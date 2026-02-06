Thực hư ảnh linh vật ngựa 4.0 'phát sáng' ở Đà Nẵng

Hình ảnh "Kim mã 4.0" sáng rực đèn về đêm được lan truyền vào tối 6/2 thực chất là sản phẩm của AI. Linh vật ngựa hiện đại này vẫn chưa chính thức được lên đèn.

Ảnh gốc "Kim mã 4.0" được tác giả chụp vào trưa 6/2. Ảnh: NVCC.

Tối 6/2, mạng xã hội bất ngờ lan truyền chóng mặt loạt hình ảnh "Kim mã 4.0", một linh vật ngựa mang phong cách công nghệ được đặt tại đường Bạch Đằng (Đà Nẵng), phát sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn và trong đêm.

Trong khung hình, linh vật có tạo hình hiện đại, thân ngựa phát sáng như kim loại, ánh đèn LED nổi bật trong đêm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú, cho rằng đây là linh vật Tết "đi trước thời đại", trong khi không ít ý kiến nghi ngờ tính chân thực của hình ảnh, đặt câu hỏi liệu đây có phải là sản phẩm chỉnh sửa hoặc tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Trước những tranh luận trái chiều, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Fan Mẫn (chủ nhân bức ảnh được lan truyền) cho biết hai hình ảnh ngựa phát sáng lung linh được chia sẻ rộng rãi thực chất đã qua xử lý bằng công cụ AI, nhằm mô phỏng ý tưởng ánh sáng trang trí khi linh vật hoàn thiện vào ban đêm.

Hai bức ảnh có sự can thiệp của AI. Ảnh: NVCC.

Tác giả khẳng định đây là hình ảnh minh họa mang tính ý tưởng, không phải ảnh chụp thực tế tại thời điểm hiện tại. Việc sử dụng AI chỉ nhằm giúp người xem dễ hình dung hơn về hiệu ứng thị giác.

Theo đơn vị thi công, linh vật ngựa có tên "Kim mã 4.0" tại Đà Nẵng vẫn đang được thi công phục vụ trang trí Tết. Tác phẩm được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa kết hợp yếu tố công nghệ, biểu trưng cho sự phát triển năng động, đổi mới và tinh thần chuyển đổi số của Đà Nẵng.

Phần chiếu sáng của linh vật trong thực tế là hệ thống đèn LED trang trí, được lắp đặt để tạo điểm nhấn vào ban đêm. Dự kiến sẽ chính thức lên đèn vào 8/2.

Tác phẩm có kích thước lớn, cao khoảng 4,3 m, dài hơn 5 m, phần thân và bệ được bố trí hệ thống đèn LED chiếu sáng nghệ thuật nhằm tạo điểm nhấn vào ban đêm. Trong quá trình thi công, hình ảnh công trình liên tục được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, góp phần khiến linh vật này sớm thu hút sự chú ý.

Ngoài "Kim mã 4.0", Đà Nẵng còn trưng bày thêm một linh vật khác mang tên "Kim mã Hợp Nhất", được ghép từ tên 94 đơn vị hành chính cấp xã, phường và đặc khu của thành phố, mang ý nghĩa đoàn kết và phát triển. Các linh vật ngựa nói trên đều nằm trong tổng thể trang trí Tết của Đà Nẵng, dự kiến hoàn thiện trước Tết để phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh trong dịp đầu năm.