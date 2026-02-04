Bùa may mắn kỳ lạ phổ biến khắp Trung Quốc trước Tết Nguyên đán

Draco Malfoy bất ngờ trở thành biểu tượng may mắn dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc nhờ cách phiên âm tên gọi gắn với ngựa và phúc lộc trong năm Bính Ngọ 2026.

Draco Malfoy - cậu thiếu niên nhà giàu, đối thủ không đội trời chung của Harry Potter trong loạt tiểu thuyết nổi tiếng của J.K. Rowling - đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vật phẩm trang trí đón Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

Lý do đến từ cách phiên âm tên gọi. Trong tiếng Trung, “Malfoy” được phiên âm thành "Ma Er Fu". Chữ "Ma" mang nghĩa là ngựa (马), còn "Fu" tượng trưng cho phúc lành, may mắn (福). Khi đọc liền, cụm từ này gợi liên tưởng đến hình ảnh "ngựa mang phúc lộc đến nhà", theo CNN.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều đoạn video ghi lại cảnh người dân trang trí nhà cửa bằng những tấm giấy đỏ chúc phúc, còn gọi là câu đối xuân, một nghi thức quen thuộc mỗi dịp Tết. Điểm khác biệt năm nay là bên cạnh những lời chúc sức khỏe, tài lộc, hình ảnh nụ cười quen thuộc của cậu học trò tóc vàng đến từ trường Hogwarts cũng xuất hiện.

Năm Ngựa sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 17/2, khép lại năm Rắn - một biểu tượng cũng được cho là khá "hợp" với Malfoy, bởi rắn là biểu trưng của nhà Slytherin, nơi nhân vật này theo học trong truyện.

Thương hiệu Harry Potter từ lâu đã có sức hút lớn tại Trung Quốc. Theo chia sẻ của nhà xuất bản Trung Quốc với CCTV, gần 10 triệu bản dịch của bộ sách đã được bán ra ngay cả trước khi tập cuối cùng phát hành vào năm 2007.

Hình nhân vật Draco Malfoy xuất hiện ở mọi nơi trên đất nước Trung Quốc như một biểu tượng của sự may mắn. Ảnh: @ShangqiuZhenghonghui, @Yingtaoxiaooniuzi/Xiaohongshu.

Đến năm 2020, phiên bản làm lại của bộ phim Harry Potter đầu tiên tiếp tục thu về 27,6 triệu USD tại phòng vé Trung Quốc, theo Xinhua.

Nam diễn viên Tom Felton - người thủ vai Draco Malfoy suốt một thập kỷ từ năm 2001 - cũng ghi nhận sự "giao thoa" bất ngờ này. Anh đăng tải trên Instagram hình ảnh một tấm banner khổng lồ treo tại sảnh trung tâm của một trung tâm thương mại ở Trung Quốc, in hình Malfoy trong trang phục phù thủy.

Trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc, một đoạn clip ghi lại cảnh người dùng dán tấm câu đối xuân in hình Malfoy lên tủ lạnh đã thu hút hơn 60.000 lượt thích. Một tài khoản để lại bình luận: "Bạn đúng là thiên tài".

Nhận thấy sức hút của trào lưu này, một số người nhanh chóng tận dụng cơ hội kinh doanh, bày bán các tấm poster Malfoy trên những nền tảng thương mại điện tử.

"Phúc đã đến rồi", một khách hàng viết trong phần đánh giá trên Pinduoduo.

"Cậu chủ nhỏ, hãy mang cho tôi thật nhiều may mắn trong năm 2026", người này chia sẻ thêm.