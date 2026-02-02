Người tuổi Ngọ làm gì để tránh vận xui Thái Tuế năm 2026

Trong năm "Ngựa Lửa" 2026, người tuổi Ngọ có thể tránh vận xui khi xung khắc với Thái Tuế bằng các mẹo phong thủy.

Người tuổi Ngọ cần cẩn trọng trong năm hạn Thái Tuế. Ảnh: Pikbest

Người tuổi Ngọ (sinh các năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) sẽ đối diện khó khăn khi phạm Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026.

Phạm Thái Tuế là thuật ngữ để chỉ năm mà tuổi (địa chi) của một người xung khắc với Thái Tuế Tinh Quân (vị thần cai quản năm đó).

Theo chuyên gia phong thủy Tong Pik-ha, các biểu đồ sao chi tiết chỉ rõ cung nào xung đột với vị thần Thái Tuế nào trong số 60 vị thần, qua đó dự báo những thách thức mà một người có thể gặp phải.

Những người sinh năm Ngọ sẽ chịu ảnh hưởng của Thái Tuế trong năm nay, dẫn đến thay đổi lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tiến hành các sự kiện vui vẻ như kết hôn, sinh con, mua nhà hoặc khởi nghiệp có thể giúp giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực của sự xung khắc này.

Thêm vào đó, ảnh hưởng của sao xấu có nghĩa là người tuổi Ngọ có thể trở nên khép kín hơn, cảm thấy mâu thuẫn nội tâm. Căng thẳng giữa các cá nhân có thể gia tăng, gây ra hiểu lầm hoặc dẫn tới tranh chấp.

Ở hướng tích cực, tuổi Ngọ cũng được "chiếu mệnh" bởi một số sao tốt trong năm tới, báo hiệu triển vọng tài chính mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo phát triển và thuận lợi trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng kết hợp của sự xung khắc năm sinh và các sao xấu, vận may có thể biến động đáng kể trong suốt năm. Một số hung tinh xuất hiện trong biểu đồ, khiến tuổi Ngọ dễ bị thương bởi các vật bằng kim loại, vì vậy cần cẩn thận khi đi lại và nên tránh các hoạt động có rủi ro cao.

Trong truyền thống của Trung Quốc, cách phổ biển để làm giảm vận xui trong năm Thái Tuế là thực hiện nghi lễ "thỉnh Thái Tuế" (hay dâng sao giải hạn) tại chùa. Nghi lễ này giúp đem đến một lá bùa hộ mệnh giúp người thực hiện tránh được những tai ương.

Điều quan trọng cần nhớ là phải quay trở lại chùa trước Tết Nguyên đán tiếp theo để tạ ơn, nếu không vận rủi có thể đeo bám về sau.

Ngoài ra, có một số cách khác cũng giúp giảm bớt tác động xấu của hạn Thái Tuế như đeo bùa, điều chỉnh nhà cửa và nơi làm việc theo mẹo phong thủy. Người tuổi Ngựa có thể đeo mặt dây chuyền hoặc trang sức có hình hổ hoặc chó để giúp xoa dịu sao Thái Tuế trong năm tới.