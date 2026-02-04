Linh vật ngựa hồng 'nũng nịu' nặng 10 tấn ở Bắc Ninh

|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ngày 4/2, anh Bùi Văn Quân (34 tuổi, thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã hoàn thiện công đoạn sơn màu cho linh vật "Ngựa Thương". Đây là một trong những tác phẩm tạo hình linh vật phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
"Ngựa Thương" cao gần 4 m, nặng khoảng 10 tấn, được thiết kế với cấu trúc gồm hai phần chính. Phần thân ngựa được sơn màu hồng, tạo hình bằng những đường nét mềm mại, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Điểm nhấn của tác phẩm là hình ảnh chú ngựa áp má vào chiếc gối màu đỏ, đặt trên vầng trăng lưỡi liềm màu cam, gợi cảm giác được chở che, yêu thương. Dân mạng nhận xét đây là linh vật "nũng nịu" nhất trong dịp Tết năm nay.
Ngay sau khi hình ảnh linh vật hoàn thiện phần tạo hình và lên màu được đăng tải, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhiều tài khoản để lại bình luận tích cực, cho rằng linh vật mang tinh thần vui tươi, nhẹ nhàng. "Biểu tượng ngựa 2026 nằm trên đống tiền không phải lo nghĩ và luôn vui vẻ như trẻ con", một tài khoản bình luận. "Tạo hình đáng yêu, gam màu hồng mang lại cảm giác gần gũi, dễ thương", một người khác khen ngợi.
Trước đó, ngày 1/2, linh vật "Ngựa Thương" đã được một khách hàng mua với giá 222.222.222 đồng. Theo anh, mức giá ban đầu do phía người mua đưa ra là 200 triệu đồng. Sau khoảng một tuần trao đổi, anh đề xuất con số 222.222.222 đồng với ý nghĩa tượng trưng cho sự bền vững, lâu dài và nhận được sự đồng thuận ngay từ chủ nhân mới.
Với anh, việc bán linh vật không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là cách lan tỏa niềm vui, sự may mắn trước thềm năm mới.
Ngoài "Ngựa Thương", dịp Tết năm nay, anh Bùi Văn Quân còn thực hiện thêm hai linh vật khác là "Ngựa Vui Vẻ" và "Ngựa Hạnh Phúc". Trong đó, “Ngựa Hạnh Phúc” được sơn màu hồng, cao khoảng 6 m, nặng 10 tấn; còn "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng 6 tấn. Ý tưởng thực hiện bộ ba linh vật ngựa khổng lồ đã được anh Quân ấp ủ và triển khai từ tháng 6/2025.
Quá trình thực hiện mỗi linh vật trải qua nhiều công đoạn, từ phác thảo ý tưởng, hàn khung sắt, căng lưới đến trát xi măng để tạo hình đầu, thân và chân. "Mỗi con ngựa được cấu thành từ rất nhiều chi tiết nhỏ. Khi từng phần có 'hồn' thì tổng thể tác phẩm mới trở nên sống động, vì vậy chúng tôi phải làm rất kỹ, kể cả những chi tiết ít người để ý", anh Quân cho biết.
