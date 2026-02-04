Linh vật ngựa hồng 'nũng nịu' nặng 10 tấn ở Bắc Ninh

Trước đó, ngày 1/2, linh vật "Ngựa Thương" đã được một khách hàng mua với giá 222.222.222 đồng. Theo anh, mức giá ban đầu do phía người mua đưa ra là 200 triệu đồng. Sau khoảng một tuần trao đổi, anh đề xuất con số 222.222.222 đồng với ý nghĩa tượng trưng cho sự bền vững, lâu dài và nhận được sự đồng thuận ngay từ chủ nhân mới.