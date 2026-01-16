Thông điệp năm Bính Ngọ 2026

"Năng lượng ngựa" đang trở thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội, dự báo về một năm 2026 đầy biến động khôn lường.

Năng lượng năm Ngựa Lửa mang đến nhiều sự thay đổi. Ảnh: Vogue.

“Trong văn hóa phương Đông, ngựa đại diện cho hành động, tự do, tốc độ và sự bứt phá,” Susan Gu, chuyên gia y học cổ truyền tại London, chia sẻ.

Do đó, năm Ngọ là giai đoạn mà con người có xu hướng dũng cảm tiến về phía trước, sẵn sàng đạp đổ những rào cản thay vì chọn cách đứng yên an toàn. Nói cách khác, 2026 sẽ là năm của sự thay đổi nhanh chóng, những cơ hội mới và nhịp sống hối hả.

“Lửa mang đến cường độ, tính cấp bách và đam mê, có thể truyền động lực nhưng cũng gây áp lực. Sự kết hợp này thường tạo ra nhịp sống nhanh hơn và động lực tạo nên những thành tựu lớn. Điều này khiến việc lắng nghe giới hạn cơ thể và nguồn năng lượng bản thân trở nên đặc biệt quan trọng”, Ada Ooi (chuyên gia y học Trung Hoa tích hợp) cho biết.

Đây là lần đầu tiên năm Ngựa Lửa xuất hiện sau 60 năm nên nó có thể mang cảm giác bất ổn, năng động, thậm chí tiềm ẩn xung đột. Nếu năm Ất Tỵ là thời điểm để con người hướng về bản thân, rũ bỏ thói quen cũ, thì năm Bính Ngọ yêu cầu chúng ta hiện thực hóa những suy nghĩ đó bằng hành động dứt khoát.

Dưới đây là những thông điệp cần nắm bắt trong năm Bính Ngọ 2026.

Hành động

Đây không phải lúc để lập kế hoạch quá kỹ lưỡng. Thay vào đó, hãy biến các mục tiêu thành hiện thực. Nếu bạn muốn bắt đầu thiền, chạy bộ, tập Pilates hay thêm một buổi Thái Cực Quyền buổi sáng, hãy bắt tay vào thực hiện ngay. “Năm nay ưu ái những người hành động trước và điều chỉnh trong quá trình”, Susan Gu nói.

Tìm nhịp điệu riêng

“Năng lượng ngựa thúc đẩy chuyển động, lưu thông, động lực và sự minh mẫn, tất cả đều có lợi cho sức khỏe tổng thể”, Ada Ooi chia sẻ. Tuy nhiên, chuyển động liên tục ở đây thiên về tính bền bỉ, thay vì chạy hết tốc lực rồi cần hồi phục dài ngày. “Năm con Ngựa không phải là chạy nhanh nhất mà là chạy lâu nhất. Ngựa không sợ chậm, nó sợ đứng yên”, Susan Gu giải thích.

Nghỉ ngơi là điều bắt buộc

Nhịp độ nhanh của năm Ngựa có thể dẫn đến kiệt sức nếu không cân bằng hợp lý. “Chìa khóa là tôn trọng nhu cầu vận động nhưng vẫn ưu tiên hồi phục”, Ada Ooi trả lời khi được hỏi cách cân bằng hai yếu tố này.

“Các hoạt động giúp ‘neo đất’ như đi bộ, giãn cơ, thở có ý thức, và duy trì thói quen ngủ ổn định sẽ giúp điều hướng năng lượng ngựa theo hướng hỗ trợ sức bền thay vì sử dụng đến cạn kiệt”, chuyên gia chia sẻ thêm, đồng thời khẳng định trong năm Ngựa, thói quen bền vững tốt hơn những giai đoạn làm việc bùng nổ ngắn hạn.

Những điều nên đẩy mạnh trong năm Bính Ngọ

Vận động và tập luyện đều đặn.

Thực hành điều hòa hệ thần kinh qua các bài tập thở, thiền, viết nhật ký hoặc dành thời gian ngoài thiên nhiên,

Thiết lập ranh giới rõ ràng cho việc nghỉ ngơi, nhớ rằng nghỉ ngơi là thiết yếu, không phải tuỳ chọn.

Những điều nên hạn chế trong năm Bính Ngọ

Lên lịch quá dày đặc.

Phớt lờ mệt mỏi và dấu hiệu kiệt sức.

Nhầm lẫn giữa bận rộn và năng suất.