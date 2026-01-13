3 con giáp 'tình duyên nở rộ' trong năm 2026

Năm Bính Ngọ 2026 mang sắc thái tình cảm sôi nổi, mở ra nhiều cơ hội yêu đương cho Tuất, Dần, Mùi, khi người độc thân dễ gặp “nửa kia”, còn các cặp đôi có cơ hội gắn bó bền chặt hơn.

Tuất là một trong 3 con giáp có đường tình duyên thuận lợi trong năm 2026.

Năm 2026 là năm con Ngựa theo lịch âm, mang năng lượng tình cảm sôi nổi, nồng nhiệt và khá phóng khoáng. Trong số 12 con giáp, một vài con giáp được dự đoán sẽ có vận đào hoa đặc biệt vượng, dễ bước vào giai đoạn ngọt ngào của chuyện yêu đương trong năm này, theo trang web về tử vi Your Chinese Astrology.

Dần

Đứng đầu bảng xếp hạng tình duyên năm 2026 là Dần. Người tuổi Dần sẽ đón sao “Hồng Loan” chiếu mệnh, mang đến cơ hội yêu đương rõ rệt. Người độc thân rất dễ gặp được đối tượng khiến mình rung động và mối quan hệ có khả năng tiến triển nhanh chóng.

Với những người đã có đôi, tình cảm ngày càng gắn bó, thậm chí có người tính chuyện kết hôn. Mùa xuân và mùa thu là thời điểm đặc biệt thuận lợi cho chuyện tình cảm của tuổi Dần.

Tuất

Năm 2026 được xem là năm “đào hoa nở rộ” với con giáp này. Dưới tác động tích cực của sao “Thiên Hỷ”, sức hút cá nhân của người tuổi Tuất tăng lên rõ rệt trong các mối quan hệ xã hội.

Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp, trong khi các cặp đôi đã kết hôn hoặc yêu lâu năm có mối quan hệ hài hòa hơn. Dù vào mùa hè có thể xuất hiện một vài thử thách nhỏ, nhưng nếu giao tiếp chân thành, tình cảm lại càng bền chặt.

Mùi

Năm 2026 mang đến sự phát triển ổn định cho đường tình duyên của con giáp này. Nhờ sự hỗ trợ của sao “Nguyệt Đức”, người tuổi Mùi có nhiều cơ hội gặp được người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen.

Tuổi Dần dễ gặp được nửa kia trong năm 2026 qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen.

Với những ai đã có đôi, đây là năm lý tưởng để cùng nhau tính chuyện lâu dài như mua nhà, lên kế hoạch du lịch hay xây dựng tương lai chung.

Dù là con giáp nào, mọi người vẫn có thể chủ động cải thiện chuyện yêu đương bằng cách.

Một trong số đó là tham gia nhiều hoạt động ngoài trời và các buổi gặp gỡ để mở rộng mối quan hệ. Bên cạnh đó, hãy giữ thái độ tích cực, lạc quan vì điều này giúp bạn trở nên cuốn hút hơn. Tuy nhiên, hãy nhớ đối xử chân thành, tránh đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Với phần lớn mọi người, năm 2026 là thời điểm thuận lợi để tình cảm thăng hoa. Biết nắm bắt cơ hội, dám yêu và sống chân thành, bạn hoàn toàn có thể đón nhận một mối quan hệ ngọt ngào cho riêng mình.