Loạt địa điểm chụp ảnh áo dài cho các 'nàng thơ' dịp Tết 2026

Không cần đi xa, chỉ loanh quanh vài địa điểm quen thuộc ở Hà Nội cũng đủ để có một bộ ảnh áo dài đậm không khí Tết, vừa truyền thống vừa gần gũi.

Mỗi độ Tết đến xuân về, Hà Nội khoác lên mình một vẻ đẹp rất riêng: trầm lắng, cổ kính nhưng cũng đầy sức sống. Trong không khí ấy, áo dài trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cô gái khi muốn lưu giữ những khoảnh khắc đầu xuân.

Từ những góc phố quen, di tích lịch sử cho đến không gian linh thiêng, mỗi nơi đều mang một sắc thái khác nhau, phù hợp với nhiều kiểu áo dài và phong cách chụp ảnh.

Hồ Gươm

Hồ Gươm luôn là lựa chọn quen thuộc mỗi dịp Tết bởi vẻ đẹp gần gũi, nhẹ nhàng. Khi diện áo dài dạo quanh hồ vào sáng sớm, mọi người dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc Hà Nội yên bình với mặt nước tĩnh lặng, hàng cây xanh và những công trình biểu tượng như Tháp Rùa, cầu Thê Húc. Ánh sáng tự nhiên, không gian mở giúp bức ảnh giữ được nét trong trẻo, đúng tinh thần ngày xuân.

Hồ Gươm với "background" tháp Rùa, cầu Thê Húc là điểm chụp ảnh áo dài được nhiều người trẻ lựa chọn. Ảnh: Việt Hà.

Hoàng thành Thăng Long

Nếu yêu thích phong cách cổ điển, Hoàng thành Thăng Long là điểm chụp không thể bỏ qua. Những bức tường gạch rêu phong, cổng thành uy nghi tạo nên phông nền đậm chất lịch sử.

Áo dài truyền thống khi đặt trong không gian này càng làm nổi bật vẻ đẹp trang nhã, nền nã. Không gian rộng, thoáng đãng cũng giúp việc chụp ảnh diễn ra thong thả, dễ sáng tạo góc máy.

Hoàng thành Thăng Long là một trong những địa điểm chụp ảnh yêu thích của người trẻ tại Hà Nội. Ảnh: Thụy Trang.

Quảng trường Ba Đình

Không gian Quảng trường Ba Đình mang đến cảm giác rộng rãi, trang nghiêm và thoáng đãng. Khi chụp hình tại đây, áo dài nổi bật trên nền trời cao, thảm cỏ xanh tạo cảm giác sáng sủa, gọn gàng. Đây là địa điểm lý tưởng để lưu giữ những bức ảnh đầu xuân mang tinh thần trang nhã, nhẹ nhàng.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu từ lâu đã gắn liền với hình ảnh áo dài mỗi dịp Tết. Không gian cổ kính, yên tĩnh cùng những mái ngói, hàng cây lâu năm tạo nên cảm giác hoài niệm rất riêng. Áo dài truyền thống, gam màu trầm hoặc pastel nhẹ khi kết hợp với khung cảnh nơi đây dễ mang lại những bức ảnh mang hơi thở xưa cũ.

Chùa Trấn Quốc

Làng cổ Đường Lâm hút khách chụp áo dài nhờ không gian cổ kính, đậm chất Bắc Bộ xưa. Ảnh: Thụy Trang.

Nằm bên Hồ Tây, chùa Trấn Quốc mang vẻ đẹp yên bình, nhẹ nhàng. Khi chụp áo dài tại đây, khung hình sẽ có được sự cân bằng giữa kiến trúc chùa cổ, mặt nước và không gian thoáng đãng xung quanh.

Đây là địa điểm phù hợp với những "nàng thơ" yêu sự tĩnh lặng, muốn ghi lại khoảnh khắc đầu năm theo phong cách chậm rãi, sâu lắng.

Làng cổ Đường Lâm

Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40 km, làng cổ Đường Lâm được cho là nơi duy nhất còn lưu giữ nguyên vẹn cấu trúc và nếp sinh hoạt cổ xưa vùng trung du Bắc Bộ, với hình ảnh cổng làng, bến nước, cây đa, sân đình và hàng trăm ngôi nhà được xây bằng đá ong.

Không gian yên bình, đậm dấu ấn làng quê Bắc Bộ ấy khiến nơi đây rất phù hợp để chụp ảnh áo dài theo phong cách truyền thống, dễ tạo cảm giác hoài niệm, chậm rãi, đúng tinh thần Tết xưa.