Kiếm trăm triệu nhờ chụp 'nàng thơ', 'bà phú hộ' TP.HCM mùa Tết

Mùa chụp ảnh Tết khởi động sớm, biến tu viện, quán cà phê TP.HCM thành “studio ngoài trời”. Sau mỗi khung hình là các nhiếp ảnh gia, thợ trang điểm làm việc không có ngày nghỉ.

“Em ơi, cho anh xin góc này chụp cho bạn một chút nha”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Phục (33 tuổi) khéo léo nhờ người qua đường nhường không gian để kịp ghi lại những khung hình đẹp cho khách.

Sáng 2/1, từ khoảng 6h, anh Phục đã có mặt tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông) để chụp ảnh. Máy ảnh, tấm hắt sáng cùng các thiết bị hỗ trợ được chuẩn bị đầy đủ. Đi cùng anh còn có thợ trang điểm trong ê-kíp, đảm nhận khâu làm đẹp cho khách trước khi bước vào buổi chụp.

Anh Phục chụp với mức phí 1,1 triệu đồng/người, nếu khách có nhu cầu trang điểm, mức giá sẽ cộng thêm khoảng 400.000 đồng.

Nhiếp ảnh gia Thanh Phục cho khách xem lại hình sau khi chụp. Ảnh: An Khánh.

Không có ngày nghỉ

Hơn 10 năm theo nghề, nhiếp ảnh gia Thanh Phục đánh giá đây là một trong những năm mùa chụp ảnh Tết đến sớm. Từ tháng 10/2025 đã có khách liên hệ thuê đội ngũ của anh chụp ảnh đón xuân. Riêng tháng 11 và tháng 12, anh ước tính đã nhận hơn 200 khách.

“Năm nay các địa điểm như tu viện, chùa chiền được chọn nhiều vì hợp gu trầm, cổ điển, thay cho kiểu ra chợ mua đạo cụ chụp hình như những năm trước”, anh chia sẻ.

Theo anh Phục, chính xu hướng này khiến nhiều khu vực quanh địa điểm tâm linh rơi vào tình trạng quá tải, nhiếp ảnh gia và khách phải chờ đợi khá lâu để có khung hình trọn vẹn.

Tu viện, quán cà phê trở thành điểm chụp ảnh áo dài yêu thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh: An Khương, An Khánh.

Với mỗi khách cá nhân chụp áo dài Tết, thời gian trung bình khoảng 1,5 tiếng, còn với nhóm từ 3-4 người, buổi chụp có thể kéo dài đến 4 tiếng. “Chụp thêm nữa thì tôi không còn sức”, anh nói vui.

Trung bình mỗi ngày, anh Phục chỉ có thể nhận khoảng 4-5 khách cá nhân hoặc tối đa 2 nhóm đông người. “Từ tháng 10 tới giờ tôi không nghỉ ngày nào. Qua Tết Nguyên đán mới tính nghỉ bù”, anh cho biết.

Cùng chung nhịp bận rộn, nhiếp ảnh gia Anh Duy cho biết 3 tháng vừa qua, anh nhận khoảng 50-60 khách chụp ảnh Tết/tháng. Lịch chụp rải đều suốt 30 ngày nên anh không có ngày nghỉ.

Các gói chụp cơ bản của anh Duy dao động từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. Gói cao hơn có thể lên đến 7 triệu đồng nếu đi cùng ê-kíp đầy đủ thiết bị.

“Nhiều quán cà phê hoặc tu viện không cho dùng đèn, không được đi kèm ê-kíp đông người, nên mình phải linh hoạt chọn địa điểm phù hợp với từng gói chụp”, anh nói.

Nhu cầu chụp ảnh Tết tăng cao khiến các nhiếp ảnh gia làm "không kịp thở". Ảnh: An Khánh.

Đối với các gói cao cấp, anh Duy ưu tiên quay chụp nơi vắng vẻ để giữ sự riêng tư. Vì vậy, anh sẽ tránh những điểm đang “hot”, thay vào đó chọn các chùa, đình ít người biết đến.

Nhiếp ảnh gia Trần Gia Lộc chuyên làm phóng sự cưới, song, tranh thủ mùa chụp áo dài đang lên ngôi, anh nhận thêm khách để cải thiện thu nhập.

“So với chụp phóng sự cưới thì chụp áo dài nhẹ nhàng hơn, có thể chụp được 4-5 bộ trong một ngày”, anh chia sẻ.

Mang cả vali đồ trang điểm

Không chỉ nhiếp ảnh gia, các thợ trang điểm cũng bước vào guồng quay làm việc liên tục trong dịp cận Tết. Chị Thùy Trâm (27 tuổi) cho biết lịch làm việc từ đầu tháng 11/2025 đến nay luôn dày đặc, có những ngày phải bắt đầu làm từ 4h sáng để kịp cho khách đi chụp ảnh sớm.

“Địa điểm làm việc của tôi không cố định, khách muốn trang điểm ở đâu thì tôi đến đó, miễn tiện cho khách là được”, chị chia sẻ.

Mỗi ngày, chị Trâm làm việc 2 ca, mỗi ca có thể phục vụ 2-3 khách. Thời gian trang điểm cho mỗi khách kéo dài khoảng 1-1,5 tiếng, bao gồm cả làm tóc, chi phí dao động 400.000-500.000 đồng. Dù lịch làm việc dày và áp lực thời gian lớn, Thùy Trâm cho biết chị hiếm khi gặp sự cố.

“Khách đi chụp Tết nên tâm lý cũng vui vẻ, thoải mái. 'Trộm vía' suốt mùa này tôi chưa gặp khách khó tính hay tình huống căng thẳng nào”, chị cho biết.

Chị Thùy Trâm linh hoạt địa điểm làm việc theo nhu cầu của khách hàng. Anh Tịnh Lê mang theo cả vali đồ makeup. Ảnh: An Khánh.

Cũng trong ngày 2/1, thợ trang điểm Tịnh Lê mang theo cả vali đồ makeup để hỗ trợ khách chụp ảnh tại tu viện. Anh cho hay mỗi lần theo ê-kíp chụp hình Tết đều phải chuẩn bị gần như toàn bộ đồ nghề để tránh rủi ro.

“Đi chụp ngoài trời có nhiều tình huống bất ngờ nên tôi mang theo đầy đủ vậy cho yên tâm. Trong vali có kem nền, phấn phủ, phấn mắt, cọ, đồ dưỡng da… như một studio thu nhỏ”, anh chia sẻ.

Theo Tịnh Lê, chi phí trang điểm tại studio của anh hiện dao động từ 800.000 đến 2 triệu đồng/khách, tùy theo gói dịch vụ và yêu cầu cụ thể.

Nhu cầu trang điểm, làm tóc trước giờ “lên hình” cũng khiến các quán cà phê xung quanh điểm chụp trở thành “studio” bất đắc dĩ.

Tại một quán cà phê đối diện cổng tu viện Khánh An, chủ quán cho biết đang áp dụng phụ thu 30.000 đồng với những khách ngồi lại trang điểm. Trường hợp khách chỉ trang điểm mà không gọi nước, mức phụ thu được nâng lên 50.000 đồng.

Quán cà phê gần tu viện Khánh An phụ thu 30.000 đồng đối với khách ngồi trang điểm. Ảnh: An Khánh.