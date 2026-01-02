Tu viện, quán cà phê TP.HCM đông nghẹt 'nàng thơ', 'bà phú hộ'

Nguyễn Thanh Ngân (25 tuổi, áo trắng) cho biết đã thuê sẵn 4 bộ áo dài để thay đổi, nhằm chụp được đa dạng phong cách. Tổng chi phí cho buổi chụp là 2,5 triệu đồng, trong đó, tiền thuê nhiếp ảnh gia chiếm phần lớn. Năm nay, nhiều cô gái ưa chuộng phong cách "phú bà", "bà phú hộ", tạo thành trend áo dài mới trên mạng xã hội. Khác với "nàng thơ" trong trẻo với các gam màu pastel nhẹ nhàng, phong cách mới thường đi kèm với áo dài màu đậm, kiểu trang điểm sắc sảo và phụ kiện cầu kỳ hơn.