Tu viện, quán cà phê TP.HCM đông nghẹt 'nàng thơ', 'bà phú hộ'

Hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng từ sáng sớm ngày 2/1, hàng trăm người đã đến tu viện Khánh An (phường An Phú Đông) để chụp ảnh đón xuân. Áo dài cùng các trang phục truyền thống như áo tấc, áo Nhật Bình là lựa chọn yêu thích của đa số các bạn nữ đến đây chụp hình.
Nhiều người trang bị nón quai thao, hoa sen làm "đạo cụ", tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Minh Thơ (26 tuổi, đội nón) cho biết đầu tư cho buổi chụp này khoảng 4 triệu đồng. Trong đó, chi phí thuê trang phục là 600.000 đồng. Sáng nay, cô phải dậy từ 4h, sau 2 tiếng trang điểm, cô di chuyển đến tu viện Khánh An và bắt đầu buổi chụp.
Nguyễn Thanh Ngân (25 tuổi, áo trắng) cho biết đã thuê sẵn 4 bộ áo dài để thay đổi, nhằm chụp được đa dạng phong cách. Tổng chi phí cho buổi chụp là 2,5 triệu đồng, trong đó, tiền thuê nhiếp ảnh gia chiếm phần lớn. Năm nay, nhiều cô gái ưa chuộng phong cách "phú bà", "bà phú hộ", tạo thành trend áo dài mới trên mạng xã hội. Khác với "nàng thơ" trong trẻo với các gam màu pastel nhẹ nhàng, phong cách mới thường đi kèm với áo dài màu đậm, kiểu trang điểm sắc sảo và phụ kiện cầu kỳ hơn.
Ngô Thị Uyên Thảo (25 tuổi) không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu đi chụp ảnh áo dài Tết. Để bức ảnh thêm đặc sắc, cô chọn chiếc dù trắng kèm lớp voan mỏng làm đạo cụ.
Khu vực check-in được yêu thích nhất tại tu viện là cây cầu nhỏ bắc qua hồ. Trên mạng xã hội, những bài đăng ghi lại hình ảnh chụp tại đây thu về lượng tương tác lớn.
Nhiều người xếp hàng chờ đợi chỉ để có được một tấm hình ở vị trí này. Tuy nhiên, vì quá đông, một số người đành rời đi trước khi kịp chụp ảnh.
Thiết kế theo phong cách cổ xưa, quán cà phê tại phường Xuân Hòa nhanh chóng trở thành điểm hẹn chụp ảnh áo dài của nhiều bạn trẻ. Ngay trước cửa quán, không khí Tết hiện rõ với hàng chục bạn nữ diện áo dài, say sưa tạo dáng.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ cùng nhau quay video bắt trend trên TikTok, ghi lại những khoảnh khắc rộn ràng trong tà áo dài truyền thống, qua đó lan tỏa không khí háo hức chờ đón Tết trên mạng xã hội.
Ngọc Oanh (27 tuổi, tóc cài hoa) sắm một bộ áo yếm để chụp ảnh Tết. Cô cảm thấy may mắn khi vừa thuê được thợ chụp ảnh tận tâm, hướng dẫn tạo dáng kỹ lưỡng, đồng thời kèm thêm dịch vụ quay video để cô thỏa sức “sống ảo”.
Vị trí Kỳ Duyên (24 tuổi) đang ngồi là góc được nhiều người yêu thích, thường phải chờ từ 10-30 phút mới đến lượt chụp ảnh. Cô cho biết mình khá may mắn khi đến sớm nên dễ dàng ghi lại khoảnh khắc tại đây, không phải xếp hàng chờ đợi.
Khác với bên ngoài, phía trong quán khá tối, song, quán không cho phép sử dụng các loại đèn chụp ảnh để tránh gây ảnh hưởng khách hàng. Vì thế, việc có được bức ảnh đẹp tại khu vực này không mấy dễ dàng.
Phần lớn ngồi lại để nghỉ ngơi, chỉnh trang trước khi tiếp tục chụp ảnh. "Chúng tôi không cho phép khách trang điểm, thay trang phục tại quán để tránh trường hợp các studio đến chụp ảnh đông đúc, cản trở trải nghiệm của khách hàng", anh Văn Thành (giám sát quán) chia sẻ với Tri Thức - Znews.
