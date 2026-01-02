Con giáp nào may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026?

Năm Bính Ngọ 2026 mang đến biến động mạnh về vận may của 12 con giáp, với những tuổi thăng hoa rõ rệt, tuổi cần thận trọng, đòi hỏi chiến lược và tỉnh táo để nắm cơ hội.

Năm Bính Ngọ 2026 còn được gọi là năm "Hỏa Mã", mang năng lượng mạnh mẽ, tượng trưng cho sự bứt phá, tốc độ cao. Ảnh: Shutterstock.

Theo chuyên gia phong thủy Jill Lander, năm 2026 - năm Bính Ngọ (hành Hỏa) - mang nguồn năng lượng mạnh mẽ, thôi thúc hành động và thay đổi.

Các lĩnh vực liên quan đến Hỏa như công nghệ, điện tử, Internet, làm đẹp, quảng cáo, ẩm thực, nhà hàng… được dự báo phát triển tốt. Ngược lại, những ngành gắn với Mộc, như y tế, nghệ thuật và văn hóa, giáo dục, dịch vụ xã hội, in ấn và nông nghiệp, có thể gặp nhiều thách thức hơn.

Với các con giáp, thần may mắn cũng mỉm cười với một số nhất định trong năm nay, trong khi số khác có thể phải đối diện một số khó khăn. Dưới đây là độ may mắn của 12 con giáp được liệt kê trong bài viết trên South China Moring Post.

Hạng 1 - Sửu

Do Tý - con giáp đồng minh của Sửu - khá phân tâm trong năm nay, người tuổi Sửu sẽ phải dựa nhiều vào chính năng lượng của mình. Bù lại, sức hút cá nhân sẽ giúp họ tỏa sáng trong các mối quan hệ xã hội và kết nối quan trọng.

Năm 2026, người tuổi Sửu có cơ hội gặt hái thành quả từ những nỗ lực trong quá khứ, đặc biệt nếu tập trung phát triển bản thân. Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt, với nhiều sao may mắn hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sao xấu nên cần thận trọng trước các thử thách.

Số may mắn: 7, 8, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10.

Sửu là con giáp gặp nhiều may mắn trong năm 2026. Ảnh: Astrala.

Hạng 2 - Mão

Người tuổi Mão bước vào năm 2026 với vận may rực rỡ, tràn đầy niềm vui, mối quan hệ tốt đẹp và sự phát triển cá nhân. Nhiều sao tốt chiếu mệnh mang lại quý nhân, tin vui và bước tiến lớn.

Sự nghiệp và tài chính đều khởi sắc, tình cảm nở hoa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng lời nói và hành động để tránh tranh cãi do sao xấu gây ra, hãy tỉnh táo khi ký kết hợp đồng.

Số may mắn: 5, 6, 9

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9

Tháng xấu: 3, 10.

Hạng 3 - Dậu

Một năm có thể thay đổi cuộc đời, mở ra những cơ hội lớn đang chờ đón người tuổi Dậu. Nếu tránh được tranh cãi và các mối quan hệ tiêu cực, họ sẽ đạt bước tiến vượt bậc. Họ thuộc nhóm 4 con giáp quyền lực nhất năm nay, mang lại may mắn cho cả người xung quanh.

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 5, 6, 8, 1/2027

Tháng xấu: 7, 9, 10.

Hạng 4 - Mùi

Sinh lực mạnh mẽ giúp người tuổi Mùi chèo lái cuộc sống theo hướng mong muốn. Đây là năm nhiều tiềm năng, thuận lợi cho sự nghiệp và đầu tư, dù vẫn tồn tại rủi ro tài chính và dao động cảm xúc.

Hãy giữ bình tĩnh trước những thử thách, tránh đưa ra quyết định bốc đồng và lập kế hoạch tài chính cẩn trọng.

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1/2027

Tháng xấu: 2, 9, 11.

Hạng 5 - Hợi

Năm 2026, người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, hãy cảnh giác với trộm cắp và mất mát tài chính. Tránh phô trương của cải hoặc tiêu xài hoang phí. Hãy duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn và giải quyết các vấn đề sức khỏe kịp thời. Lựa chọn từ ngữ cẩn trọng trong các cuộc giao tiếp xã hội.

Năm nay, hãy tích cực mở rộng mạng lưới quan hệ, nắm bắt cơ hội một cách quyết đoán, và thành công sẽ đến một cách tự nhiên.

Số may mắn: 1, 2, 5, 6

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5

Tháng xấu: 6, 8, 9, 11, 1/2027.

Hạng 6 - Thìn

Đây là năm đột phá với nhiều người tuổi Thìn, xen lẫn thăng trầm. Họ có thể đạt những đỉnh cao sáng tạo nhưng cũng phải đối mặt với cảm xúc bất ổn, tai nạn nhỏ hoặc trục trặc quan hệ. May mắn thay, sao tốt đóng vai trò “lưới an toàn”, giúp hóa giải khủng hoảng kịp thời.

2026 là một năm đột phá với nhiều người tuổi Thìn. Ảnh: Astrala.

Hành trình có thể khó khăn, nhưng với sự dẫn dắt của những ngôi sao may mắn, những trở ngại sẽ không thể làm khó được quyết tâm của "những chú Rồng". Việc kết giao với những người cùng chí hướng có thể mang đến những cơ hội bất ngờ.

Số may mắn: 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 4, 7.

Hạng 7 - Thân

Người tuổi Thân có tiến triển ổn định và phúc khí tiềm ẩn, nhưng cần đề phòng lừa đảo và gian lận. Năm nay có thể nhiều di chuyển, thậm chí thay đổi công việc.

Vận tình cảm yếu, dễ cô đơn, vì vậy nên duy trì kết nối xã hội. Đi du lịch trong tháng 2, 6 và 10 có thể đặc biệt có lợi.

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 4, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng xấu: 2, 9, 11.

Hạng 8 - Tuất

Sinh lực tốt giúp người tuổi Tuất vượt qua căng thẳng, nhưng cần chú ý sức khỏe và tai nạn nhỏ. Sự nghiệp có tiến triển, đặc biệt khi đi xa hoặc làm việc liên quan nước ngoài.

Cố gắng tránh bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài; hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động và đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Trong khi các mối quan hệ cá nhân và công việc được cải thiện, hãy giữ lý trí và tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc.

Số may mắn: 1, 2

Tháng tốt: 2, 3, 5, 10, 11, 1/2027

Tháng xấu: 4, 6, 8, 9.

Hạng 9 - Tỵ

2026 là năm của chuyển động. "Những chú Rắn" có vận may đầu tư và dễ nhận được sự hỗ trợ bất ngờ. Tình cảm và các mối quan hệ mang lại nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, cần đề phòng tai nạn và hư hại tài sản, đặc biệt ở hướng Đông Nam.

Số may mắn: 5, 6, 7, 8

Tháng tốt: 3, 5, 7, 8, 9, 12

Tháng xấu: 2, 4, 6, 7, 11, 1/2027.

Hạng 10 - Ngọ

Là con giáp chủ quản của năm, Ngọ có thể phải chịu nhiều áp lực trong 2026. Đây không phải năm để đơn độc hành động. Họ cần sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè và phải chọn lọc trận chiến.

Hãy có chiến lược và kiềm chế bản năng của mình. Tập trung vào những điều quan trọng và dựa vào những người bạn và người thân tin cậy sẽ luôn ủng hộ "những chú Ngựa".

Số may mắn: 5, 6

Tháng may mắn: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1/2027

Tháng xấu: 2, 7, 11, 12

Hạng 11 - Dần

2026 là một năm đầy biến động với người tuổi Dần, do trong biểu đồ năm có đến hai con Hổ - biểu tượng của xung đột và áp lực. Điều quan trọng là tin vào bản thân, biết khi nào tiến, khi nào lùi.

Dù vậy, người tuổi Dần vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ và vận may từ Ngọ - con giáp đồng minh, đặc biệt tốt cho tình cảm và hôn nhân. Nửa cuối năm có xu hướng thuận lợi hơn.

Người tuổi Dần sẽ đối diện một năm đầy biến động. Ảnh: Astrala.

Số may mắn: 1, 2, 9

Tháng tốt: 2, 3, 4, 5, 7

Tháng xấu: 6, 8, 10, 11.

Hạng 12 - Tý

2026 là một năm của dịch chuyển và trưởng thành cá nhân, nơi người tuổi Tý sẽ học được nhiều bài học quan trọng. Họ là nhân vật then chốt trong năm nay và được trời cao ưu ái, giúp phần nào vượt qua những sóng gió phía trước với tư cách là con giáp đối xung với Ngọ. Tuy nhiên, hãy chuẩn bị tinh thần cho những thử thách.

Giao tiếp đóng vai trò rất lớn, vì vậy hãy cẩn trọng trong lời nói. "Những chú Chuột" có thể cảm thấy vận may sụt giảm, liên tiếp gặp khó khăn, dễ rơi vào trạng thái lạc lõng và bị hiểu lầm. Cẩn thận khi lái xe hoặc tham gia các môn thể thao mạo hiểm để tránh chấn thương.

Điểm sáng là tuổi Tý có một sao may mắn mạnh, thường xuất hiện đúng lúc để cứu nguy. Nghịch cảnh sẽ khiến họ mạnh mẽ hơn, vì vậy hãy giữ tinh thần tích cực.

Số may mắn: 5, 6

Tháng tốt: 2, 5, 6, 7, 9, 11

Tháng xấu: 3, 4, 10.