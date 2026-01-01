Cảnh tượng khó tin ở điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

Trên đất liền, St. Barths cũng không kém phần nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí như Patrick Dempsey, David Letterman, Bethenny Frankel và đặc biệt là siêu mẫu người Đức Heidi Klum. Bà được bắt gặp bơi và phơi nắng trên bãi biển cùng chồng là Tom Kaulitz - tay guitar của ban nhạc Tokio Hotel - trong kỳ nghỉ dưỡng thường niên tại Caribe, chỉ ít tuần sau khi Heidi xuất hiện tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: MEGA.