Cảnh tượng khó tin ở điểm tụ tập đón năm mới của giới siêu giàu

Những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026, đảo St. Barths - hòn đảo nhỏ thuộc vùng Caribe - lại biến thành "bến đỗ xa xỉ" của giới siêu giàu và người nổi tiếng toàn cầu. Hàng trăm tỷ phú bay tới đây bằng máy bay riêng, trực thăng và đặc biệt là những chiếc siêu du thuyền khổng lồ để đón thời khắc giao thừa. Ảnh: Backgrid.
Điểm nhấn của đêm 31/12 là màn pháo hoa lúc nửa đêm, thắp sáng bầu trời phía trên pháo đài Fort Oscar, nhìn xuống cảng Gustavia rực ánh đèn. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, hàng trăm chiếc du thuyền cùng lúc kéo còi, tạo nên một "bản hợp xướng ăn mừng" vang dội trên mặt nước lấp lánh. Ảnh chụp du thuyền neo đậu ở St. Barths. Ảnh: Reeves Bipnick.
Trong ảnh là siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD của tỷ phú công nghệ Jeff Bezos. Trên mũi tàu gắn một bức tượng gỗ tạc hình của vợ ông là Lauren Sanchez. Đi theo Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75 m, có thể chứa hàng chục khách và thủy thủ đoàn và còn có cả sân đỗ trực thăng. Ảnh: Reeves Bipnick.
Bezos và Sanchez được bắt gặp đã có mặt từ sớm tại St. Barths và mở màn chuỗi tiệc tùng tại bãi biển nổi tiếng Nikki Beach. Hình ảnh ghi lại cho thấy Lauren Sanchez nhảy múa với ly rượu vang trên tay, còn Bezos mặc áo polo xanh, tỏ ra rất phấn khích. Ảnh: Backgrid.
Cũng xuất hiện tại đây là Chloe Green (34 tuổi), con gái ông trùm bán lẻ người Anh Sir Philip Green, trong bộ váy Versace hồng trắng, đi cùng chồng là Manuele Thiella. Nhóm của Chloe còn có anh trai Brandon Green và bạn gái anh, nữ diễn viên Tessa Thompson, gương mặt quen thuộc của loạt phim Avengers. Ảnh: Backgrid.
Nhà sáng lập WhatsApp Jan Koum đón năm mới trên chiếc du thuyền Moonrise dài 100 m, có sức chứa 16 khách và sân đỗ trực thăng riêng. Đi kèm là tàu phụ Power Play trị giá hàng chục triệu USD, dùng để chở thiết bị giải trí và phương tiện thể thao biển. Ảnh: Reeves Bipnick.
Trên đất liền, St. Barths cũng không kém phần nhộn nhịp với sự góp mặt của nhiều ngôi sao giải trí như Patrick Dempsey, David Letterman, Bethenny Frankel và đặc biệt là siêu mẫu người Đức Heidi Klum. Bà được bắt gặp bơi và phơi nắng trên bãi biển cùng chồng là Tom Kaulitz - tay guitar của ban nhạc Tokio Hotel - trong kỳ nghỉ dưỡng thường niên tại Caribe, chỉ ít tuần sau khi Heidi xuất hiện tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: MEGA.
Kris Jenner, "bà trùm" đứng sau sự nổi tiếng của gia đình Kardashian-Jenner, cũng được ghi nhận xuất hiện đầy phong cách khi lên một chiếc du thuyền sang trọng neo tại đây. Ảnh: SplashNews.
Ngoài ra, hàng loạt du thuyền của các tỷ phú khác như David Geffen, Eric Schmidt, Sergey Brin, James Dyson, Mike Ovitz, Daniel Snyder hay Sir Philip Green cùng lúc neo đậu quanh St. Barths. Không chỉ có tàu chính, vùng biển còn chật kín các "tàu hộ tống" dùng để chở thủy thủ đoàn, khách mời và các thiết bị xa xỉ như trực thăng, tàu ngầm mini, môtô nước hay trung tâm lặn biển di động. Ảnh: Reeves Bipnick.
Trên bản đồ dữ liệu, các du thuyền neo sát nhau dày đặc như một bãi đỗ xe khổng lồ ngoài khơi, biến vùng biển quanh St. Barths thành một trong những điểm tụ tập năm mới gây choáng ngợp nhất thế giới.
