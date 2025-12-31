Nữ tài xế lên tiếng vụ 'chặn đầu' xe tải vì liên tục nháy đèn

Trước những tranh cãi xoay quanh đoạn video đôi co với tài xế nháy đèn vì nghi "chọc ghẹo" mình, Mỹ Hạnh khẳng định không cố tình chặn đầu hay dừng xe sai làn.

Khoảnh khắc 'chặn đầu xe' của nữ tài xế xe hạng nặng gây tranh cãi Đoạn video ghi lại cảnh hai chiếc xe tải "đụng độ" nhau trên đường ở phường Bắc Kạn (Thái Nguyên) do nữ TikToker Mỹ Hạnh đăng tải ngày 29/12 thu hút sự chú ý.

Ngày 31/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video của nữ TikToker Ngô Thị Mỹ Hạnh tố một tài xế xe tải hạng nặng liên tục nháy đèn pha khi di chuyển ngược chiều với mình qua đoạn tránh phường Bắc Kạn, thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng. Cô cho biết hệ thống chiếu sáng mạnh ảnh hưởng khả năng quan sát, buộc cô dừng xe. Sau đó, hai tài xế dừng xe và có màn tranh cãi gay gắt.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều Fanpage chia sẻ lại clip và cho rằng nữ tài xế 9X "ngáo quyền lực" khi "chặn đầu xe" của bác tài để chất vấn, đồng thời hù dọa đăng tải sự việc lên trang cá nhân.

"Khả năng đèn xe em cao quá chói mắt nên họ bật pha nháy để em hạ pha đó, em nháy một cái để tài xế biết em bật cos là được. Chuyện trên đường có gì đâu lại đăng lên mạng", "Đèn pha bạn cao, bác tài nháy để bạn hạ pha chứ sao", "Nháy đèn để báo hiệu xe lớn để còn né nhau"... là một số bình luận bên dưới bài viết của Mỹ Hạnh.

Cô cùng tài xế xe tải được cho là nháy đèn pha "chọc ghẹo" lời qua tiếng lại. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews chiều cùng ngày, Mỹ Hạnh cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 29/12. Khi di chuyển qua đoạn tránh phường Bắc Kạn thuộc lộ trình Thái Nguyên - Cao Bằng, cô bất ngờ phát hiện một chiếc xe tải ở chiều ngược lại. Phương tiện này hai lần nháy đèn lúc xuống đèo và lên dốc, sau đó là 6 lần chớp đèn pha, rọi trực tiếp vào mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn lái xe của Mỹ Hạnh.

Nữ tài xế giải thích rằng vì lái xe đêm nên mắt cay xè, pha chớp đèn liên tục buộc cô dừng lại để đảm bảo an toàn, không có chuyện "chặn đầu" xe tải đối diện.

Dưới bài viết của Mỹ Hạnh, nhiều dân mạng cũng chỉ trích hành động dừng xe sai làn của nữ tài xế và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc nhằm xác định hành vi này.

"Thời điểm đó, tầm nhìn hạn chế nên tôi không rõ mình đỗ xe có đúng vị trí chưa. Sau khi hồi phục nhãn lực, tôi phát hiện bánh trước chếch sang vạch kẻ đường đối diện 10-20 cm, nên đã điều chỉnh ngay sau đó. Tôi không hiểu tại sao khi đưa lên trang cá nhân, cộng đồng mạng lại quy chụp tôi, đẩy sự việc đi xa như vậy", Mỹ Hạnh giải thích.

Mỹ Hạnh là nữ tài xễ xe tải ở Thái Nguyên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Ngô Mỹ Hạnh là một trong số tay lái nữ xe hạng nặng nổi tiếng tại Việt Nam. Cô thường đăng tải các đoạn video chia sẻ hành trình lái xe đầu kéo chở hàng trên tài khoản TikTok với hơn 662.000 lượt theo dõi. Trong đó, clip ghi lại cảnh Mỹ Hạnh lên xe được phủ toàn bộ sơn hồng thu hút 15,3 triệu lượt xem. Đây cũng là đoạn clip nhiều lượt xem nhất của cô đến thời điểm hiện tại.

Vào đầu tháng 12, Mỹ Hạnh gây chú ý khi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nhận thêm hàng hóa, sau đó di chuyển đến Đắk Lắk, nhằm cứu trợ cho bà con miền Trung.