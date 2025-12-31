Hình ảnh gây bất ngờ của cựu thành viên nổi tiếng 'Team châu Phi'

Lindo, thành viên đời đầu nổi bật của "Team châu Phi", thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh đến Việt Nam vào những ngày cuối năm 2025.

Lindo chia sẻ hình ảnh đến Việt Nam hôm 30/12.

Trên Facebook cá nhân, Lindo đăng tải hình ảnh có mặt tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 30/12.

"Em đã đến Việt Nam, không biết các cô chú anh chị người Việt còn nhớ em không, chào đón Lindo nữa không ạ", anh viết. Thành viên "Team châu Phi" đời đầu sau đó bày tỏ niềm vui khi được một số người theo dõi nhận ra và tặng hoa ở sân bay.

Động thái bất ngờ của Lindo nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt tương tác, bình luận. Trước khi trở lại Việt Nam ít ngày, Lindo đã khiến nhiều người tò mò khi chia sẻ lại một số hình ảnh trong chuyến đi đầu tiên hồi tháng 9/2023 với team Quanh Linh.

Dưới bài đăng của chàng trai Angola, bên cạnh các bình luận chào đón, không ít người bày tỏ thắc mắc trước mục đích chuyến đi lần này của anh. Tuy nhiên, Lindo chưa lên tiếng công khai về vấn đề này.

Lindo chia sẻ một số hình ảnh trong chuyến đi hồi tháng 9/2023 trước khi trở lại Việt Nam.

Trong khi đó, một số người phát hiện trên trang cá nhân của một doanh nhân người Việt Nam tại Angola cũng cập nhật, chia sẻ hình ảnh về chuyến đi của Lindo.

Người này còn đăng video Lindo ký kết một số giấy tờ cùng chú thích ẩn ý: "Elindo quyết định phải sang Việt Nam, ký tên và chấp nhận mọi thỏa thuận công khai minh bạch pháp lý".

Vì vậy, nhiều người suy đoán YouTuber người Angola đang hợp tác với doanh nhân này và sắp triển khai dự án tại Việt Nam.

Lindo (tên thật: Manuel Arlindo, sinh năm 1993) là một trong những thành viên đầu tiên của "Team châu Phi", được nhiều người yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt khá và tính cách gần gũi, hài hước và chăm chỉ. Anh cũng là người được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Tháng 9/2023, Lindo được team Quang Linh đưa về Việt Nam du lịch và có thời gian khám phá nhiều điểm du lịch, món ăn Việt Nam nổi tiếng.

Hồi tháng 5, sau khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý liên quan vụ kẹo Kera, Lindo cho biết đang gặp khó khăn về tài chính. Anh cũng lập kênh YouTube mới, tiếp tục chia sẻ video về cuộc sống ở châu Phi đến người theo dõi.

Đến tháng 9, trong một buổi livestream, Linh Philip (tên thật Đỗ Văn Linh), một thành viên khác của "Team châu Phi", cho biết Lindo đã rời nhóm song không nói cụ thể lý do. Khi nhiều người thắc mắc tại trang cá nhân, chàng trai Angola cũng không phản hồi.

Liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera, hôm 19/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt mức án 2 năm tù đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) về tội "Lừa dối khách hàng", cùng mức phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ngoài Lindo, động thái của các thành viên "Team châu Phi" khác cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tiến Nguyễn, cũng là một trong những thành viên thân thiết, cùng về Việt Nam kinh doanh với Quang Linh Vlogs từ cuối năm 2024, hạn chế hoạt động trên mạng xã hội, chỉ trở lại vào đầu tháng 10 vừa qua. Trong khi đó, Nguyễn Nam Hoàng và Quý Tạ vẫn đăng tải các hình ảnh bán hàng, cập nhật cuộc sống thường ngày, không đề cập đến vụ việc của Quang Linh Vlogs.

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh Vlogs, bất ngờ xuất hiện livestream bán hàng trên kênh TikTok có hơn 766.000 người theo dõi tối 28/12. Buổi phát trực tiếp còn có sự hỗ trợ của Lương Đỗ - TikToker từng có thời gian đồng hành livestream bán hàng cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.