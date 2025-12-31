Khung cảnh gây choáng tại điểm tụ tập đón giao thừa của giới siêu giàu

Những ngày cuối năm, vùng biển St. Barts chật kín siêu du thuyền của giới tỷ phú, nơi một chiếc tàu sang không còn đủ khoe, mà giá trị nằm ở cả đội tàu hộ tống đi kèm.

Tỷ phú Jeff Bezos và vợ đã đến thăm St. Barts trong tuần này. Ảnh: EOUS/SplashNews.com.

St. Barts, hòn đảo nhỏ ở vùng Caribbean, đang trở thành điểm hẹn cuối năm của giới siêu giàu và người nổi tiếng toàn cầu. Nhưng ở đây, một chiếc du thuyền sang trọng giờ không còn là điều khiến người khác trầm trồ. Thứ được đem ra so sánh là số lượng tàu hộ tống đi kèm phía sau.

"Một chiếc du thuyền giờ không còn là thứ đáng khoe nữa. Quan trọng là bạn có bao nhiêu tàu phụ đi theo", một người chơi thuyền lâu năm trên đảo nói khi nhìn ra vùng biển đang chật kín tàu lớn nhỏ, theo Page Six.

Trong những ngày cuối năm, hàng loạt du thuyền của các tỷ phú như Jeff Bezos, David Geffen, Eric Schmidt và nhiều người khác đã neo đậu quanh St. Barts. Không chỉ có tàu chính, vùng biển còn đông đúc bởi các "tàu hộ tống" - những con tàu phụ dùng để chở khách, thủy thủ đoàn và các thiết bị xa xỉ như trực thăng, tàu ngầm mini, môtô nước hay trung tâm lặn biển.

Jeff Bezos xuất hiện với siêu du thuyền Koru trị giá khoảng 500 triệu USD . Con tàu này nổi bật với bức tượng gỗ ở mũi tàu, được cho là mô phỏng hình dáng bạn gái ông, Lauren Sánchez. Đi theo Koru là tàu hộ tống Abeona dài gần 75 m, có thể chứa hàng chục khách và thủy thủ đoàn và còn có cả sân đỗ trực thăng.

Siêu du thuyền trị giá khoảng 500 triệu USD của tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Reeves Bipnick.

Xung quanh đảo còn xuất hiện nhiều du thuyền nổi tiếng khác như Rising Sun của David Geffen, Whisper của Eric Schmidt, M’Brace của Michael Jordan, Kaos của người thừa kế Walmart Nancy Walton, Bravo Eugenia của ông chủ đội bóng Dallas Cowboys Jerry Jones và Moonrise của Jan Koum - nhà sáng lập WhatsApp.

Moonrise được mua trong năm nay và được trang bị cả tiệm làm tóc, phòng gym và rạp chiếu phim trên tàu.

Mỗi du thuyền lớn thường có thêm một hoặc hai tàu phụ đi kèm. Tàu hộ tống của Kaos có tên Kalm, trước đây được cho là thuộc về Mark Zuckerberg, và có cả tàu ngầm mini lẫn trực thăng riêng. Tàu phụ của Moonrise có tên Power Play, trị giá hàng chục triệu USD.

Ngoài ra còn có sự góp mặt của nhiều chủ tàu khác như Mike Ovitz, Sir Philip Green, Sergey Brin, Daniel Snyder hay James Dyson, khiến vùng biển quanh St. Barts trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Bản đồ tàu thuyền cho thấy các du thuyền neo sát nhau như trong một bãi đỗ xe khổng lồ ngoài khơi.

Khung cảnh trông chẳng khác nào một bãi đỗ siêu du thuyền. Ảnh: Reeves Bipnick.

Sự xuất hiện của giới siêu giàu cũng kéo theo paparazzi. Nhiều nhiếp ảnh gia được trông thấy dựng ống kính dài trên các sườn đồi nhìn xuống bãi biển riêng. Lực lượng an ninh trên đảo cũng tăng mạnh, với các tàu bảo vệ tuần tra liên tục quanh những du thuyền lớn.

Trên đất liền, nhiều ngôi sao giải trí cũng xuất hiện tại St. Barts dịp này như Patrick Dempsey, David Letterman, Heidi Klum và Bethenny Frankel. Jeff Bezos và Lauren Sánchez trước đó đón Giáng sinh ở Aspen (Mỹ) rồi bay xuống Caribbean nghỉ năm mới. Cặp đôi được bắt gặp đang dự tiệc tại Nikki Beach, một điểm tụ họp quen thuộc của giới nổi tiếng, nơi Sánchez nhảy lên bàn tiệc khi rượu được mang ra.