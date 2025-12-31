Chuyên gia trang điểm tử thi bị chỉ trích vì tô son, làm nail đi làm

Sau khi nổi tiếng nhờ vẻ ngoài giống hệt ca sĩ, Pan Meili bị chỉ trích vì trang điểm, sơn móng tay và dùng nước hoa khi sửa soạn cho người chết.

Pan Meili hành nghề trang điểm người chết trong suốt 15 năm kể từ khi tốt nghiệp chuyên ngành dịch vụ tang lễ tại một trường cao đẳng ở Trung Quốc. Hiện cô làm việc tại một cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Theo Xiaoxiang Morning Herald, cô đã phục vụ cho khoảng 15.000 gia đình.

Tháng 5 năm nay, con đường sự nghiệp của Pan bất ngờ gặp sóng gió khi cô bắt đầu đăng tải video về nghề nghiệp, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tài khoản của cô đã có hơn 870.000 người theo dõi và nhận được hơn 7 triệu lượt thích.

Nhiều người yêu thích Pan vì vẻ ngoài của cô giống với ca sĩ nổi tiếng Trương Bích Thần (Zhang Bichen). Tuy nhiên, một số khác chỉ trích việc cô trang điểm, sơn móng tay và dùng nước hoa khi làm việc là "thiếu tôn trọng người chết".

Đáp lại, Pan khẳng định diện mạo cá nhân không hề ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Cô cũng thừa nhận định kiến về nghề mai táng vẫn tồn tại, ví dụ như nhiều bạn bè thường đắn đo khi kết giao với cô.

"Tôi không bận tâm đến những nhận xét ác ý vì tôi kiếm tiền bằng sức lao động chân chính. Dù vậy, tôi vẫn tôn trọng cảm nhận chung của xã hội, nên tôi không chủ động bắt tay người khác, không vuốt ve trẻ nhỏ hay ngồi trong nhà khách hàng và chạm vào đồ đạc cá nhân", Pan nói.

Một trong số video gây bão của Pan là khi cô thực hiện quy trình trang điểm cho một phụ nữ. Trong clip, cô vừa trang điểm vừa trò chuyện với thi thể, thủ thỉ với người đã khuất rằng đừng sợ hãi hay lo lắng vì gia đình vẫn đang ở bên cạnh. Cô cũng an ủi cô con gái đang khóc nức nở của người quá cố: "Đừng khóc nữa, nếu không mẹ em sẽ không yên lòng khi ra đi".

Lần khác, khi đối diện khuôn mặt hốc hác của một bà mẹ trẻ xấu số, Pan nghĩ người đã khuất sẽ không thoải mái với diện mạo như vậy. "Tôi đã đánh thêm son hồng cho cô ấy. Gia đình thân chủ rất xúc động và muốn đưa tiền bồi dưỡng nhưng tôi đã từ chối. Họ biết ơn nỗ lực của tôi trong việc giúp người quá cố trông thật tươm tất khi rời bỏ thế gian", cô bày tỏ.

Chia sẻ thêm về cơ duyên đến với nghề, Pan cho biết cô từng mơ ước trở thành một blogger làm đẹp. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Pan đã chọn học ngành dịch vụ tang lễ để đảm bảo có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Sau nhiều năm trong nghề, Pan chia sẻ bản thân đã học được cách sống lạc quan và đối mặt với mọi nỗi đau trong cuộc đời một cách nhẹ nhàng.

"Không phải ai cũng có thể sống đến 80 hay 90 tuổi. Vì vậy, chúng ta nên sống thật tốt mỗi ngày", cô nói.

Câu chuyện của Pan nhận được nhiều sự đồng cảm trực tuyến. Một người dùng mạng bình luận: "Làm việc tại nhà tang lễ là một thử thách lớn mà không phải ai cũng dám nhận. Cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Tôi ngả mũ thán phục Pan Meili". Một người khác viết: "Đây là một công việc cao cả. Xã hội chúng ta cần những người như họ, vì cái chết cũng bình thường như hơi thở vậy".