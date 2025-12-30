Quán nướng Hà Nội làm lộ số điện thoại, để khách bị vu oan là ăn trộm

Bị phản ánh về việc để lộ số điện thoại và hình ảnh khách hàng khi xử lý nghi ngờ mất trộm, quán nướng A.C. ở Hà Nội thừa nhận sai sót và công khai xin lỗi người bị ảnh hưởng.

Tối 29/12, về đến nhà sau khi thưởng thức đồ nướng tại quán A.C., cơ sở bò nướng than hoa trên đường Chùa Láng (phường Láng Hạ, Hà Nội), chị N.K.P. bất ngờ nhận được tin nhắn tố ăn trộm túi từ chị T.H.N. (khách hàng ngồi bàn bên cạnh).

Chị P. nhanh chóng gọi điện cho quán đồ nướng để xác minh và phát hiện cửa hàng này tự ý cung cấp số điện thoại cá nhân, đồng thời trích xuất camera hình ảnh của mình cho chị N. dù không có bằng chứng rõ ràng.

Dù quán đã xin lỗi, chị P. vẫn thấy ấm ức vì bị vu oan và lộ thông tin cá nhân. Sau đó, chị quyết định đưa sự việc lên MXH. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm.

Hình ảnh đại diện quán A.C. làm việc tại công an phường Láng Hạ. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 30/12, đại diện quán A.C. thừa nhận lỗi sai và cho biết đã làm việc với chị N.K.P. cùng cơ quan chức năng địa phương.

Vì không có chứng cứ xác thực, sự việc khép lại theo hình thức giảng hòa giữa đôi bên.

"Chúng tôi nhận thấy sai sót trong việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng và giải quyết tình huống. Đơn vị đã đăng tải bài viết xin lỗi công khai đến chị K.P.", người đại diện nói.

Trong khi đó, dù đã hòa giải, chị K.P. khẳng định sẽ không xóa bài viết phản ánh như lời cảnh tỉnh cho thương hiệu.

Dưới bài viết của chị K.P., nhiều dân mạng cho rằng dù xuất phát từ mong muốn làm rõ sự việc, cách xử lý của quán là thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp. Một số người nhấn mạnh cơ sở kinh doanh không có quyền cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý, đặc biệt trong các tình huống nhạy cảm liên quan đến nghi vấn vi phạm pháp luật.