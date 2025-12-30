Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Quán nướng Hà Nội làm lộ số điện thoại, để khách bị vu oan là ăn trộm

  • Thứ ba, 30/12/2025 20:22 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Bị phản ánh về việc để lộ số điện thoại và hình ảnh khách hàng khi xử lý nghi ngờ mất trộm, quán nướng A.C. ở Hà Nội thừa nhận sai sót và công khai xin lỗi người bị ảnh hưởng.

Tối 29/12, về đến nhà sau khi thưởng thức đồ nướng tại quán A.C., cơ sở bò nướng than hoa trên đường Chùa Láng (phường Láng Hạ, Hà Nội), chị N.K.P. bất ngờ nhận được tin nhắn tố ăn trộm túi từ chị T.H.N. (khách hàng ngồi bàn bên cạnh).

Chị P. nhanh chóng gọi điện cho quán đồ nướng để xác minh và phát hiện cửa hàng này tự ý cung cấp số điện thoại cá nhân, đồng thời trích xuất camera hình ảnh của mình cho chị N. dù không có bằng chứng rõ ràng.

Dù quán đã xin lỗi, chị P. vẫn thấy ấm ức vì bị vu oan và lộ thông tin cá nhân. Sau đó, chị quyết định đưa sự việc lên MXH. Bài đăng nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm.

Quan nuong anh 1

Hình ảnh đại diện quán A.C. làm việc tại công an phường Láng Hạ. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 30/12, đại diện quán A.C. thừa nhận lỗi sai và cho biết đã làm việc với chị N.K.P. cùng cơ quan chức năng địa phương.

Vì không có chứng cứ xác thực, sự việc khép lại theo hình thức giảng hòa giữa đôi bên.

"Chúng tôi nhận thấy sai sót trong việc tiếp nhận thông tin từ khách hàng và giải quyết tình huống. Đơn vị đã đăng tải bài viết xin lỗi công khai đến chị K.P.", người đại diện nói.

Trong khi đó, dù đã hòa giải, chị K.P. khẳng định sẽ không xóa bài viết phản ánh như lời cảnh tỉnh cho thương hiệu.

Dưới bài viết của chị K.P., nhiều dân mạng cho rằng dù xuất phát từ mong muốn làm rõ sự việc, cách xử lý của quán là thiếu chuyên nghiệp và không phù hợp. Một số người nhấn mạnh cơ sở kinh doanh không có quyền cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý, đặc biệt trong các tình huống nhạy cảm liên quan đến nghi vấn vi phạm pháp luật.

Khách Trung Quốc say xỉn, lao vào sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội

Trong lúc chờ thanh toán hóa đơn, người đàn ông Trung Quốc say rượu có hành vi không đúng mực với chị Phượng, khiến chị rơi vào trạng thái sốc, ảnh hưởng tinh thần.

46:2739 hôm qua

Cuốn sách viết cho mẹ

Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.

Vi Lê

Quán nướng Hà Nội TikTok bò nướng than hoa đường Chùa Láng A Choén

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý