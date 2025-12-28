Quán ăn ở TP.HCM thông tin về nhóm 7 khách đi ôtô, 'quên' trả tiền phở

Đại diện cửa hàng phở ở phường An Đông, TP.HCM, cho biết vẫn chưa nhận lại được 1 triệu đồng tiền phở, dù đã hai ngày trôi qua.

Nhóm đàn ông "quên" trả tiền phở ngày 27/12. Ảnh: Chủ quán cung cấp.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Khôi Nguyên (con trai của cửa hàng phở cùng tên) trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (phường An Đông, TP.HCM) cho biết 7 người đi ôtô đến ăn phở vào sáng 27/12 vẫn chưa quay trở lại để thanh toán hóa đơn 1 triệu đồng. Số tiền bao gồm 7 tô phở đặc biệt cùng một chén tủy và trứng.

Hóa đơn 1 triệu đồng của nhóm khách. Ảnh: Chủ quán cung cấp.

Theo lời kể, vào ngày xảy ra sự việc, ông Nguyên và một người phụ giúp tại cửa hàng có 2 lần hỏi nhóm người về việc trả tiền phở. Tuy nhiên, những người này "lấy lý do chưa dùng bữa xong, phân tán sự chú ý" của chủ cửa hàng.

"Nhân lúc quán đông khách, những người này thi nhau rời khỏi quán. Nhân viên chúng tôi không kịp để ý, dẫn đến thất thoát tiền. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp quên trả tiền như vậy. Trước đó, nhiều khách hàng cũng quên nhưng nhanh chóng quay lại thanh toán. Chúng tôi thông báo trên mạng xã hội, hy vọng khách thấy và quay trở lại gửi tiền", ông Khôi Nguyên cho hay.

Đoạn video ghi lại cảnh nhóm người lần lượt rời khỏi quán, để lại hóa đơn 1 triệu đồng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người xem video cho rằng nhóm người này "quên có chủ đích" bởi sự việc đã hai ngày trôi qua nhưng chưa có dấu hiệu trả lại hay phản hồi chủ quán. "Nếu quên thật thì họ sẽ nhớ ngay sau khi lên xe", "Mong họ thấy bài và đến trả tiền cho chủ quán, thời buổi làm ăn khó khăn", một số người để lại bình luận.