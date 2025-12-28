Cảnh cả trăm khách ngồi gõ laptop trong quán cà phê TP.HCM gây choáng

Quán cà phê gây sốt với thiết kế như thư viện, khách tập trung làm việc trước laptop, sách vở, khiến cộng đồng mạng chia 2 luồng: người được tiếp động lực, người lại thấy áp lực.

Gần đây, video một quán cà phê tại TP.HCM với gần trăm màn hình laptop bật sáng trong không gian yên tĩnh đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì cảnh trò chuyện, tán gẫu thường thấy, quán hiện lên như một văn phòng hay thư viện, nơi khách ngồi kín các dãy bàn, cúi đầu chăm chú trước máy tính để học tập, làm việc.

Hình ảnh được ghi nhận tại một quán cà phê ở phường Thủ Đức, thuộc chuỗi hoạt động từ năm 2023, hiện có 10 cơ sở tại TP.HCM. Diện tích quán khá lớn, với khoảng 500 m2 dành cho khu ngồi làm việc, 200 m2 khu pha chế và ăn uống, cùng 400 m2 bãi giữ xe.

Quán có trần cao, các dãy bàn dài xếp thẳng hàng, lối đi rộng rãi. Đa số bàn đều được bố trí đèn chiếu sáng riêng, tạo thành những vùng sáng tách biệt trong tổng thể ánh sáng trầm.

Đáng chú ý, trong video, dù các chỗ ngồi gần như kín khách, không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, xen lẫn những âm thanh rất nhỏ như tiếng quạt, tiếng gõ phím hay lật giấy…

KKhông gian quán khiến cộng đồng mạng "áp lực online". Ảnh: Luân Phi.

Chia sẻ về định hướng không gian, chủ quán cho biết mỗi cơ sở đều được xây dựng theo một phong cách riêng, chú trọng vào trải nghiệm thị giác, nhằm tạo cảm giác mới mẻ cho khách khi ghé thăm.

“Riêng với chi nhánh ở Thủ Đức, tôi muốn mang đến cảm giác như một thư viện châu Âu, đủ ấn tượng ngay khi khách mở cửa bước vào”, anh Luân Phi (chủ quán) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bên cạnh những ý kiến thích thú và khen ngợi mô hình quán cà phê yên tĩnh, một số người cũng bày tỏ lo ngại rằng không gian khá tối, có thể ảnh hưởng đến mắt nếu ngồi học tập, làm việc trong thời gian dài. Ngoài ra, việc các bàn được bố trí gần nhau cũng khiến một số khách cảm thấy thiếu không gian riêng tư.

Trước những phản hồi này, anh Luân Phi cho biết quán đã bổ sung thêm đèn bàn cá nhân. “Khi khách cần thêm ánh sáng, nhân viên sẽ mang đèn bàn đến hỗ trợ”, anh nói.

Bên cạnh đó, chủ quán khẳng định bàn ghế đã được sắp xếp với khoảng cách hợp lý, mỗi khách ngồi đều có ghế trống bên cạnh để đặt túi xách, balo.

Về chi phí, quán được đánh giá là dễ tiếp cận, với khoảng 25.000 đồng cho 1 phần nước tự pha và 4 tiếng sử dụng không gian. Quán cũng áp dụng một số quy định như không nhận trẻ em và hạn chế khách gây ồn, nhằm giữ đúng tinh thần tập trung mà mô hình này theo đuổi.

Video ghi lại không gian quán hiện thu hút hơn 13.000 lượt thích trên mạng xã hội, kèm theo nhiều luồng ý kiến. Một số người cho biết họ cảm thấy áp lực trước khung cảnh hàng loạt khách ngồi làm việc nghiêm túc: “Xem thấy áp lực ngang, ra quán cà phê chỉ muốn ngồi nói chuyện với bạn bè”, “Nhìn mọi người ngồi làm việc thấy áp lực quá”, "Yên tĩnh lắm, mình làm rớt đồ cả quán nhìn luôn".

Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến đánh giá cao mô hình này, cho rằng việc nhìn thấy mọi người xung quanh tập trung làm việc tạo động lực tích cực: “Ra đây ngồi có động lực lắm, ở nhà không nằm lướt điện thoại thì cũng xem phim”, “Nhìn thích quá, giống như một công ty trong giờ làm việc”.