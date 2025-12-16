Quán cà phê ngắm Nhà thờ Đức Bà TP.HCM ngừng đón khách buổi tối

Nhiều hàng quán khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà thu hút lượng lớn khách dịp Giáng sinh cận kề. Một quán cà phê hướng nhìn ra nhà thờ phải ngừng nhận thêm khách vì quá nhiều người tìm đến.

Quán cà phê Người Tám Chuyện House có hướng nhìn ra nhà thờ Đức Bà.

Ngày thường, quán cà phê Người Tám Chuyện House chỉ hoạt động từ 8h30 đến 16h30. Do không gian rộng chưa đến 2 m, dài khoảng 5 m, khách đến quán cần liên hệ trước để được sắp xếp chỗ ngồi phù hợp.

Với vị trí đắc địa gồm 3 ô cửa sổ nhìn ra Nhà thờ Đức Bà, dịp Giáng sinh này, quán linh động mở cửa buổi tối cho những ai có nhu cầu ngắm nhà thờ lên đèn. Tuy nhiên, lượng khách liên hệ đặt khung giờ tối tăng đột biến, kèm theo nhiều khách ghé không báo trước khiến chủ quán khá bối rối.

"Vì vị trí nằm sâu trong hành lang khu chung cư, nếu khách đến quá đông và không báo trước có thể gây ảnh hưởng đến người dân trong khu vực này", đại diện quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Với lý do đó, hiện tại, quán ngừng nhận thêm khách vào buổi tối.

Không cần chen lấn

Biết đến Người Tám Chuyện House đã lâu, nhân dịp Giáng sinh gần kề, quán mở cửa buổi tối nên Thiên Kim (20 tuổi) tranh thủ đến trải nghiệm. "Mình liên hệ chủ quán từ tuần trước, nhưng do có việc cá nhân nên hôm đó không đi được ngay, đành hẹn lại sau 1 tuần", Kim kể.

Theo cô, trải nghiệm này rất xứng đáng vì được ngắm nhà thờ lên đèn ở một không gian yên tĩnh, mát mẻ, không cần chen lấn với dòng người đông đúc ngoài đường.

Nhiều bạn trẻ thích thú chụp ảnh với khung cảnh nhà thờ rực rỡ.

Đã từng đến quán một lần nên nhóm của Huyền Trang (23 tuổi) dễ dàng liên hệ đặt hẹn với bà chủ. Cô cho biết chi phí cho mỗi lượt ngồi tại đây là 125.000 đồng.

"Mình không quan tâm tới mức giá vì ngồi ở đây thoải mái, không gian tách biệt nhưng vẫn nhìn được toàn cảnh nhà thờ", Huyền Trang nói.

Quán có 3 bàn nhỏ và 1 khu vực dành cho những người đi theo nhóm, do đó chủ quán chỉ nhận vừa đủ khách để tránh tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên, dù ngồi ở bàn nào, khách cũng có thể chụp ảnh với khung cảnh nhà thờ bên ngoài nên không xảy ra tình trạng tranh giành góc chụp.

Thiên Kim (phải) và bạn hẹn trước 1 tuần để đến trải nghiệm quán cà phê có view ngắm Nhà thờ Đức Bà.

Trái ngược với cảnh kín bàn ở Người Tám Chuyện House, dù có 2 ô cửa hướng ra Nhà thờ Đức Bà, nhưng vào khoảng 20h ngày 14/12, Nicotin Tearoom & Coffee (tầng 4, chung cư Lý Tự Trọng) không còn khách ngồi lại.

"Từ sau 18h45, có lẽ mọi người di chuyển xuống đường để chụp hình nên khách cũng vãn dần", Võ Huy Hoàng (19 tuổi, nhân viên quán) chia sẻ.

Theo Huy Hoàng, từ khi Nhà thờ Đức Bà trang trí đèn, vào cuối tuần, khách đến quán tăng khoảng 25%. Thời gian đông nhất là từ giữa trưa đến chiều tối, trước khi nhà thờ "thay áo".

Không nhận giữ xe cho khách đi chụp ảnh

Cách Nhà thờ Đức Bà chưa đến 200 m, thời gian gần đây, quán Wings Tea House đông hơn trước. Trung bình mỗi tối, lượng khách tăng khoảng 50 người, tuy nhiên do số bàn hạn chế nên quán chỉ có thể tiếp đón ở mức vừa phải.

"Khung giờ cao điểm là từ 19h đến 20h. Theo tôi quan sát, đa số khách đi chụp ảnh rồi đến đây nghỉ ngơi, uống nước", anh Mạnh Toàn (quản lý quán) chia sẻ.

Nằm ở vị trí mặt tiền, có vỉa hè và bảo vệ trông coi, những năm trước quán thường cho phép khách gọi nước, gửi xe tại quán rồi đi chụp ảnh. Tuy nhiên, năm nay điều này không còn được áp dụng.

“Có khách để xe lại, nói chỉ đi chụp ảnh khoảng 15 phút rồi quay về lấy, nhưng đến tận 23h - lúc quán đóng cửa - vẫn không thấy khách đâu. Rút kinh nghiệm từ trường hợp đó, năm nay chúng tôi từ chối trông xe cho khách đi chụp ảnh”, anh Toàn nhấn mạnh.

Bãi giữ xe của các quán quanh nhà thờ kín chỗ.

Bên cạnh các quán cà phê, khu vực tầng 5 Diamond Plaza cũng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân trong dịp Giáng sinh cận kề. Khoảng 21h tối chủ nhật ngày 14/12, hàng trăm người vẫn xếp hàng để có được tấm hình "sống ảo" bên khung cảnh nhà thờ lung linh. Tận dụng cơ hội này, một số nhà hàng trong trung tâm thương mại đã đăng ký đặt xe đẩy bán đồ ăn, thức uống tại tầng 5.

“Từ 18h đến 21h tối nay, tôi phải làm đầy các khay thức ăn hai lần rồi”, Thùy Dung (22 tuổi, nhân viên nhà hàng Hwa Pung Joeng) cho biết.

Theo Thùy Dung, không chỉ khu vực xe đẩy mà khoảng một tuần trở lại đây, lượng khách đến nhà hàng ở tầng 4 cũng tăng mạnh. "Trước kia, buổi tối chỉ phục vụ khoảng 4-5 bàn. Nhờ hiệu ứng từ việc nhà thờ lên đèn, khách đến trung tâm thương mại nhiều hơn nên nay nhà hàng thường xuyên trong tình trạng kín chỗ", cô nói thêm.

Cùng bán tại khu vực này, Ngọc Hân (nhân viên tiệm bánh Mister Waffle) cho biết mỗi tối có thể bán khoảng 70-80 chiếc bánh. “Bán ở đây khá ổn, khách chủ yếu là những người đến chụp ảnh rồi tiện ghé mua ăn”, Ngọc Hân chia sẻ.

Có cửa sổ nhìn ra nhà thờ, song quán Nicotin Tearoom & Coffee đến 20h đã vãn khách.