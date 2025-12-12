'Girl phố, boy phố' TP.HCM xếp hàng chụp ảnh trước Nhà thờ Đức Bà

|
Trần Thanh Tâm (28 tuổi) cho biết không khí Giáng sinh năm nay tại khu vực Nhà thờ Đức Bà đặc biệt sôi động, đông vui, thời tiết se lạnh cũng khiến trải nghiệm trở nên dễ chịu hơn. Theo Tâm, điểm khác biệt lớn nhất là hệ thống ánh sáng ở nhà thờ được đầu tư hơn mọi năm. Do có công việc ở gần nhà thờ, Tâm ghé sang cùng bạn bè thuê thợ chụp ảnh dạo. Ban đầu không mong đợi nhiều, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, anh bất ngờ vì mọi thứ “đẹp vượt mong đợi”. "Mình thuê được một chú chụp rất rẻ, chỉ 20.000 đồng cho 5-10 phút chụp và nhận được 12 bức ảnh file mềm. Chú rất thân thiện và nhiệt tình canh góc, hướng dẫn tạo dáng đến khi nào khách có ảnh ưng ý mới dừng chụp", anh kể.
Lê Thị Lan Phương (22 tuổi) cũng trải nghiệm thuê 2 thợ nhiếp ảnh dạo để chụp hình “sống ảo” ở Nhà thờ Đức Bà. Theo cô, giá chụp mỗi người một khác, dao động 10.000-20.000 đồng/tấm. “Dù đang rất đông do trend nhưng các chú thợ ảnh vẫn tìm được góc đẹp. Quá trình chụp nhanh gọn, không phải đợi quá lâu”, Lan Phương nói.
Thuỳ Phương (25 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây) nhận xét dù là ngày trong tuần, khu vực Nhà thờ Đức Bà vẫn rất đông và nhộn nhịp. Ban đầu, nhóm bạn của Phương chỉ hẹn nhau uống cà phê, nhưng thấy không khí tấp nập nên quyết định chụp hình kỷ niệm. Cô cho hay các thợ ảnh thường tập trung nhiều ở khu vực Diamond Plaza, còn nhóm của cô đứng phía Bưu điện nên tự chụp. “Bí quyết để ảnh sáng và đẹp của chúng mình là dùng đèn flash điện thoại của cả nhóm để hắt sáng vào người được chụp”, Phương chia sẻ.
Mỹ Ngọc (24 tuổi, phường Phú Nhuận) cho biết cô di chuyển bằng taxi đến Nhà thờ Đức Bà nên khá thuận tiện, không phải chen chúc tìm chỗ gửi xe. Ngọc chọn góc chụp từ phía công viên 30/4 hướng sang vì thoáng và dễ bắt trọn ánh sáng. “Dù chưa đến Noel nhưng lượng người đến chụp ảnh đã rất đông, có lẽ vì năm nay nhà thờ được trang trí lung linh hơn hẳn. Mình đi chơi rồi tiện đường ghé qua, thấy đẹp quá nên dừng lại chụp. May là bạn mình canh góc và bắt khoảnh khắc tốt nên ảnh không bị vướng quá nhiều người”, cô nói.
Cẩm Giang (27 tuổi) chia sẻ năm nay cô chọn hòa mình vào không khí lễ hội tại Nhà thờ Đức Bà thay vì ghé các quán cà phê trang trí Noel như thường lệ. Theo Giang, nét cổ kính của công trình khi kết hợp với ánh sáng hiện đại tạo nên một khung cảnh rực rỡ và lung linh giữa đêm, mang đúng tinh thần lễ hội.
Xuống phố cùng những người bạn, Lưu Ly (21 tuổi) lựa chọn trang phục đơn giản với áo thun ôm và quần jeans. Dù không quá cầu kì nhưng cũng đủ khiến cô nổi bật giữa khung cảnh lấp lánh ánh đèn vàng. "Mình thuê các chú thợ ảnh dạo chụp và rất ưng ý. Mình cũng mừng vì dịp cuối năm các chú có nhiều khách", cô bày tỏ.
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (18 tuổi, phường Bình Thạnh) cũng chọn trang phục đơn giản với tông màu trắng nhẹ nhàng. "Những bức hình ở nhà thờ mang cho mình cảm giác hoài niệm, cổ điển. Khi chụp, mình không gặp trở ngại gì, đường khá đông nhưng mình lại thích sự đông đúc, tự nhiên đó", cô nói.
Từ trải nghiệm cá nhân, Trần Thanh Tâm chia sẻ một vài kinh nghiệm để việc chụp ảnh thuận lợi hơn: nên gửi xe ở Nhà Văn hóa Thanh Niên để tránh tình trạng ùn tắc, chọn trang phục tông trắng hoặc đen, các bạn nữ có thể phối thêm khăn choàng để lên hình đẹp và đúng không khí mùa đông. Khi chụp, không nhất thiết phải chen vào những khu vực quá đông người, nên tản ra để có góc đẹp và giữ được chất lượng ảnh. Về tạo dáng, chỉ cần giữ những pose đơn giản, tự nhiên hoặc vui tươi; các chú thợ ảnh luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn tận tình. Ảnh: Quỳnh Danh.
Nhà thờ Đức Bà xây năm 1877, hoàn thành sau 3 năm và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường từ năm 1959. Công trình kiến trúc đặc sắc này do kiến trúc sư J.Bourard thiết kế. Nằm ở trung tâm thành phố, nhà thờ thu hút người dân, du khách tham quan nhất là dịp lễ, Tết và Giáng sinh. Ảnh: Quỳnh Danh.
