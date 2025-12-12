'Girl phố, boy phố' TP.HCM xếp hàng chụp ảnh trước Nhà thờ Đức Bà

Trần Thanh Tâm (28 tuổi) cho biết không khí Giáng sinh năm nay tại khu vực Nhà thờ Đức Bà đặc biệt sôi động, đông vui, thời tiết se lạnh cũng khiến trải nghiệm trở nên dễ chịu hơn. Theo Tâm, điểm khác biệt lớn nhất là hệ thống ánh sáng ở nhà thờ được đầu tư hơn mọi năm. Do có công việc ở gần nhà thờ, Tâm ghé sang cùng bạn bè thuê thợ chụp ảnh dạo. Ban đầu không mong đợi nhiều, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, anh bất ngờ vì mọi thứ “đẹp vượt mong đợi”. "Mình thuê được một chú chụp rất rẻ, chỉ 20.000 đồng cho 5-10 phút chụp và nhận được 12 bức ảnh file mềm. Chú rất thân thiện và nhiệt tình canh góc, hướng dẫn tạo dáng đến khi nào khách có ảnh ưng ý mới dừng chụp", anh kể.