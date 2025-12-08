Bố chồng Bangladesh sang Ấn Độ làm điều xúc động cho con dâu Việt

Lấy chồng Bangladesh, điều khiến Mai nhớ mãi là khoảnh khắc bố chồng sang Ấn Độ chọn váy cưới đẹp nhất dành cho con dâu.

Mỗi buổi sáng, tại căn nhà nhỏ tại Hà Nội, Shanewas Shakhawat (31 tuổi, kỹ sư phần mềm) thường là người thức dậy trước, chuẩn bị bữa sáng hoặc pha cốc nước ấm với mật ong cho vợ là Ngọc Mai (29 tuổi, làm việc ở một tổ chức hợp tác quốc tế). Sau đó, anh dắt xe ra cổng để vợ đi làm, và khi Mai trở về, cơm đã sẵn trên bàn, quần áo đã được giặt giũ xong.

"Việc nhà là trách nhiệm của cả hai. Anh không muốn em phải vất vả trong bếp. Đấy không phải là nơi duy nhất dành cho em", Shanewas nói với vợ.

Đến hiện tại, Mai vẫn không tin rằng cuộc hẹn tưởng như rất bình thường ở hồ Hoàn Kiếm năm nào lại mở ra hành trình tình yêu sâu sắc, bền bỉ giữa hai người thuộc hai nền văn hoá xa lạ.

Bố chồng bay sang Ấn Độ chọn váy cưới

Năm 2018, thông qua một người bạn chung, Mai gặp Shanewas khi anh vừa chuyển công tác ra Hà Nội, còn cô đang làm dự án cộng đồng ở Hoà Bình. Trong lần về Hà Nội công tác, Mai đồng ý gặp anh ở hồ Hoàn Kiếm.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về Shanewas là nụ cười tỏa nắng", Mai kể với Tri Thức - Znews. Sự vui vẻ và tử tế của chàng kỹ sư khiến cô thấy thoải mái ngay trong buổi gặp đầu tiên.

Với Shanewas, khoảnh khắc ấy còn rõ nét hơn. "Ngay khi gặp Mai, tôi bị thu hút bởi sự tài năng và tinh thần dám bước khỏi vùng an toàn. Cô ấy tử tế, công bằng, hài hước. Điều này khiến tôi muốn trò chuyện với cô ấy nhiều hơn", Shanewas bộc bạch.

Sau khi Mai trở lại Hòa Bình, hai người bắt đầu nhắn tin, hỏi thăm nhau. Mỗi lần Mai có dịp về Hà Nội, họ lại gặp mặt. Từ những câu chuyện nhỏ về gia đình, công việc đến những chia sẻ thầm kín, cả hai dần trở nên thân thiết một cách tự nhiên.

Đến tháng 9/2019, khi Shanewas đi du lịch 10 ngày, khoảng trống anh để lại khiến Mai nhận ra điều gì đó quan trọng. Cô thầm nghĩ: "Hình như mình thích anh ấy rồi". Khi Shanewas trở về, Mai lấy hết dũng cảm để tỏ tình. Shanewas đáp lại bằng ánh mắt ấm áp. Và từ đó, hai người chính thức bước vào mối quan hệ.

Cuối năm 2024, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Trong mắt Mai, Shanewas là "mảnh ghép vừa vặn" không phải vì lời nói, mà vì cách anh chăm lo từng điều nhỏ.

Anh là người xem bài luận, sửa từng dấu chấm câu trong bộ hồ sơ xin học bổng Thạc sĩ. Khi Mai chùn bước sau nhiều lần thất bại, anh vẫn kiên trì động viên. Nhờ đó, Mai nhận được học bổng toàn phần AAS của chính phủ Australia cùng nhiều cơ hội trao đổi quốc tế.

Mỗi khi Mai đau ốm, dù trời mưa hay đêm muộn, Shanewas luôn đưa cô đi viện. "Dù anh chỉ còn một nghìn đồng trong túi, anh vẫn sẽ dùng nó để mua thuốc cho em", anh nói đùa mà thật.

Với gia đình Mai, anh gần như không có khoảng cách. Shanewas học tiếng Việt, ham thích bắt cá, làm cỏ cùng bố mẹ vợ tương lai. Lần đầu ra mắt, bố mẹ Mai ủng hộ, dù không tránh khỏi lo lắng con gái sẽ sống xa nhà. Nhưng họ tin vào chọn lựa của Mai.

Gia đình Shanewas cũng bất ngờ khi biết con trai yêu một cô gái Việt. "Nhưng khi tôi kể về sự tử tế của Mai, bố mẹ nói rằng họ tin vào lựa chọn của tôi", anh chia sẻ.

Tháng 11/2024, cặp đôi kết hôn tại Bangladesh. Trước lễ cưới 10 ngày, đôi trẻ mới bay sang để chuẩn bị. Tuy nhiên, hai bên gia đình trước đó đã nhiều lần gọi điện thoại qua video để làm quen và bàn bạc kế hoạch.

Gia đình Mai sang Bangladesh gần 2 tuần. Bố mẹ và em gái cô được gia đình nhà trai lo chu toàn từ lễ nghi, trang phục đến việc đón tiếp. Thậm chí, bố chồng còn sang tận Ấn Độ chọn mua chiếc váy cưới đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho con dâu.

Nhưng có lẽ, điều để lại cho Mai ấn tượng là khoảnh khắc được chào đón như người con khi lần đầu tiên về nhà chồng. "Vừa bước xuống xe trước cửa nhà, mọi người ùa ra ôm tôi. Tôi thấy ấm áp đến mức như đã sống ở đây từ rất lâu rồi", Mai xúc động kể.

Với Ngọc Mai, Shanewas luôn chu đáo, yêu thương cô từng việc nhỏ.

Tôn trọng là chìa khóa hạnh phúc

Sau cưới, cả hai ở lại Bangladesh gần 3 tháng để thăm họ hàng và trải nghiệm văn hóa. Mai đặc biệt thích sự gắn kết trong đại gia đình Bangladesh bởi chỉ cần một người gặp khó khăn, tất cả đều lo lắng và tìm cách giúp đỡ.

Ẩm thực Bangladesh đậm vị, cay, có nét giống món Ấn - Pakistan. Nhưng do cô không ăn cay không giỏi nên mẹ chồng luôn điều chỉnh lại công thức sao cho dễ ăn hơn với con dâu. Trong căn bếp của gia đình, lúc nào cũng có sẵn bát con, đôi đũa và chai nước mắm như một cách để gìn giữ nét văn hóa Việt, dù chẳng ai bên nhà chồng ăn được món này.

Về Hà Nội, cả hai giữ nếp sống giản dị. Ngoài thời gian đi làm, họ dành phần lớn buổi tối cho nhau: cùng đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp nhà, chia sẻ những câu chuyện trong ngày.

Những ngày đầu sống chung, hai vợ chồng bắt đầu học cách điều chỉnh những thói quen nhỏ. Những điều chưa hợp thì nhẹ nhàng thay đổi, những khác biệt thì học cách chấp nhận. Với Mai, việc đó không hề gượng ép, mà giống như từng bước mở cánh cửa để đón bạn đời bước sâu hơn vào cuộc sống của mình.

Ẩm thực là điểm giao thoa thú vị. Biết vợ yêu món Việt, Shanewas vui vẻ nấu cùng và thường để Mai quyết định thực đơn. Thỉnh thoảng, anh vào bếp chuẩn bị món ăn Bangladesh để chia sẻ hương vị quê nhà. Không cầu kỳ, không đặt nặng nguyên tắc ăn uống, hai vợ chồng quan trọng nhất là bữa cơm có nhau.

Với Ngọc Mai, Shanewas luôn chu đáo, yêu thương cô tùng việc nhỏ.

Tuy nhiên, khác biệt văn hóa cũng đôi khi dẫn tới những phút hiểu lầm. Ngôn ngữ giao tiếp của cả hai là tiếng Anh - vốn không phải tiếng mẹ đẻ - nên đôi khi chỉ một câu diễn đạt chưa tròn đã khiến đối phương bối rối. Nhưng theo Mai, cả hai chưa từng để những điều ấy trở thành mâu thuẫn.

"Nguyên tắc quan trọng nhất giữa chúng tôi là tôn trọng. Chúng tôi lớn lên ở hai nền văn hóa khác nhau, có góc nhìn khác nhau là điều dĩ nhiên. Điều quan trọng là mỗi lần có chuyện, cả hai đều chọn ngồi lại và lắng nghe nhau", cô chia sẻ.

Shanewas cũng luôn cố gắng để Mai hiểu hơn về quê hương và cộng đồng của anh. Dù sống tại Việt Nam, anh vẫn đưa vợ tham gia các sự kiện cộng đồng, những buổi gặp gỡ ấm cúng tại Đại sứ quán Bangladesh.

Cả hai đều chung niềm yêu thích thiện nguyện. Trong giai đoạn Covid-19, chính Shanewas đề xuất tham gia hỗ trợ người vô gia cư cùng Mai. Buổi tối, họ cùng đồng nghiệp đóng gói đồ ăn, đi trao từng suất ở từng con hẻm của Thủ đô.

Đến giờ, dù bận rộn, mỗi lần đi siêu thị Shanewas vẫn mua thêm vài phần bánh mì, sữa, trứng để "lỡ gặp người vô gia cư thì cho đi".

Với Shanewas, ký ức khó quên với gia đình vợ cũng khiến anh xúc động. "Lần đầu về Hưng Yên, mẹ vợ dẫn tôi đi thăm họ hàng. Tôi thích điều đó vì muốn hiểu gốc rễ của vợ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần làm bánh chưng, bánh gai. Cảm giác quây quần trong bếp khiến tôi thấy mình thực sự là một phần của gia đình".

Anh nhớ mãi lần dọn nhà trước Tết, khi vợ giao nhiệm vụ kèm lời trêu rằng nếu không làm sạch sẽ thì sẽ không có lì xì. Khoảnh khắc ấy khiến anh bật cười và cảm thấy mình hòa nhập một cách tự nhiên với những phong tục Tết của người Việt.

Thời gian tới, cả hai sẽ tập trung phát triển sự nghiệp, tiếp tục du lịch để trải nghiệm và dành thêm thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Cặp đôi cũng hy vọng có thể chăm sóc hai bên gia đình nhiều hơn, xây dựng cuộc sống bằng những bước đi nhỏ nhưng vững chắc.

Shanewas và Ngọc Mai giúp đỡ những người vô gia cư trong thời điểm Covid-19.