Cô gái Thanh Hóa 'khổ sở' vì tên độc lạ, sinh đúng ngày Quốc khánh 2/9

Sở hữu cái tên độc lạ, Hà Thị Nội nhiều lần gặp tình huống "dở khóc dở cười" khi mọi người không tin đó là tên thật.

Ngày 23/11, cô gái tên Hà Thị Nội (sinh năm 1999, quê Thanh Hóa, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ ý nghĩa cái tên của mình và bất ngờ nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.

"Ban đầu, tôi chỉ đăng cho vui nhưng không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi vui và ngạc nhiên lắm. Mọi người trong gia đình cũng thích thú", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews

Giải thích về ý nghĩa cái tên đặc biệt của mình, Nội cho biết cô là cháu gái đầu lòng nên gia đình bàn mãi không thống nhất được cách đặt tên. "Ông ngoại tôi đứng ra đặt luôn. Ông muốn cái tên gợi nhớ bên nội, còn cháu thì do ông ngoại chăm cho công bằng", cô nói.

Thế nhưng, chính cái tên khác lạ này cũng đưa cô vào không ít tình huống "dở khóc dở cười". Mỗi lần giới thiệu tên, Nội thường phải nhắc 3-4 lần để người đối diện nghe rõ.

Ví dụ như đi mua đồ, thu ngân hỏi để tích điểm. Cô nói tên 'Nội', nhưng bạn nhân viên cứ nghe thành 'Nụ'. "Lúc ấy, tôi phải giải thích: 'Nội như… Hà Nội ấy'. Lúc đó, cả hai chỉ biết nhìn nhau cười", cô kể.

Thời đi học, Nội thường bị bạn bè trêu bằng những biệt danh như "bà Nội" hay "Hà Nội thủ đô ơi". Với cô, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi còn học đại học, lớp tham gia trò chơi Kahoot!.

"Tôi để tên là 'Hà Nội'. May mắn vào top 3 được cộng điểm. Khi cô giáo rà tên, cô bảo: 'Bạn này đặt sai tên, ai lại đặt tên theo thành phố Hà Nội'. Tôi nói tên thật của mình nhưng cô không tin, phải kiểm lại danh sách lớp. Sau lần đó thì ai trong lớp cũng nhớ tên tôi luôn", cô thích thú nhớ lại.

Trong gia đình, Nội còn có hai người chị em khác, cả hai đều mang tên bình thường. Ba chị em rất yêu thương và gắn bó.

Thích thú với cái tên đặc biệt của mình, nhưng Nội cho biết sau này sẽ không đặt tên "độc lạ" cho con. Cô muốn chọn những cái tên giản dị, để con không phải giải thích nhiều lần như trải nghiệm của chính mình.

Ngoài ra, cô cũng cho biết một điểm thú vị khác là cô sinh đúng ngày 2/9, trùng với Quốc khánh Việt Nam. "Không biết có phải định mệnh hay không, nhưng có lẽ cuộc đời tôi đã được 'ấn định' như vậy từ bé rồi", Nội nói thêm.