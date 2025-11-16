Cô gái Việt làm việc ở hãng bay xa xỉ bậc nhất, đặt chân 101 quốc gia

Sau khi "chạy đua" để chạm mốc 100 quốc gia trước tuổi 31, Trần Huyền Trang bỗng "đi chậm lại", dành thời gian đưa bố mẹ khám phá thế giới theo cách trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Bố mẹ tham dự lễ tốt nghiệp tiếp viên phó tại Emirates của Huyền Trang.

Tháng 6 vừa qua, Trần Huyền Trang (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) - tiếp viên phó của hãng hàng không xa xỉ bậc nhất thế giới Emirates - đặt chân đến Croatia. Đây là quốc gia thứ 101 trong hành trình rong ruổi vòng quanh thế giới của mình.

"Thật ra, sau khi đạt cột mốc 100 quốc gia, mọi chuyến đi sau này đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi không còn đặt nặng việc phải 'chinh phục' nữa, mà đi chỉ để thư giãn, tận hưởng và cảm nhận", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Croatia với Trang giống một chuyến nghỉ cuối tuần, nhẹ tênh, thoải mái và không có cảm giác chạy đua. Sau mốc 100 quốc gia, cô không còn bị thôi thúc phải "ghi thêm số". Thay vào đó, Trang dành thời gian quay lại những nơi từng đi quá vội, muốn trải nghiệm kỹ hơn.

Giấc mơ khám phá thế giới

Huyền Trang bắt đầu "xuất ngoại" từ năm 18 tuổi, trong chuyến học hè ở Macao (Trung Quốc) khi đang theo học khoa tiếng Bồ Đào Nha của Đại học Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên cô đi xa nhà, lại đi cùng nhóm bạn thân nên chuyến đi đầy ắp kỷ niệm.

Trang nhớ nhất đêm cuối tại Macao, khi cô và một người bạn đã đi bộ gần nửa thành phố chỉ vì tiếc nuối không muốn về. "May mắn, lúc ấy an toàn. Giờ mà cho tôi đi lại như thế chắc phải cẩn thận hơn", cô cười.

Từ nhỏ, Trang đã nung nấu ước mơ đi thật nhiều nơi. Chỉ đến khi tìm hiểu nghề tiếp viên hàng không, cô mới thấy đây là cơ hội biến giấc mơ thành hiện thực.

Năm 2014, cô chính thức vào nghề, bắt đầu những năm tháng bay liên tục khắp thế giới. Lịch bay dày đặc giúp Trang đặt chân đến hơn 50 quốc gia; số còn lại là các chuyến đi tự túc, tự lên kế hoạch từ những ngày nghỉ ít ỏi.

Huyền Trang trong những chuyến du lịch đến 100 quốc gia.

Theo lịch bay, cô thường chỉ có 24 giờ ở mỗi điểm đến; còn khi tự đi, chuyến ngắn nhất khoảng 1,5 ngày, dài nhất hai tuần.

"Tôi luôn cố tối ưu lịch trình nhất có thể. Ít ngày thì chọn nước gần, nhiều ngày thì đi xa", cô nói. Niềm đam mê xê dịch khiến Trang luôn tìm cách "đi tiếp", bất kể bận rộn đến đâu.

Trong hành trình qua 101 quốc gia, cô có vô số kỷ niệm và nhiều bài học quý giá. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất lại đến từ Peru. Trên chuyến tàu từ Cusco lên Machu Picchu, ngắm cảnh hai bên đường, cô bỗng thấy mình dường như nhỏ bé lại.

"Thế giới rộng đến mức những điều mình từng lo lắng bỗng trở nên rất nhỏ", Trang bộc bạch.

Cảm giác ấy khiến cô nhận ra đôi khi chính con người tự làm cuộc sống trở nên phức tạp. Hiểu mình chỉ là "một hạt cát nhỏ", cô thấy lòng nhẹ nhõm và bớt muộn phiền.

Huyền Trang hoàn thành cột mốc khám phá 100 quốc gia khi tới Bahrain.

Đi "chậm" cùng bố mẹ

Ngày 31/8/2024, Trang bay đến Bahrain, hoàn thành mục tiêu khám phá 100 quốc gia, đúng hai ngày trước sinh nhật tuổi 31. Trước đó, cô đặt mục tiêu đạt cột mốc này trước tuổi 30, nhưng Covid-19 khiến kế hoạch phải gác lại.

Càng gần đến đích, Trang càng muốn sớm kết thúc để bắt đầu hành trình mới: đưa bố mẹ đi du lịch. "Đi một mình, tôi đã thấy quá nhiều điều tuyệt vời. Nhiều lần đứng trước cảnh đẹp, tôi chỉ nghĩ: 'Giá mà bố mẹ cũng được thấy điều này'", cô nói.

Nếu những năm tuổi trẻ, Trang đi "nhanh" để kịp hoàn thành mục tiêu, thì hiện tại, cô chủ động đi "chậm", để tận hưởng và chia sẻ trải nghiệm cùng gia đình. Cô cho biết, người ta hay nói đi một mình thì nhanh, đi cùng nhau thì đi xa. Còn với Trang, những chuyến đi bên người thân luôn vui và ý nghĩa hơn.

Kinh nghiệm từ hơn 100 chuyến đi giúp bố mẹ yên tâm tuyệt đối khi đồng hành cùng con gái. "Bố mẹ chỉ cần tận hưởng, còn lại tôi lo hết. Niềm vui lớn nhất của tôi bây giờ là được thấy người thân hạnh phúc trên những hành trình mà mình từng mơ ước", cô tâm sự.

Đầu tháng 4, Trang đón bố mẹ sang Dubai (UAE) du lịch. Tại đây, họ có dịp tham dự lễ tốt nghiệp tiếp viên phó của con tại Emirates.

"Lễ tốt nghiệp đầu tiên cách đây 11 năm, tôi chỉ có một mình. Lần này có bố mẹ bên cạnh, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Huyền Trang chọn đi du lịch "chậm" cùng bố mẹ sau khi hoàn thành cột mốc đến 100 quốc gia.

Gần đây, cả nhà có chuyến chu du châu Âu, kết thúc tại CH Czech - nơi gia đình có người thân sinh sống. Đó vừa là chuyến đi chơi, vừa là dịp đoàn tụ hiếm hoi. "Đây là một kỷ niệm đẹp", Trang kể.

Đi với bố mẹ khiến cô thay đổi hoàn toàn cách du lịch từng rất "phiêu" của mình. Trước đây, Trang không thích lên kế hoạch chi tiết, thường để mọi thứ diễn ra tự nhiên và ưu tiên cảm xúc. Nhưng khi đi cùng gia đình, cô nghĩ nhiều hơn: chụp ảnh ở đâu để bố mẹ có hình đẹp, ăn gì cho hợp khẩu vị, lịch trình ra sao để thoải mái.

"Tôi bắt đầu có trách nhiệm, nghĩ cho người khác nhiều hơn", cô nói. Với cô, cảm giác được chăm sóc bố mẹ trong những chuyến đi khiến mình cảm thấy "mãn nguyện". May mắn là bố mẹ cô trẻ trung, thoải mái và "chịu chơi", nên hành trình luôn vui vẻ, đầy tiếng cười.

"Đi với bố mẹ không hề có khoảng cách thế hệ. Và tôi đi vì muốn, chứ không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm", Trang chia sẻ.

Thời gian tới, cô vẫn muốn dành nhiều thời gian đồng hành cùng bố mẹ khi cả nhà thu xếp được. Song song đó, cô muốn tập trung hơn vào công việc và những mục tiêu sự nghiệp đã ấp ủ.

"Tuổi trẻ tôi đã dành cho khám phá. Còn bây giờ, du lịch là để nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi sẽ chọn những nơi mình thật sự thích, và với bố mẹ cũng vậy - ưu tiên những điểm đến phù hợp, nhẹ nhàng", cô nói thêm.

Huyền Trang đón sinh nhật tuổi 30 tại Cuba.