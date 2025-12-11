Tủ đồ hàng hiệu của bà Lê Hồng Thủy Tiên luôn khiến công chúng choáng ngợp với những thiết kế couture, trang sức kim cương và loạt váy áo trăm triệu từ các thương hiệu lớn.

Gu thời trang của bà Lê Hồng Thủy Tiên được đánh giá cao.

Ngày 7/12, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn và doanh nhân Dubai Justin Cohen diễn ra tại tư gia ở TP.HCM. Trong khoảnh khắc trọng đại của con gái, ông Jonathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên xuất hiện nổi bật trong tà áo dài vàng đồng bộ.

Bộ áo dài của bà Thủy Tiên được thiết kế riêng, làm từ sợi tơ sen quý hiếm - chất liệu đòi hỏi kỹ thuật xử lý thủ công tinh xảo. Họa tiết hoa sen chủ đạo không chỉ tôn nét thanh lịch mà còn gợi tinh thần truyền thống.

Tối cùng ngày, trong tiệc cưới, bà Thủy Tiên tiếp tục gây chú ý với bộ váy couture đến từ nhà thiết kế nổi tiếng Lebanon. Phần thân váy được đính kết pha lê và đá thủ công trong 3 tháng, tạo hiệu ứng lấp lánh theo từng chuyển động. Giá trị bộ váy được ước tính hơn 600 triệu đồng, phù hợp phong cách sang trọng vốn đã trở thành dấu ấn cá nhân của bà.

Phu nhân "vua hàng hiệu" thường xuất hiện cùng con gái trong những bộ cánh thuộc các nhà mốt lớn. Trong một sự kiện do doanh nhân Dương Quốc Nam tổ chức, cựu diễn viên diện váy xuyên thấu họa tiết hoa, phối cùng vòng cổ, bông tai, nhẫn và đồng hồ từ các thương hiệu xa xỉ.

Bà Thủy Tiên (người thứ hai, bên trái) mặc áo dài trong ngày cưới của con gái.

Gia đình bà là tín đồ của những thương hiệu gắn với phong cách vương giả như Dolce & Gabbana hay Versace. Tủ đồ hàng hiệu của vợ tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn có nhiều thiết kế Dolce & Gabbana đồng điệu, mang đậm tinh thần Địa Trung Hải với màu sắc rực rỡ, hoạ tiết baroque hoặc hoa lá đặc trưng. Mỗi mẫu váy có giá xấp xỉ 100 triệu đồng, chưa kể phụ kiện đi kèm.

Trên Instagram với gần 270.000 người theo dõi của Tiên Nguyễn, những khoảnh khắc mẹ và con gái chụp chung luôn thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai thường chọn trang phục đồng điệu về màu sắc hoặc họa tiết. Điểm chung trong phong cách của bà Thủy Tiên là sự chỉn chu, ưu tiên chất liệu cao cấp và kỹ thuật may đo chuẩn xác.

Đặc biệt, bà và con gái thường lựa chọn phụ kiện xa xỉ: trang sức đính đá quý, hoa tai cỡ lớn, bờm tóc hoặc clutch đính pha lê - những món đồ giúp tổng thể trở nên nổi bật mà không bị quá tay.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên (sinh năm 1970) từng là diễn viên nổi tiếng của thập niên 1990, được nhớ đến nhiều với vai nữ chính trong Vị đắng tình yêu. Sau khi rẽ hướng làm tiếp viên hàng không, bà gặp doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn - người sau này trở thành bạn đời và cũng là người mở ra cơ hội để bà gắn bó với lĩnh vực kinh doanh.

Hiện bà là Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group) - doanh nghiệp phân phối và quản lý hệ thống bán lẻ hàng hiệu lớn nhất Việt Nam. Trên thương trường, bà được đánh giá là người kín tiếng nhưng có sức ảnh hưởng lớn, trực tiếp điều hành nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và xa xỉ quốc tế.

Ở tuổi 55, bà Thủy Tiên vẫn giữ được làn da mịn màng, được khen ngợi có ngoại hình trẻ trung so với độ tuổi.

Gu thời trang của bà Thủy Tiên luôn toát lên sự sang trọng chuẩn giới thượng lưu, tinh tế đến từng chi tiết.