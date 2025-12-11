Dàn 'cực phẩm' 6 múi của tuyển bơi Việt Nam gây sốt SEA Games 33

Cũng trong chung kết 200 m hỗn hợp, Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 2006) vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc HCV đầu tiên. Tuy nhiên, kình ngư 19 tuổi còn cơ hội ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp cá nhân - nơi anh từng giành HCB ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Trước đó, ở Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 tổ chức tại Việt Nam, Quang Thuấn gây ấn tượng mạnh khi đoạt 5 HCV và phá 4 kỷ lục, trong đó có nội dung 1.500 m tự do nam, vượt mốc kỷ lục tồn tại 13 năm của VĐV Teo Zhen Ren (Singapore). Ảnh: Minh Chiến.