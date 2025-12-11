Dàn 'cực phẩm' 6 múi của tuyển bơi Việt Nam gây sốt SEA Games 33

|
Tối 10/12, ở trận chung kết 200 m hỗn hợp nam tại khu liên hợp thể thao Hua Mark (Bangkok, Thái Lan), Trần Hưng Nguyên cán đích đầu tiên với 2 phút 02 giây 11. Đây cũng là lần thứ 4 liên tiếp anh giành HCV nội dung này tại SEA Games, nâng tổng số HCV anh sở hữu tại đại hội khu vực lên con số 10. Trước đó, tại Giải vô địch bơi châu Á 2025 ở Ấn Độ, Hưng Nguyên đoạt HCB 400 m hỗn hợp và xem đó là "món quà tinh thần lớn" trước thềm SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.
|
Sinh năm 2003 tại Quảng Bình, Trần Hưng Nguyên gây thiện cảm với gương mặt sáng, ngoại hình nổi bật. Trên trang Facebook hơn 14.000 người theo dõi, anh thường cập nhật khoảnh khắc tập luyện và những chuyến đi trải nghiệm, khám phá nhiều vùng đất mới. Đây cũng là hoạt động mà anh yêu thích mỗi khi tạm rời hồ bơi. Ảnh: Trần Hưng Nguyên/Facebook.
|
Những hình ảnh đời thường, khoe vóc dáng khỏe khoắn của anh luôn nhận nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, đặc biệt là khán giả nữ. Ảnh: Trần Hưng Nguyên/Facebook.
|
Cũng trong chung kết 200 m hỗn hợp, Nguyễn Quang Thuấn (sinh năm 2006) vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc HCV đầu tiên. Tuy nhiên, kình ngư 19 tuổi còn cơ hội ở nội dung sở trường 400 m hỗn hợp cá nhân - nơi anh từng giành HCB ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Trước đó, ở Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024 tổ chức tại Việt Nam, Quang Thuấn gây ấn tượng mạnh khi đoạt 5 HCV và phá 4 kỷ lục, trong đó có nội dung 1.500 m tự do nam, vượt mốc kỷ lục tồn tại 13 năm của VĐV Teo Zhen Ren (Singapore). Ảnh: Minh Chiến.
|
Là em trai của Ánh Viên - kình ngư xuất sắc bậc nhất lịch sử bơi Việt Nam - Quang Thuấn cho biết anh không cảm thấy áp lực mà ngược lại là tự hào. Dù lệch nhau 10 tuổi, cả hai rất thân thiết, thường xuyên dành thời gian trò chuyện, đi chơi, tập luyện cùng nhau. Ảnh: Nguyễn Thị Ánh Viên/Facebook.
|
Trên trang cá nhân hơn 1.000 người theo dõi, anh chỉ đăng vài hình ảnh tập luyện, thi đấu và những khoảnh khắc khoe cơ thể săn chắc, vạm vỡ. Anh khá kín tiếng và ít chia sẻ về đời tư. Ảnh: Nguyễn Quang Thuấn/Facebook.
|
Sáng 11/12, Phạm Thanh Bảo hoàn thành vòng loại 100 m ếch nam với 1 phút 03 giây 16, đủ để góp mặt ở chung kết tranh HCV vào tối cùng ngày. Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, "Hoàng tử bơi ếch" đã mang về 4 HCV và tiếp tục được kỳ vọng nối bước Hưng Nguyên để đem thêm vàng về cho tuyển bơi Việt Nam. Ảnh: Phạm Thanh Bảo/Facebook.
|
Sinh năm 2001 tại Bến Tre trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Thanh Bảo sớm gắn bó với bơi lội từ năm 2012 khi được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. Năm 2016, anh gây tiếng vang với 2 HCV và phá kỷ lục trẻ quốc gia ở 100 m và 200 m ếch. Từ đó, sự nghiệp của Bảo phát triển mạnh mẽ, trở thành gương mặt triển vọng của đội tuyển quốc gia. Ảnh: Phạm Thanh Bảo/Facebook.
|
Trang Facebook cá nhân hơn 14.000 người theo dõi của anh thu hút hàng nghìn lượt tương tác mỗi bài đăng. VĐV 24 tuổi thường chia sẻ khoảnh khắc tập luyện, du lịch. Anh cũng được các fan nữ truy tìm danh tính sau mỗi trận đấu. Ảnh: Phạm Thanh Bảo/Facebook.
|
SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của "Rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, Quảng Bình). Đây là niềm hy vọng vàng của đội tuyển bơi Việt Nam. Sau khi Ánh Viên giải nghệ, Huy Hoàng trở thành kình ngư số một nước nhà với 5 HCV SEA Games và kỷ lục 400 m tự do nam (3 phút 48 giây 06). The Straits Times của Singapore ngày 9/12 còn đưa anh vào top 11 VĐV đáng chú ý nhất giải. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng/Facebook.
|
Trước đó, tại Giải vô địch bơi châu Á 2025 ở Ấn Độ, Huy Hoàng gây tiếng vang khi giành cú đúp HCV, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên hai lần đứng trên bục cao nhất ở giải đấu này. Thành tích ổn định nhiều năm liền giúp anh luôn nằm trong nhóm VĐV được kỳ vọng nhất đại hội. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng/Facebook.
|
Trên Facebook hơn 25.000 người theo dõi, Huy Hoàng thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu, du lịch và hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng/Facebook.
