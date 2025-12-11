Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Hot girl taekwondo' giành 2 huy chương ngày ra quân SEA Games 33

  • Thứ năm, 11/12/2025 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lê Trần Kim Uyên được mệnh danh là "hot girl taekwondo" khi sở hữu thành tích ấn tượng, ngoại hình xinh xắn. Cô giành 2 huy chương cho đội tuyển taekwondo ngay trong ngày ra quân.

SEA Games 33 anh 1

Lê Trần Kim Uyên (24 tuổi) là nữ VĐV đội tuyển taekwondo Việt Nam vừa giành huy chương vàng ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp và huy chương đồng nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. Đây 2 trong 3 huy chương của của đội taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33.
SEA Games 33 anh 2

Kim Uyên cùng hai đồng đội Nguyễn Thị Kim Hà và Lê Ngọc Hân nhận huy chương đồng trong ngày thi đấu 10/12.
SEA Games 33 anh 3

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Uyên cho biết cô rất hạnh phúc vì lần đầu tiên giành HCV sau 4 kỳ SEA Games. Em muốn giành tặng HCV này cho ba mẹ, thầy cô những người đã luôn ủng hộ em. Ngoài ra em cũng tặng chính bản thân mình vì đã luyện tập không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc.
SEA Games 33 anh 4

Trong không khí sôi động của nhà thi đấu tại Bangkok, Thái Lan, các trận quyền đồng đội thu hút sự chú ý của khán giả. Ở màn biểu diễn quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ, Kim Uyên mang về tấm huy chương đầu tiên của mình tại SEA Games 33.
SEA Games 33 anh 5

Kim Uyên được mệnh danh là "hot girl taekwondo" khi sở hữu thành tích ấn tượng cùng ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Nữ VĐV từng giành nhiều huy chương, giải thưởng tại SEA Games 30, 31, 32; đại hội võ thuật toàn quốc; giải châu Á và World Cup taekwondo.
SEA Games 33 anh 6

Tuyển taekwondo Việt Nam kết thúc ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33 với 3 huy chương (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ)
SEA Games 33 anh 7

Với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nữ võ sĩ 18 tuổi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả mỗi lần xuất hiện trên sàn đấu.
SEA Games 33 anh 8

Kim Uyên cùng các đồng đội nhận huy chương vàng đầu tiên của đoàn taekwondo Việt Nam tại SEA Games 33.

SEA Games 33 anh 9

Đội tuyển taekwondo Việt Nam có ngày thi đấu mở màn với rất nhiều cảm xúc. Từ thất vọng, tiếc nuối vì sai lầm của trọng tài đến vỡ òa cảm xúc với tấm huy chương vàng ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.

Duy Hiệu

từ Bangkok

