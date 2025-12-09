Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Cực phẩm' 1,83 m của đội tuyển Jujitsu Việt Nam ở SEA Games 33

  • Thứ ba, 9/12/2025 14:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ gây chú ý bởi bảng thành tích dày dặn, VĐV Jujitsu Nguyễn Tiến Triển còn nổi bật với ngoại hình điển trai và hình thể rắn chắc.

Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 1

Ngày 28/11, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam công bố danh sách Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 năm 2025. Trong đội tuyển Jujitsu, cái tên gây chú ý là Nguyễn Tiến Triển - võ sĩ sinh năm 2003, hiện khoác áo đội tuyển Hà Nội và từng nhiều lần góp mặt ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế.
Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 2Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 3

Tháng 5 vừa qua, Tiến Triển cùng đồng đội Văn Sửu giành huy chương đồng nội dung tập thể tại Giải Jujitsu vô địch châu Á 2025. Trước đó, dù tuổi đời còn rất trẻ, anh đã kịp sở hữu bảng thành tích ấn tượng với hàng loạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia.
Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 4

Không chỉ dừng lại ở đấu trường trong nước, Tiến Triển còn ghi dấu tại nhiều giải quốc tế uy tín. Bộ sưu tập huy chương của anh có cả thành tích ở JJIF World Cup Beach của Liên đoàn Jujitsu Quốc tế và các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JAU), cho thấy khả năng cạnh tranh vượt ngoài khu vực. Ở SEA Games 33 sắp tới, nam võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn Việt Nam.
Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 5

Hiện tại, anh đang theo học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ngoài Jujitsu, Tiến Triển còn yêu thích một số bộ môn khác như bóng đá, kéo co, cầu lông.
Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 6Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 7

Nguyễn Tiến Triển còn thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình sáng: cao 1,83 m, gương mặt điển trai và cơ thể săn chắc. Chính lợi thế hình thể cùng phong thái tự tin giúp anh được một số thương hiệu mỹ phẩm, thời trang mời hợp tác quảng cáo.

Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 8

Trong gia đình, Tiến Triển sở hữu chiều cao vượt trội so với mẹ và em gái. Anh cho biết mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất, luôn đứng sau ủng hộ mọi lựa chọn và giúp anh vững bước theo đuổi ước mơ.

Jujitsu Nguyen Tien Trien anh 9

Trang Instagram cá nhân của Tiến Triển hiện có hơn 18.500 người theo dõi. Ngoài những hình ảnh thi đấu mạnh mẽ, anh thường chia sẻ đời sống năng động, yêu thích gym và du lịch.

07:22 2/12/2025

Hoàng Hoàng

Ảnh: @trien_nguyen203/Instagram.

Đọc tiếp

