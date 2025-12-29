Tuổi 31 của Công chúa Nhật Bản Kako

Ngày 29/12, theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Công chúa Kako - con gái thứ hai của Thái tử Fumihito và Công nương Kiko - bước sang tuổi 31. Những năm gần đây, cô xuất hiện ngày càng thường xuyên trước công chúng và đảm nhận nhiều vai trò mới trong các hoạt động của Hoàng gia. Sự thay đổi này diễn ra rõ nét hơn sau khi chị gái của cô, Công chúa Mako, kết hôn với thường dân Kei Komuro vào tháng 10/2021, rời khỏi Hoàng gia và chuyển sang sinh sống tại New York (Mỹ). Ảnh: Imperial Household Agency.