Tuổi 31 của Công chúa Nhật Bản Kako

Ngày 29/12, theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, Công chúa Kako - con gái thứ hai của Thái tử Fumihito và Công nương Kiko - bước sang tuổi 31. Những năm gần đây, cô xuất hiện ngày càng thường xuyên trước công chúng và đảm nhận nhiều vai trò mới trong các hoạt động của Hoàng gia. Sự thay đổi này diễn ra rõ nét hơn sau khi chị gái của cô, Công chúa Mako, kết hôn với thường dân Kei Komuro vào tháng 10/2021, rời khỏi Hoàng gia và chuyển sang sinh sống tại New York (Mỹ). Ảnh: Imperial Household Agency.
Đám cưới của Công chúa Mako từng gây tranh cãi dữ dội trong xã hội Nhật Bản và kéo theo làn sóng chỉ trích kéo dài. Kako đã chứng kiến chị gái mình phải chịu áp lực lớn từ dư luận trong giai đoạn đó. Dù vậy, hai chị em vẫn giữ mối quan hệ rất gắn bó. Cuộc chia tay của họ trước khi Mako rời Nhật được truyền thông mô tả là đầy xúc động. Ảnh: Newmyroyals.
Ở tuổi 31, Công chúa Kako ngày càng thể hiện hình ảnh một thành viên Hoàng gia trưởng thành, độc lập và hướng ngoại hơn. Tháng 8 vừa qua, cô đến Hiroshima đúng dịp kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, tham quan triển lãm trưng bày những bức ảnh về thành phố sau vụ ném bom nguyên tử năm 1945. Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết Công chúa bày tỏ sự trân trọng sâu sắc trước những nỗ lực của nhiều người trong hành trình hướng tới một thế giới hòa bình. Ảnh: Imperial Household Agency.
Trước sinh nhật, ngày 24/12, cơ quan này đã công bố trên website chính thức các phát biểu của Công chúa tại những sự kiện trong năm qua. Trong đó, nổi bật là vai trò của cô trong lĩnh vực hỗ trợ người khiếm thính. Từ năm 2021, Công chúa Kako làm việc bán thời gian theo hợp đồng tại Liên đoàn Người Điếc Nhật Bản và thường xuyên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong các hoạt động chính thức. Ảnh: Asahi.
Tháng 6 vừa qua, Công chúa có chuyến thăm chính thức tới Brazil nhân kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Cô bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của người dân tại nhiều địa phương ở quốc gia này. Ảnh: Kyodo.
Trước khi bước vào các hoạt động Hoàng gia, Công chúa Kako từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật triển vọng. Cô theo học Đại học Gakushuin (Tokyo), sau đó chuyển sang Đại học Cơ đốc Quốc tế (ICU) năm 2014 - cùng ngôi trường với chị gái Mako. Ba năm sau, cô sang Anh du học tại Đại học Leeds, theo học ngành biểu diễn và tâm lý học. Ảnh: Kyodo.
Trong khuôn khổ Hoàng gia vốn đề cao sự chuẩn mực và kín đáo, Kako được đánh giá là người năng động, tự nhiên và gần gũi. Tuy vậy, sau những biến động xoay quanh chị gái, cô trở nên thận trọng hơn trong đời sống riêng tư. Hiện chưa có thông tin công khai nào cho thấy Công chúa đang có mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Kyodo.
Nói về em trai là Hoàng tử Hisahito, Công chúa bày tỏ niềm vui khi em đã nhập học Đại học Tsukuba vào mùa xuân năm nay và đang theo đuổi ngành học mà bản thân yêu thích từ lâu. Theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia, Công chúa Kako đang thực hiện các nhiệm vụ của mình với mong muốn góp phần xây dựng một xã hội nơi mọi người có thể sống an tâm hơn và có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc đời mình. Ảnh: Kyodo.
