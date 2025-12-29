Khởi My bị phản ứng

Việc Khởi My sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo hình nhân vật gây phản ứng trái chiều, phản ánh cuộc giằng co giữa sáng tạo công nghệ và giá trị thủ công trong cộng đồng cosplay.

Ca sĩ Khởi My gần đây trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh cosplay (hoạt động hóa trang thành các nhân vật hư cấu trong truyện tranh, game) được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Thay vì hóa thân trực tiếp bằng trang phục, trang điểm và bối cảnh như cách cosplay truyền thống, nữ ca sĩ lựa chọn sử dụng AI để tạo hình nhân vật. Quyết định này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt trong cộng đồng cosplay tại Việt Nam.

Trên Fanpage cá nhân, loạt ảnh do Khởi My đăng tải gây ấn tượng bởi tạo hình bắt mắt, màu sắc nổi bật và phong cách đa dạng, lấy cảm hứng từ các con tướng trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Tạo hình nhân vật game bằng AI của Khởi My gây phản ứng. Ảnh: Trần Khởi My/Facebook.

Một bộ phận khán giả tỏ ra thích thú, cho rằng đây là cách tiếp cận mới mẻ, phù hợp với xu hướng sáng tạo nội dung trong thời đại công nghệ số.

Theo nhóm này, việc sử dụng AI giúp nghệ sĩ tiết kiệm thời gian, chi phí và mở ra nhiều khả năng thử nghiệm hình ảnh mà cosplay truyền thống khó thực hiện. Với một game thủ vốn năng động trên các nền tảng mạng xã hội như Khởi My, AI được xem là công cụ giải trí, không mang nặng yếu tố chuyên môn hay cạnh tranh.

Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối cũng xuất hiện. Nhiều người yêu thích cosplay truyền thống cho rằng việc dùng AI để hóa trang có thể làm mờ đi tinh thần cốt lõi của hoạt động này.

Khởi My hiện thành streamer toàn thời gian. Ảnh: Trần Khởi My/Facebook.

"Cosplay không chỉ nằm ở thành phẩm cuối cùng, mà còn là quá trình chuẩn bị công phu, từ thiết kế trang phục, làm phụ kiện, trang điểm đến việc nhập vai nhân vật. Việc gọi hình ảnh do AI tạo ra là cosplay như Khởi My là chưa thỏa đáng", "Cộng đồng cosplay nhạy cảm với vấn đề sử dụng AI lắm, giống như làm nhạc từ AI"... là một số bình luận của nhóm phản đối.

Trước phản ứng trái chiều, Khởi My lên tiếng cho biết việc sử dụng AI đơn thuần mang tính giải trí cá nhân. Nữ ca sĩ còn khẳng định cô đã chuyển hướng thành game thủ và ngưng hoạt động trong giới giải trí đã lâu, không còn ra sản phẩm âm nhạc.

"Tôi hiện tại chỉ lên mạng xã hội giao lưu với người hâm mộ cho vui", Khởi My chia sẻ.

Khởi My (tên thật Ngô Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989 tại TP.HCM) là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt Nam từ năm 2009. Cô bắt đầu được công chúng biết đến thông qua các cuộc thi ca hát dành cho tuổi teen và nhanh chóng ghi dấu ấn bởi giọng hát trong trẻo.

Nữ ca sĩ từng có thời gian hoạt động sôi nổi trên thị trường, song lại lui về ở ẩn dần sau khi kết hôn cùng Kelvin Khánh. Đến tháng 7/2020, Khởi My bất ngờ rẽ hướng thành streamer với các tựa game như PUBG, Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại.