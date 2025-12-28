Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuổi 25 của 'hot girl bóng đá' Trần Thị Duyên

  • Chủ nhật, 28/12/2025 22:17 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Ở tuổi 25, "hot girl bóng đá" Trần Thị Duyên ghi dấu bằng phong độ ổn định trên sân cỏ và hình ảnh trẻ trung, gu thời trang ấn tượng, đời sống kín tiếng.

Tran Thi Duyen anh 1

Tối 28/12, trên trang Facebook cá nhân với hơn 131.000 người theo dõi, “hot girl bóng đá” Trần Thị Duyên đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 25. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận từ bạn bè, đồng đội lẫn người hâm mộ. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy để lại lời chúc: "Chúc mừng tuổi 25. Makeup tuyệt vời, chụp khỏi chê". "Hot girl bắn cung" Đỗ Thị Ánh Nguyệt hào hứng nhận xét: "Mướt mườn mượt luôn nàng ơi".
Tran Thi Duyen anh 2Tran Thi Duyen anh 3

Bước sang tuổi 25, Trần Thị Duyên tiếp tục là cầu thủ duy trì phong độ ổn định trong nhiều giải đấu lớn. Trong năm qua, cô thường xuyên được trao cơ hội đá chính tại các giải khu vực và quốc tế, từ ASEAN Cup đến SEA Games 33.
Tran Thi Duyen anh 4

Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, Trần Thị Duyên góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận chung kết bóng đá nữ gặp Philippines. Dù đội tuyển Việt Nam để thua và giành HCB, màn trình diễn nỗ lực của toàn đội, trong đó có Trần Thị Duyên, vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.
Tran Thi Duyen anh 5

Tại Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2025 tối 26/12 ở TP.HCM, Nguyễn Thị Bích Thùy - người bạn thân của Trần Thị Duyên - lần đầu chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất sự nghiệp. Trần Thị Duyên sau đó chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng bạn và viết: "Còn gì tuyệt vời hơn. Chúc mừng bạn yêu".
Tran Thi Duyen anh 6

Trong suốt hành trình thi đấu, Bích Thùy và Trần Thị Duyên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, sinh hoạt cùng nhau, cho thấy sự gắn bó thân thiết trong đội tuyển. Nhân dịp sinh nhật Trần Thị Duyên, Bích Thùy cũng đăng ảnh chụp chung và gửi lời chúc mừng tới người bạn đồng đội trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Nguyễn Thị Bích Thùy/Facebook.
Tran Thi Duyen anh 7Tran Thi Duyen anh 8

Ngoài sân cỏ, Trần Thị Duyên được yêu mến nhờ ngoại hình tươi tắn, gương mặt bầu bĩnh và làn da trắng sáng. Với chiều cao 1,59 m, cô sở hữu vóc dáng cân đối nhờ duy trì luyện tập đều đặn.

Tran Thi Duyen anh 9Tran Thi Duyen anh 10

Trần Thị Duyên theo đuổi phong cách thể thao pha street style, khi năng động với croptop, jeans ôm, lúc lại nữ tính trong những chiếc váy tối giản. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện trong tà áo dài thướt tha, cho thấy hình ảnh đa dạng hơn ngoài đời thường.
Tran Thi Duyen anh 11

Trần Thị Duyên cũng khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Hồi tháng 4, cô từng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch biển cùng đồng đội Nguyễn Thị Bích Thùy, song sau đó đã ẩn đi trước những đồn đoán từ cư dân mạng.
Tran Thi Duyen anh 12Tran Thi Duyen anh 13

Bên cạnh hoạt động thi đấu chuyên môn, Trần Thị Duyên còn tham gia quảng cáo, chụp hình thời trang. Tuy vậy, nữ cầu thủ nhiều lần khẳng định bóng đá vẫn là đam mê và ưu tiên lớn nhất của mình.

Ảnh: Trần Thị Duyên/Facebook

Trần Thị Duyên hot girl bóng đá sinh nhật tuổi 25 Nguyễn Thị Bích Thùy

