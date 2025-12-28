Một xã hội không còn hẹn hò nữa

Từ lựa chọn cá nhân đến biến chuyển xã hội, sự thờ ơ với hẹn hò lan rộng trong giới trẻ Hàn Quốc, khi họ ưu tiên sự ổn định, cảm giác viên mãn hơn khuôn mẫu tình cảm truyền thống.

Han, freelancer 30 tuổi sống tại Seoul (Hàn Quốc), duy trì trạng thái độc thân suốt hai năm kể từ khi kết thúc mối quan hệ trước đó. Tuy không gặp trở ngại nào trong việc làm quen người mới, Han thừa nhận hẹn hò không còn là ưu tiên hàng đầu.

"Tôi không tránh né các mối quan hệ, chỉ là tôi không còn thấy điều này mang lại nhiều giá trị như trước", cô chia sẻ với The Korea Herald.

Để khỏa lấp khoảng trống, Han khiến cuộc sống bận rộn bằng sở thích như đi bộ đường dài, tìm hiểu về các loại cà phê khác nhau. Han đọc nhiều sách, đặc biệt bị cuốn hút bởi những cuốn khơi gợi trí tò mò và cảm giác phát triển bản thân.

Bỏ cuộc hay không muốn

Tuy nhiên, cô thường xuyên đối mặt với những câu hỏi chằng hạn "Tại sao bạn không hẹn hò?".

Với Han, chính câu hỏi đó đã hàm chứa định kiến rằng hẹn hò là "điều đáng ra phải diễn ra" và nếu không, thì cần phải có lời giải thích hay cần phải nỗ lực có được mối quan hệ yêu đương.

"Người ta thường nói rằng giới trẻ 'bỏ cuộc' trong các mối quan hệ vì tiền bạc hay áp lực xã hội. Nhưng với tôi thì đơn giản hơn. Tôi không xem hẹn hò là điều bắt buộc. Nếu gặp được người mình thực sự thích, tôi sẽ hẹn hò. Nhưng tôi không chủ động tìm kiếm điều đó. Cuộc sống hiện tại đã đủ đầy và hạnh phúc mà không cần phải có thêm ai khác", Han nói.

Theo The Korea Herald, ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc có chung suy nghĩ như Han. Khác với quan niệm trước đây rằng người trẻ xứ kim chi "sợ yêu" hay "trốn tránh cam kết", xu hướng hiện tại cho thấy họ chỉ đơn giản là thờ ơ với hẹn hò. Việc yêu đương không còn được xem là cột mốc quan trọng hay mục tiêu bắt buộc trong cuộc sống trưởng thành.

Han ưu tiên những sở thích cá nhân thay vì tìm kiếm đối tượng hẹn hò. Ảnh: Han/The Korea Herald.

Theo một khảo sát trên 1.000 người Hàn Quốc chưa kết hôn trong độ tuổi 20-49, được công bố vào tháng 2, có tới 71,7% người được hỏi cho biết bản thân hiện không có mối quan hệ hẹn hò. Xét theo độ tuổi, 61,1% người ở độ tuổi 20 không hẹn hò. Con số này tăng lên 72,6% ở nhóm tuổi 30 và 81,5% ở nhóm tuổi 40.

Khi được hỏi lý do, câu trả lời phổ biến nhất không phải là thiếu cơ hội hay áp lực tài chính, mà là thiếu hứng thú. Gần 38% cho biết họ không cảm thấy hẹn hò là cần thiết hay hấp dẫn, tiếp theo là những người nói rằng bản thân chưa gặp được đối tượng phù hợp (35,6%). Chỉ 16,5% cho rằng chi phí cho hẹn hò hay hôn nhân là nguyên nhân chính.

Bên cạnh đó, vấn đề giới tính cũng đáng chú ý. Hơn một nửa số phụ nữ tham gia khảo sát, khoảng 51,2%, cho biết họ không quan tâm đến hẹn hò, trong khi tỷ lệ này ở nam giới là 23,1%.

Phía sau xu hướng

Cũng theo The Korea Herald, ẩn sau sự thờ ơ bề mặt về hẹn hò là một tầng cảm xúc sâu hơn. Một số người trẻ cho biết ngày càng khó để hình dung việc xây dựng một tương lai chung với người khác.

Ông Kim Seung-gil, Trưởng Mạng lưới Chính sách Thanh niên Quốc gia, nhận định nhiều người trẻ gặp khó khăn trong việc tưởng tượng về quan hệ gắn bó trong bối cảnh bất ổn hiện nay.

"Trong một tương lai đầy bất định, việc gắn bó với ai đó có thể trở thành gánh nặng khó hình dung. Nỗi lo mà người trẻ đối mặt gắn chặt với vấn đề sinh tồn rằng họ có thể duy trì khả năng lao động bao lâu, hoặc cần bao nhiêu tiền để có chỗ ở ổn định", ông nói và nhận định sự bất an này cũng ảnh hưởng đến cách mỗi người nhìn nhận bản thân.

Theo Trưởng Mạng lưới Chính sách Thanh niên Quốc gia, cảm xúc thờ ơ hẹn hò của người trẻ và sự ưu tiên lối sống lành mạnh, đặc biệt dưới ảnh hưởng ngày càng lớn của văn hóa "well-being" (sự thịnh vượng, sức khỏe tinh thần) khiến nhiều người ưu tiên sống lành mạnh và có chủ đích hơn là tuân theo các kịch bản đời sống truyền thống.

"Vì thế, hẹn hò, việc vốn đòi hỏi thời gian, năng lượng cảm xúc và sự điều phối xã hội, không còn được xem là một khoản đầu tư cần thiết", ông Kim Seung-gil lý giải.



Nhiều người theo đổi các đam mê mới để kết nối với mọi người, phủ nhận việc gắn mác người độc thân là cô đơn. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Tuy nhiên, một số học giả cảnh báo không nên chỉ nhìn hiện tượng này qua lăng kính suy giảm dân số. Các chuyên gia cho rằng việc quy kết lựa chọn hẹn hò của người trẻ thành một "vấn đề" gắn với tỷ lệ sinh thấp đã đơn giản hóa quá mức một sự thay đổi phức tạp trong cách các thế hệ trẻ định nghĩa cuộc sống tốt đẹp.

"Chúng ta không nên chỉ nhìn người trẻ như một 'thế hệ sinh sản', mà cần cùng nhau đặt câu hỏi thế nào là một cuộc sống tốt và làm sao để con người sống tốt hơn. Thông qua quá trình đó, người trẻ có thể hình thành cảm giác thuộc về và ổn định, đồng thời xây dựng vai trò và ảnh hưởng của mình trong xã hội", bà Han Woori, nhà nghiên cứu tại Viện Nhân văn, Đại học Quốc gia Chonnam, cho biết.

Một đặc điểm khác của sự thờ ơ với hẹn hò là sự phong phú của các lựa chọn thay thế. Tại những đô thị đông đúc như Seoul, người trẻ dễ dàng tìm thấy cộng đồng thông qua các nhóm thể thao, câu lạc bộ sách, workshop sáng tạo hay văn hóa fandom. Cả nền tảng trực tuyến lẫn các buổi gặp mặt trực tiếp đều mang lại sự kết nối cảm xúc mà không đi kèm kỳ vọng lãng mạn.

Điều quan trọng là những hoạt động này không được xem như sự thay thế cho hẹn hò, mà là nguồn thỏa mãn chính.

"Nhiều người nghĩ rằng nếu không hẹn hò thì chắc chắn là cô đơn. Nhưng tôi luôn ở quanh mọi người. Tôi chỉ không định nghĩa những kết nối đó theo hướng lãng mạn", một người đàn ông 34 tuổi, người điều hành một câu lạc bộ chạy bộ, nói.

Hàn Quốc không phải là ngoại lệ. Tại nhiều nền kinh tế phát triển, người trẻ đang trì hoãn hoặc rời xa các con đường xây dựng mối quan hệ truyền thống. Điểm khác biệt của Hàn Quốc nằm ở chỗ hẹn hò từng được gắn chặt với một kịch bản đời sống cứng nhắc.

Các nhà xã hội học nhận định, sự thờ ơ với hẹn hò thường phản ánh sự tự tin, hơn là sự rút lui. Khi con người cảm thấy cuộc sống của mình đã có ý nghĩa, các mối quan hệ sẽ không còn mang vai trò nghĩa vụ xã hội.

"Tôi không cảm thấy mình đang tụt lại phía sau. Cuộc sống của tôi đã trọn vẹn ở thời điểm hiện tại. Việc chọn không hẹn hò không phải là một tuyên bố hay sự phản kháng. Đó chỉ là sự phản ánh lặng lẽ về cách tôi đang tái định nghĩa sự viên mãn và kết nối trong cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc", Han nói.