YouTuber Daddoa qua đời ở tuổi 29

Cộng đồng làm đẹp châu Á bàng hoàng khi Daddoa, một trong những biểu tượng đời đầu của làng Beauty blogger Hàn Quốc, đã trút hơi thở cuối cùng vào 16/12 vừa qua.

Daddoa nổi tiếng trong cộng đồng làm đẹp châu Á từ khoảng 2015. Ảnh: Daddoa/Instagram.

Thông tin do Leferi Beauty Entertainment, công ty chủ quản của Daddoa (tên thật là Lee Da-sol, sinh năm 1996), đăng tải ngày 25/12.

Theo đó, Daddoa qua đời vào ngày 16/12. Phía công ty và gia đình quyết định không tiết lộ nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của nữ YouTuber.

Đồng thời, ông Choi In-seok - đại diện Leferi - cũng mong muốn công chúng và truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm tang gia bối rối, tránh đưa ra các suy đoán thiếu căn cứ để người quá cố được yên nghỉ trọn vẹn.

"Daddoa không chỉ là một YouTuber thế hệ đầu tiên, cô ấy còn là người đầu tiên chứng minh tiềm năng toàn cầu hóa của ngành làm đẹp Hàn Quốc", ông nói.

Khi thông tin lan truyền, nhiều người theo dõi lâu năm bày tỏ sự tiếc nuối bên dưới các video trên YouTube của cô nàng.

"Dù bạn không đăng tải video, tôi vẫn hy vọng bạn đang sống tốt ở một nơi nào đó. Tôi mong bạn được an nghỉ trên thiên đường và không còn phải chịu đựng những đau khổ bạn phải chịu", "Cảm ơn vì đã chăm sóc sắc đẹp của tôi trong những năm tháng tuổi thiếu niên" là một số bình luận của người hâm mộ.

Daddoa bắt đầu sự nghiệp sáng tạo nội dung từ năm 2015 và nhanh chóng trở thành một trong những YouTube Beauty Blogger hàng đầu Hàn Quốc với hơn1,2 triệu người đăng ký. Cô được yêu mến bởi gương mặt thanh tú, kỹ thuật trang điểm điêu luyện và cách nói chuyện gần gũi.

Daddoa từng chia sẻ việc mình là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô nói trên một video rằng chính những vết thương lòng đó đã thôi thúc cô tìm đến trang điểm như một lớp giáp để tự tin hơn.