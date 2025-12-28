Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nữ y tá Thái Lan từng bị đuổi việc vì quá xinh đẹp, giờ ra sao?

  • Chủ nhật, 28/12/2025 10:44 (GMT+7)
  • 10:44 28/12/2025

Từng là hiện tượng mạng xã hội với vẻ ngoài trong trẻo, Namkhing Kanyapak bất ngờ phải đối mặt với biến cố mất việc vì chính sự nổi tiếng này.

Nu y ta dep nhat anh 1

Namkhing Kanyapak (sinh năm 1994) bỗng chốc trở thành cái tên gây bão khắp châu Á vào năm 2017, sau khi những bức ảnh cô trong bộ đồng phục y tá được lan truyền trên diễn đàn 9Gag. Với gương mặt thanh tú, làn da trắng và nụ cười rạng rỡ, cô được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "Nữ y tá đẹp nhất Thái Lan". Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 2Nu y ta dep nhat anh 3

Tuy nhiên, sự nổi tiếng lại trở thành "con dao hai lưỡi" đối với Namkhing. Không lâu sau khi bức ảnh lan truyền, đông đảo người hâm mộ kéo đến bệnh viện nơi cô làm việc tại Bangkok (Thái Lan) để xin chữ ký và chụp ảnh, gây ra tình trạng hỗn loạn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ ngơi và điều trị của bệnh nhân. Trước áp lực dư luận và sự khiếu nại của người nhà bệnh nhân, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định sa thải Namkhing để "trả lại sự yên tĩnh cho môi trường y tế". Quyết định này từng gây tranh cãi vào thời điểm đó. Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 4

8 năm sau, Maypimm gần như chấm dứt công việc y tá. Trên trang Instagram cá nhân 163.000 người theo dõi, lần cuối cùng cô đề cập đến công việc điều dưỡng của mình trong một bài đăng trên Instagram là vào tháng 4/2023. Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 5Nu y ta dep nhat anh 6

Mất đi công việc yêu thích, Namkhing từng trải qua quãng thời gian khá khó khăn. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, cô đã tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để chuyển hướng sang con đường mới. Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 7

Hiện, Namkhing chủ yếu nhận quảng bá sản phẩm cho các thương hiệu mỹ phẩm, spa làm đẹp và thời trang. Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 8Nu y ta dep nhat anh 9

Từ một nữ y tá với phong cách trong trẻo, Namkhing bắt đầu thay đổi hình tượng sang hướng quyến rũ và trưởng thành hơn. Cô trở thành người mẫu ảnh đắt show cho các nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm tại xứ chùa Vàng. Ảnh: maypimm/Instagram.


Nu y ta dep nhat anh 10Nu y ta dep nhat anh 11

Những bộ ảnh táo bạo, khoe "vòng eo con kiến" và thần thái của cô nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác trên Instagram. Ảnh: maypimm/Instagram.

Nu y ta dep nhat anh 12

Sau một thời gian làm người mẫu, cô tiết lộ bản thân vẫn luôn nhớ nghề y tá. Namkhing đã học thêm các khóa nghiệp vụ và âm thầm quay trở lại làm việc tại một bệnh viện khác. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, hình ảnh Namkhing đeo khẩu trang kín mít, hỗ trợ tiêm chủng vaccine cho người dân một lần nữa lại gây sốt. Ảnh: maypimm/Instagram.
Nu y ta dep nhat anh 13

Ở tuổi 30, Namkhing Kanyapak có sự nghiệp ổn định. Dân mạng nhận xét rằng vẻ ngoài của cô như bị thời gian lãng quên. Cô vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch sang chảnh trên trang cá nhân. Ảnh: maypimm/Instagram.

Hà Vi

