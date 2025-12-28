Nữ y tá Thái Lan từng bị đuổi việc vì quá xinh đẹp, giờ ra sao?

Tuy nhiên, sự nổi tiếng lại trở thành "con dao hai lưỡi" đối với Namkhing. Không lâu sau khi bức ảnh lan truyền, đông đảo người hâm mộ kéo đến bệnh viện nơi cô làm việc tại Bangkok (Thái Lan) để xin chữ ký và chụp ảnh, gây ra tình trạng hỗn loạn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc nghỉ ngơi và điều trị của bệnh nhân. Trước áp lực dư luận và sự khiếu nại của người nhà bệnh nhân, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định sa thải Namkhing để "trả lại sự yên tĩnh cho môi trường y tế". Quyết định này từng gây tranh cãi vào thời điểm đó. Ảnh: maypimm/Instagram.