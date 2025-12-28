Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Tôi chết rồi' - bài đăng kỳ lạ gây bão mạng xã hội Nhật Bản

  • Chủ nhật, 28/12/2025 09:55 (GMT+7)
  • 09:55 28/12/2025

Dòng trạng thái ngắn gọn được Kanaru Nakayama (Nhật Bản) cài đặt chế độ đăng tự động sau khi qua đời thu hút sự chú ý với hàng triệu lượt xem và bình luận.

Dong trang thai anh 1

Nakayama từng theo học đại học ngành nông nghiệp. Ảnh: QQ.

Kanaru Nakayama (Nhật Bản) trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 22 sau hai năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư mô mềm hiếm gặp vào ngày 12/10. Sự ra đi của anh vốn là một nỗi đau thầm lặng trong gia đình, cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra trên mạng xã hội hai ngày sau đó.

Theo SCMP, đúng 48 giờ sau khi chàng trai qua đời, tài khoản cá nhân của anh bỗng nhiên hiển thị một dòng trạng thái mới chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tôi chết rồi".

Thông điệp ngắn gọn này nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng xứ sở hoa anh đào, nhận được hơn 1 triệu lượt yêu thích và đạt con số kỷ lục với hơn 300 triệu lượt xem.

Trái ngược không khí tang thương thường thấy, bài đăng của Nakayama lại mang đến một cảm giác "thanh thản lạ kỳ", khiến nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thái độ đối diện với cái chết của chàng trai trẻ.

Dong trang thai anh 2

Cha của Nakayama xúc động sau khi thấy dòng trạng thái của con trai. Ảnh: QQ.

Không chỉ dừng lại ở những lời cầu nguyện, cộng đồng mạng còn biến sự thương tiếc thành hành động thiết thực khi quyên góp tiền phúng điếu vào các tổ chức từ thiện dưới tên của Nakayama.

"Bạn (Nakayama - PV) đã vượt qua cuộc đấu tranh hàng ngày với bệnh tật, và cuối cùng đã để lại bài đăng này sau khi từ giã cõi đời. Tôi rất tôn trọng cách sống của bạn", một người dùng bình luận.

"Đây là cách tuyệt vời để đối diện với cái chết", một người khác viết.

Sự nổi tiếng bất ngờ của bài đăng này cũng giúp cha của Nakayama, một nông dân tại vùng Hokkaido, phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác về con trai mình.

Trong mắt ông, Nakayama suốt 22 năm qua vốn là một chàng trai trầm tính, ít nói và thường dành thời gian một mình trong phòng. Ông chỉ biết đến sự tồn tại của tài khoản mạng xã hội này khi một người bạn cùng lớp của con trai hỏi về bài đăng đang gây bão.

Khi đọc những dòng chia sẻ của con trên không gian ảo, người cha không khỏi xúc động khi nhận ra phía sau vẻ ngoài lặng lẽ là một tâm hồn mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng.

Hà Vi

Dòng trạng thái chàng trai ung thư Kanaru Nakayama nhật bản

