Phi công '10 năm không sai sót' thành cơ trưởng nữ đầu tiên lái C919

Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm nữ phi công đầu tiên làm cơ trưởng chuyên trách cho máy bay C919 - mẫu máy bay do nước này tự sản xuất.

Yu Yue là nữ phi công đầu tiên được bổ nhiệm làm cơ trưởng dòng máy bay phản lực C919 do Trung Quốc tự sản xuất.

Yu Yue là nữ phi công đầu tiên được Trung Quốc bổ nhiệm thành cơ trưởng C919. Lựa chọn này giúp Yu có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi rời công việc lái Boeing 737 hơn 10 năm, và trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho nhiều người khác, SCMP đưa tin.

Yu - hiện công tác tại hãng hàng không China Southern Airlines có trụ sở ở Quảng Châu - đã duy trì thành tích "không mắc lỗi" kể từ khi gia nhập hãng năm 2015.

Tốt nghiệp Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc, Yu được lựa chọn vào nhóm phi công xuất sắc tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu để vận hành C919 - câu trả lời của Trung Quốc dành cho các dòng máy bay thân hẹp Boeing 737 và Airbus A320.

C919, do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất, bắt đầu được đưa vào khai thác nội địa từ tháng 5/2023. Ba hãng hàng không lớn nhất nước - China Southern, Air China và China Eastern - đều đang tăng tần suất khai thác sau hơn hai năm vận hành suôn sẻ. China Southern cũng đang mở rộng kế hoạch đào tạo lại phi công khi tiếp nhận thêm nhiều máy bay C919 mới.

Trên toàn quốc, nhiều phi công dày dạn kinh nghiệm cũng đang tham gia khóa huấn luyện chuyển đổi để điều khiển C919 dưới sự phối hợp giữa Comac và các cơ quan quản lý, theo China Civil Aviation News đưa tin hồi tháng 10. Cả 3 "ông lớn" hàng không của Trung Quốc đều đã cam kết mua ít nhất 100 chiếc C919, với thời gian bàn giao kéo dài đến những năm 2030.

10 năm trong nghề, Yu chưa từng để xảy ra sai sót.

Trong cuộc phỏng vấn, Yu kể rằng khi còn nhỏ, cô sống gần sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu, một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Trải nghiệm đó đã thắp lên trong cô ước mơ trở thành phi công, dù cô thừa nhận rằng các học viên nữ phải vượt qua nhiều rào cản hơn so với nam giới.

Tuy vậy, Yu cho biết rất ấn tượng với số lượng ngày càng tăng của các nữ phi công, kỹ sư và giảng viên trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc.

"Khi tôi trúng tuyển vào trường hàng không năm 2011, số học viên nữ rất ít. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều phụ nữ trẻ gia nhập lĩnh vực vốn do nam giới chiếm ưu thế này, thậm chí một số đã trở thành cơ trưởng. Ví dụ, các giảng viên hướng dẫn tôi tại Comac đều là những chuyên gia nữ", cô nói.

"Nữ phi công thường phải cân bằng giữa sự nghiệp và trách nhiệm gia đình như hôn nhân, con cái... Nếu có những người vẫn có thể xuất sắc vượt qua các thử thách đó, thì họ hẳn là những phụ nữ mạnh mẽ nhất".

Trung Quốc đào tạo lứa nữ phi công đầu tiên gồm 14 người vào năm 1951. Đến năm 2024, nước này có 941 nữ phi công lái máy bay thương mại hoặc tư nhân, phần lớn sinh sau năm 1985, trẻ hơn đáng kể so với độ tuổi trung bình của đồng nghiệp nam.

Yu truyền cảm hứng cho nhiều cô gái khắp Trung Quốc theo đuổi ước mơ chinh phục bầu trời.

Nữ phi công hàng không dân dụng lớn tuổi nhất vẫn còn giấy phép hành nghề sinh năm 1953, trong khi người trẻ nhất sinh năm 2005. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ phi công trong ngành hàng không dân dụng Trung Quốc vẫn ở mức thấp - chưa đến 2%, theo số liệu của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

So sánh với Mỹ, số liệu từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho thấy năm 2023, nữ phi công chiếm khoảng 9% tổng số phi công dân dụng được cấp phép tại nước này.

Dẫu vậy, ngày càng có nhiều phụ nữ giữ vai trò tiên phong khi ngành hàng không Trung Quốc phát triển. Dự án máy bay thân rộng C929 - dòng máy bay đang được Comac phát triển nhằm cạnh tranh với Boeing 787 Dreamliner - có nữ kỹ sư trưởng là Triệu Xuân Linh (Zhao Chunling), người cũng từng tham gia thiết kế và phát triển mẫu C919.