Ông chủ Trung Quốc mua 18 căn hộ tặng nhân viên, với yêu cầu duy nhất

Trong thông tin tuyển dụng, công ty nêu rõ nhân viên gắn bó trên 5 năm sẽ có cơ hội được tặng căn hộ. Yêu cầu duy nhất sau khi nhận nhà là làm việc ở đây thêm 5 năm nữa.

Những căn hộ đầu tiên được trao tặng cho nhân viên trong 5 nay.

Tờ Daily Economic News đưa tin một chủ doanh nghiệp ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, đã chi hơn 10 triệu nhân dân tệ (hơn 1,4 triệu USD ) để mua 18 căn hộ tặng nhân viên.

Chủ doanh nghiệp chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: sau khi nhận được căn hộ, các nhân viên phải tiếp tục làm việc cho công ty trong vòng 5 năm.

Câu chuyện về ông chủ tặng nhà cho nhân viên lan truyền khiến nhiều dân mạng bày tỏ sự ghen tị và hỏi: "Liệu bây giờ tôi bắt đầu làm việc có quá muộn không?".

Theo thông tin giới thiệu, công ty này chủ yếu sản xuất các loại ốc vít ôtô và hiện có hơn 450 nhân viên.

Trong thông báo tuyển dụng, công ty cũng có điều khoản nói rằng nhân viên có thâm niên làm việc trên 5 năm sẽ có cơ hội được tặng một căn hộ.

Năm 2024, khi giá bất động sản nhà ở xuống thấp, công ty đã mua một loạt căn hộ rộng hơn 100 m2, dành riêng làm phần thưởng cho nhân viên.

Món quà đặc biệt được công ty dành tặng với yêu cầu duy nhất là nhân viên sẽ cống hiến tại đây thêm 5 năm nữa.

Tổng giám đốc của công ty, ông Wang Jiayuan, nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi đã trao tặng năm căn hộ. Mục đích chính là để giữ chân các quản lý cấp trung và tạo động lực cho nhân viên mới vào cuối năm. Những ngày này, các nhân viên nhận được căn hộ đang bận rộn lựa chọn vật liệu trang trí cho tổ ấm của họ".

Do số lượng lớn lao động nhập cư tại Ôn Châu, công ty hy vọng sẽ mang lại những phần thưởng xứng đáng cho đội ngũ kỹ thuật và quản lý của mình. Công ty dự kiến ​​trao thưởng 5 căn hộ trong năm nay, 8 căn hộ vào năm tới và tổng 18 căn hộ trong vòng 3 năm. Hai nhân viên thăng tiến từ vị trí cấp thấp lên cấp quản lý đã nhận được căn hộ rộng 144 m2.

Phương thức tặng bất động sản cụ thể như sau: nhân viên ký hợp đồng và nhận quyền sử dụng bất động sản, công ty tài trợ chi phí sửa chữa, và sau khi làm việc cho công ty 5 năm, quyền sở hữu bất động sản được chuyển giao, chi phí sửa chữa được hoàn trả cho công ty.

Hiện nay, phần thưởng chủ yếu được dành cho những nhân viên thâm niên, chủ yếu là các quản lý ở các bộ phận khác nhau.

Căn hộ mà công ty mua nằm trong khu dân cư Red Star Sky Platinum. Theo kết quả tìm kiếm trên nền tảng Lianjia của Hong Kong 01 vào ngày 11/12, một căn hộ rộng 121 m2 được định giá 750.000 HKD (hơn 96.000 USD ).

Chủ tịch công ty, ông Tu Kaicun, từng tuyên bố: "Tuyển dụng nhân tài không hề dễ dàng đối với công ty. Ngành này có rào cản gia nhập cao, và các công ty cùng ngành thường cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân tài của nhau".

Theo vị chủ tịch, việc cung cấp nhà ở nhằm giữ chân nhân tài và cũng để giảm chi phí cho công ty.

"Sau khi nhận được nhà ở, chúng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất: tiếp tục làm việc cho công ty thêm 5 năm nữa. Sự đóng góp của các chuyên gia kỹ thuật có thể giúp công ty tiết kiệm được 1 triệu nhân dân tệ ( 142.000 USD ) mỗi năm", ông nói.

Một trong số nhân viên được công ty tặng nhà cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bản thân đã làm việc chăm chỉ ở Ôn Châu hơn 10 năm và luôn mong muốn có một ngôi nhà, "nhưng không bao giờ ngờ rằng công ty lại có thể biến điều đó thành hiện thực cho mình".