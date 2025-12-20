Nam cảnh sát gây bão vì quá giống 'tài tử đẹp trai nhất Trung Quốc'

Với vẻ ngoài điển trai, cảnh sát Gu Chenhan hút hàng triệu lượt thích trong những video được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Gu Chenhan nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Jfdaily.

Trong các video lan truyền, Gu Chenhan (ngoài 20 tuổi) hiện làm nhiệm vụ tuần tra ở các ga tàu điện ngầm tại Thượng Hải (Trung Quốc), đi cùng một chú chó nghiệp vụ có biệt danh là Fries. Anh nhiều lần khiến người dân đi ngang phải ngoái lại nhìn vì vẻ ngoài ưa nhìn, vóc dáng cao ráo.

Vào tháng 11, đoạn video do một blogger tại Thượng Hải quay, ghi lại cảnh Gu làm việc cùng Fries tại một triển lãm văn hóa thậm chí nhận được 1,15 triệu lượt thích.

Theo South China Morning Post, Gu lần đầu thu hút sự chú ý vào tháng 9/2023, khi còn là sinh viên trường cảnh sát và được cử tham gia công tác tại Đại hội Thể thao châu Á ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Gu lần đầu gây chú ý vào năm 2023 khi còn là sinh viên trường cảnh sát. Ảnh: QQ.com.

Khi đó, một đoạn video ghi lại cảnh Gu làm nhiệm vụ tại quảng trường trước một trung tâm mua sắm lớn ở Hàng Châu nhanh chóng lan truyền. Nhiều người nhận xét Gu trông giống diễn viên Bành Vu Yến - được xem là một trong những tài tử đẹp trai nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Trùng hợp là Bành Vu Yến cũng từng tham gia nhiều bộ phim xoay quanh đề tài cảnh sát. Trong bộ phim Black Dog ra mắt năm 2024, anh đảm nhận vai chính, khắc họa những tương tác ấm áp giữa nhân vật của anh và một chú chó.

Một số dân mạng còn cho rằng Gu có nét giống các diễn viên Trung Quốc như Dương Húc Văn và Hồ Nhất Thiên - những người nổi tiếng với vóc dáng cao ráo và ngoại hình điển trai.

Vẻ ngoài của Gu được so sánh với diễn viên Bành Vu Yến. Ảnh: Sina.

Mùa hè năm nay, Gu tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Điều tra Hình sự Trung Quốc tại tỉnh Liêu Ninh, với chuyên ngành huấn luyện chó nghiệp vụ. Anh cho biết mình chọn ngành này vì yêu động vật từ nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp, Gu được tuyển dụng làm cảnh sát tại Thượng Hải, quê hương của anh.

Chia sẻ với truyền thông, Gu nói anh biết mình nổi tiếng trên mạng với danh xưng "bản sao Bành Vu Yến" song vẫn muốn toàn tâm toàn ý cho công việc. Anh cũng cho biết mình đã có bạn gái.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Tôi hy vọng mọi người tuân thủ các quy định tại nơi công cộng và phối hợp với công việc của chúng tôi”, Gu chia sẻ.