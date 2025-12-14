Giáng sinh ở Nhà Trắng qua bàn tay Đệ nhất phu nhân Mỹ

Đánh dấu lần thứ hai trở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay. "Mùa Giáng sinh này, hãy cùng tôn vinh tình yêu bên trong chúng ta và sẻ chia với thế giới xung quanh. Sau tất cả, dù ở bất cứ đâu, chúng ta đều có thể tạo nên một mái nhà tràn đầy những khả năng vô tận", bà Melania viết trên mạng xã hội X ngày 1/12.