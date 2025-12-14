Giáng sinh ở Nhà Trắng qua bàn tay Đệ nhất phu nhân Mỹ

|
Đánh dấu lần thứ hai trở lại Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay. "Mùa Giáng sinh này, hãy cùng tôn vinh tình yêu bên trong chúng ta và sẻ chia với thế giới xung quanh. Sau tất cả, dù ở bất cứ đâu, chúng ta đều có thể tạo nên một mái nhà tràn đầy những khả năng vô tận", bà Melania viết trên mạng xã hội X ngày 1/12.
|
Theo CBS, phong cách trang trí Giáng sinh năm nay mang hơi hướm truyền thống. 75 vòng hoa mang dấu ấn của bà Malenia, những chiếc nơ đỏ đã được hoàn thiện, treo trên các ô cửa sổ Nhà trắng từ đầu tháng 12. Khoảng 50 cây thông, hơn 7.000 m ruy băng và 10.000 cánh bướm cũng được sử dụng để trang hoàng các phòng, hành lang.
Nhà Trắng cho biết đệ nhất phu nhân đã tự tay lựa chọn từng chi tiết trang trí. Việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ nhiều tháng trước.
|
Trong Phòng Đỏ, cây thông được tô điểm bằng những con bướm màu xanh cùng các dải ruy băng in dòng chữ "nuôi dưỡng tương lai". Các quả bóng với chữ "Be Best" - khẩu hiệu trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng của bà Melania - cũng được treo khắp cây.
|
Một trong những phần không thể thiếu trong trang trí Giáng sinh tại Nhà Trắng là ngôi nhà bánh gừng, được các đầu bếp kỳ công thực hiện. Năm nay, chiếc bánh nặng hơn 54 kg, được trưng bày tại Phòng Khánh tiết.
|
Vào năm 2017, trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump, bà Melania từng trang hoàng với chủ đề "Truyền thống lâu đời", hay năm 2020, bà chọn chủ đề "Nước Mỹ tươi đẹp", lựa chọn ba tông màu chủ đạo là đỏ, vàng và bạc.
|
Theo White House History, vào năm 1961, cựu Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy là người đầu tiên mở màn cho truyền thống chọn chủ đề hàng năm cho mỗi dịp Noel tại Nhà Trắng. Kể từ đó, đây trở thành truyền thống và cũng là nhiệm vụ của các Đệ nhất phu nhân qua nhiều thập kỷ.
|
Tuy nhiên, việc lựa chọn chủ đề sao cho ấn tượng, ý nghĩa và không trùng lặp không phải điều đơn giản với các bà chủ Nhà Trắng. Năm 2020, Stephanie Winston Wolkoff, cựu cố vấn cấp cao của bà Melania, từng công bố đoạn ghi âm bí mật trong đó vào năm 2018, bà Melania than phiền rằng công chúng quá chú trọng đến không khí Giáng sinh. Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng từng gây tranh cãi khi quyết định bày trí hàng thông màu đỏ máu cho Giáng sinh năm 2018 hay hàng cây trắng dọc lối đi năm 2017.
Cẩm nang 'sống sót' nơi công sở
Trong MENTOR - Từ sinh viên chất đến nhân sự chiến, tác giả Lê Công Minh chia sẻ trải nghiệm vượt qua và học hỏi từ thất bại: Từ nam sinh thi trượt đại học đến giám đốc truyền thông kỹ thuật số, nhân viên Big 4 kiểm toán, sáng lập trung tâm tiếng Anh… Đây là nơi những bạn trẻ "lênh đênh" chốn công sở dễ tìm thấy mình và học hỏi để vươn lên trên con đường sự nghiệp.