7 món đồ nhỏ giúp căn phòng 'đón' Giáng sinh tức thì

Đèn dây led vàng ấm. Ánh sáng vàng nhẹ của đèn dây luôn tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu. Chỉ cần treo một chút quanh cửa sổ hay đầu giường sẽ góp phần đem không khí Giáng sinh đến cho căn phòng. Đây cũng là món đồ dễ mua và dễ kết hợp với mọi phong cách trang trí.