Mua gì, làm gì để tặng bạn bè trong dịp Giáng sinh?

Một hộp bánh quy thơm bơ, trang trí theo sắc đỏ - xanh đặc trưng sẽ mang đến cảm giác ấm áp mùa lễ hội. Đây là món quà dễ chọn, dễ tặng để gửi gắm lời chúc ngọt ngào đến bạn bè. Nếu khéo tay hoặc có kinh nghiệm về bánh, hãy thử bỏ chút thời gian tự làm những chiếc bánh quy mang đậm dấu ấn cá nhân để khiến bạn bè ngạc nhiên trong dịp Giáng sinh này.
Những cây nến hương quế, gỗ thông hay vani giúp không gian trở nên bình yên hơn trong những ngày cuối năm. Tặng nến dịp Giáng sinh sẽ là cách bạn gửi đến bạn bè chút thư giãn và sự ấm cúng cho góc nhà nhỏ của họ.
Một đôi tất dày với họa tiết dễ thương vừa hợp không khí Noel vừa mang tính ứng dụng cao. Đây là món quà nhỏ nhưng tạo cảm giác chăm chút, đặc biệt cho bạn bè phải di chuyển nhiều trong mùa lạnh.
Một cuốn sách hợp gu luôn thể hiện sự tinh tế của người tặng. Từ tiểu thuyết, sách truyền cảm hứng đến sách ảnh, bạn có thể chọn những tựa phù hợp với sở thích của từng người bạn để họ có thứ nhâm nhi trong những ngày cuối năm.
Túi tote vải thủ công là lựa chọn vừa bền vừa mang dấu ấn cá nhân. Đây là món quà phù hợp cho những người thích sự đơn giản, và càng ý nghĩa hơn nếu bạn tự làm hoặc chọn các mẫu in tay độc đáo.
Móc khoá tuy nhỏ nhưng luôn khiến người nhận thấy vui khi mang theo mỗi ngày. Chọn các thiết kế mang màu sắc Giáng sinh hay theo phong cách hài hước sẽ giúp món quà trở nên đáng nhớ và dễ gợi lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
