Triệu phú Trung Quốc đau đớn khi tìm được gia đình sau 40 năm

Sống sót từ nạn buôn bán trẻ em và tìm lại được gia đình, Zeng Youdi nghẹn lòng khi biết cha ruột qua đời vì day dứt trong hành trình tìm kiếm cô.

Zeng Youdi là triệu phú tự thân tại Trung Quốc.

Câu chuyện của Zeng Youdi (46 tuổi) được truyền thông Trung Quốc chia sẻ lại nhân dịp Lễ hội Quần áo Mùa đông (một trong 3 lễ hội cúng viếng lớn nhất Trung Quốc, để tưởng nhớ người thân đã khuất) hôm 20/11.

Theo đó, Zeng bị bắt cóc lúc mới 3 tuổi, sau khi lạc mẹ trong một khu chợ đông đúc ở tỉnh Hồ Nam.

Dù cha mẹ nuôi không bao giờ ngược đãi, Zeng vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình với hai người. Có lần, cô tìm cách bỏ trốn trong khi hai người đang ngủ, song bị bố nuôi bắt được và mắng mỏ hàng giờ, theo South China Morning Post.

Hồi tiểu học, một số bạn học gọi Zeng là “đứa trẻ bị nhặt về” khiến cô tổn thương lòng tự trọng sâu sắc.

Khao khát được cha mẹ nuôi yêu thương, Zeng dốc sức làm việc đồng áng, học cắt cỏ cho lợn sau giờ học. Đôi khi, cô cũng được bố mẹ khen là “đứa con gái ngoan”.

Năm 15 tuổi, Zeng được gửi đến Thâm Quyến để sống với họ hàng của cha mẹ nuôi và làm bảo mẫu. Đến năm 18 tuổi, cô đưa ra quyết định táo bạo: làm nhân viên bán hàng tại một công ty điện tử ở Thâm Quyến, dù không có bằng đại học.

Cha mẹ nuôi không ngược đãi Zeng song cô vẫn luôn khao khát tìm lại gia đình ruột.

Quyết tâm thay đổi số phận, Zeng thực hiện hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày và đi khắp khu vực để gặp khách hàng. Sự chăm chỉ của cô được đền đáp khi cô được thăng chức tới phó giám đốc bán hàng và sau đó tự thành lập công ty điện tử riêng.

Công ty của Zeng ngày càng thành công, mở rộng nhiều cửa hàng chi nhánh và đạt doanh thu hơn 70 triệu nhân dân tệ ( 10 triệu USD ) mỗi năm. Khi kiếm đủ tiền, cô cũng mua xe và nhà ở Thâm Quyến.

Năm 2019, Zeng xuất hiện trong một chương trình truyền hình để tìm kiếm cha mẹ ruột.

Với sự giúp đỡ của ê-kíp chương trình, Zeng phát hiện sự thật về việc cô bị tách khỏi mẹ. Trong ngày định mệnh đó, mẹ cô - người mắc bệnh tâm thần - đã ngất xỉu ở chợ, và khi tỉnh dậy, Zeng đã biến mất.

Cha cô đã từ bỏ mọi thứ để tìm kiếm con, nhưng căng thẳng tinh thần đã hủy hoại ông và cuối cùng ông qua đời vì bệnh phổi.

Zeng tìm lại được gia đình ruột sau 4 thập kỷ.

Trong chương trình, Zeng gặp các anh chị em ruột và ôm chầm lấy họ. “Tôi không bị bỏ rơi. Cuối cùng tôi đã có một gia đình!”, cô nói trong nước mắt.

Sau đó, cô trở về Hồ Nam thăm mẹ. Dù bị bệnh, mẹ vẫn nhớ loại kẹo Zeng yêu thích thuở nhỏ và đã mua sẵn để chờ cô. Hiện, Zeng chăm sóc mẹ cùng các anh chị em, đồng thời tiếp tục điều hành doanh nghiệp. Mỗi năm, cô đều đến thăm mộ cha.

Hành trình trở về đầy phi thường của Zeng cũng đã chạm đến trái tim nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng mạng bình luận: “Zeng sống sót sau nạn buôn bán trẻ em và tự cứu mình bằng trí tuệ và nỗ lực. Số phận vừa là kẻ đối đầu vừa là người thầy lớn nhất, tạo nên người phụ nữ mạnh mẽ ngày hôm nay".