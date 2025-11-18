Cô gái ăn 50 con chuột, giảm 14 kg khi thi sinh tồn ở Trung Quốc

Nhờ trụ lại 35 ngày trên đảo hoang, Zhao Tiezhu (Trung Quốc) về đích thứ 3 trong cuộc thi sinh tồn và giành giải thưởng 1.000 USD.

Cô gái có biệt danh Zhao Tiezhu (25 tuổi), sở hữu 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội, vừa qua tham gia cuộc thi sinh tồn trên một hòn đảo ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 1/10 và Zhao trụ lại được đến ngày 5/11, xếp vị trí thứ 3. Cô giành 7.500 nhân dân tệ ( 1.000 USD ) tiền thưởng, bao gồm 6.000 nhân dân tệ khi trụ được 30 ngày và 300 nhân dân tệ cho mỗi ngày tiếp theo, theo South China Morning Post.

Trong cuộc thi, Zhao phải chịu đựng cái nóng 40 độ C, đôi tay bị tổn thương vì điều kiện khắc nghiệt và bàn chân chi chít vết sẹo do côn trùng cắn. Cô cũng bị cháy nắng nghiêm trọng.

Sau khi tham gia cuộc thi, cân nặng Zhao giảm từ 85 kg xuống 71 kg. Cô cho rằng việc giảm cân là nhờ thực phẩm giàu protein, như cua, nhím biển và bào ngư mà cô ăn trong thời gian ở nơi hoang dã.

Cô gái 25 tuổi cũng săn bắt và ăn 50 con chuột trong suốt 35 ngày, thậm chí còn giữ lại một ít thịt chuột khô để ăn sau khi rời cuộc thi. “Chuột khá ngon", cô chia sẻ.

Zhao rời cuộc thi sau khi một cơn bão đổ bộ lên hòn đảo vào ngày 4/11. “Tôi đã đạt được mục tiêu của mình và giờ tôi chỉ muốn có một giấc ngủ ngon trên giường", cô nói.

Zhao giảm được 14 kg sau khi tham gia cuộc thi.

Zhao cũng chia sẻ kết quả cuộc thi là “vượt ngoài mong đợi của cô”, đồng thời dự định tham gia nhiều trò chơi sinh tồn nơi hoang dã hơn trong tương lai.

“Tôi còn 15 kg nữa để giảm trong cuộc thi tiếp theo”, cô nói.

Theo người quản lý cuộc thi, họ Geng, hiện vẫn còn hai người đàn ông tiếp tục bám trụ trên đảo để tranh giải nhất trị giá 50.000 nhân dân tệ ( 7.000 USD ).

Thời gian qua, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các cuộc thi sinh tồn nơi hoang dã ở Trung Quốc. Một trong những cuộc thi nổi tiếng nhất đang diễn ra tại núi Thất Tinh ở Trương Gia Giới, thuộc tỉnh Hồ Nam của nước này.

Người trụ lại lâu nhất trong cuộc thi sẽ giành giải thưởng 200.000 nhân dân tệ ( 28.000 USD ). Cuộc thi đã thu hút nhiều người tham gia cũng như theo dõi qua livestream.

Đơn vị tổ chức cuộc thi là văn phòng chính thức của khu nghỉ dưỡng trên núi. Người lập kế hoạch, Long Wu, kêu gọi mọi người không nên bắt chước vì không phải ai cũng có sự hỗ trợ về hậu cần và y tế để đảm bảo an toàn.