Hội độc thân tận hưởng Giáng sinh một mình thế nào cho 'chill'?

Trở thành "ông già Noel" của chính mình. Không cần chờ ai tặng quà, bạn hoàn toàn có thể tự mua món đồ mình thích. Một cuốn sách, chiếc áo ấm hay món đồ nhỏ xinh đều có thể trở thành lời động viên dành cho chính bạn. Đây cũng là cách nhắc bản thân rằng mỗi nỗ lực suốt năm qua đều xứng đáng được trân trọng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.