Hội độc thân tận hưởng Giáng sinh một mình thế nào cho 'chill'?

Tự thưởng một bữa ăn theo ý thích. Giáng sinh là dịp để bạn chiều chuộng bản thân bằng một bữa ăn thật ngon. Dù là lẩu nóng, pasta hay chỉ là món ăn quen thuộc, cảm giác được “chiêu đãi” chính mình luôn mang lại sự thư giãn. Một bữa ăn trọn vẹn cũng giúp bạn kết thúc năm với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa: Pexels.
Trở thành "ông già Noel" của chính mình. Không cần chờ ai tặng quà, bạn hoàn toàn có thể tự mua món đồ mình thích. Một cuốn sách, chiếc áo ấm hay món đồ nhỏ xinh đều có thể trở thành lời động viên dành cho chính bạn. Đây cũng là cách nhắc bản thân rằng mỗi nỗ lực suốt năm qua đều xứng đáng được trân trọng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Biến phòng tắm thành spa tại gia. Một buổi tắm nước ấm với tinh dầu, nến thơm hoặc mặt nạ dưỡng da có thể giúp bạn nạp lại năng lượng. "Spa tại gia" cũng là cách để bạn chậm lại và chăm sóc bản thân đúng nghĩa khi chỉ vài bước đơn giản cũng đủ khiến Giáng sinh trở nên nhẹ nhàng hơn. Ảnh minh họa: Pexels.
Đọc hết cuốn sách hoặc xem nốt bộ phim còn dang dở. Giáng sinh là thời điểm lý tưởng để bạn quay lại những điều từng bỏ lỡ vì bận rộn. Việc hoàn thành một cuốn sách hay bộ phim giúp bạn nạp lại năng lượng và tạo cảm giác tròn trịa cho ngày nghỉ lễ. Đó cũng là cách tận hưởng sự yên tĩnh một mình một cách trọn vẹn. Ảnh minh họa: Pexels.
Gọi video cho người thân hoặc bạn bè. Một cuộc gọi video ngắn đủ giúp bạn cảm thấy kết nối hơn, dù đang đón Giáng sinh một mình. Những câu chuyện nho nhỏ, lời hỏi han chân thành mang lại cảm giác ấm áp không kém bất kỳ buổi tụ tập nào. Đó là món quà tinh thần dễ thực hiện nhất trong mùa lễ. Ảnh minh họa: Pexels.
Tự tay trang trí một góc Giáng sinh trong phòng. Chỉ cần vài món đồ nhỏ như dây đèn, quả thông hay tấm thiệp cũ, căn phòng đã sáng lên không khí lễ hội. Việc tự decor giúp bạn tạo ra một không gian mang dấu ấn cá nhân. Đó cũng là cách nhẹ nhàng để tự kéo tinh thần lên trong những ngày cuối năm. Ảnh minh họa: Pexels.
Đi dạo hoặc chụp ảnh đường phố. Không khí Giáng sinh trên phố luôn có điều gì đó khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn. Một vòng dạo nhẹ hoặc vài tấm ảnh kỷ niệm giúp bạn tận hưởng nhịp mùa lễ theo cách riêng. Đây cũng là trải nghiệm dễ chịu cho những ai muốn ra ngoài nhưng không thích nơi đông đúc. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
