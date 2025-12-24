35 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 của gia đình cầu thủ U22 Việt Nam

Ngay sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, gia đình hậu vệ Nhật Minh mở tiệc ăn mừng ở quê nhà Hải Phòng, chung vui với hàng trăm cổ động viên, hàng xóm, bạn bè.

Sáng 23/12, dù đã trở lại Hà Nội để tập trung cùng đội tuyển chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, Nguyễn Nhật Minh vẫn chưa thể quên những phút giây hạnh phúc ở quê nhà Hải Phòng trong ít ngày nghỉ phép.

Trở về từ SEA Games 33 tại Thái Lan với chiếc huy chương vàng cùng đồng đội, hôm 21/12, hậu vệ sinh năm 2003 được gia đình tổ chức bữa tiệc 35 mâm cỗ ăn mừng ở quê nhà An Dương, thành phố Hải Phòng.

Bên trong khung rạp được dựng khẩn trương trước nhà, hàng trăm người gồm làng xóm, bạn bè, người thân gia đình và các cổ động viên cùng ăn uống, ca hát và nhắc lại những tình huống đáng nhớ trong trận chung kết tối 18/12.

Trung vệ Nhật Minh chia vui cùng gia đình, người hâm mộ trong bữa tiệc ở quê nhà.

Hạnh phúc trong vòng tay gia đình

Chia sẻ với Tri Thức - Znews hôm 23/12, Nhật Minh chia sẻ anh vẫn đang lâng lâng hạnh phúc, tự hào và xúc động khi nhận được tình cảm, sự quan tâm của gia đình, người hâm mộ.

"Mọi người trò chuyện, chúc mừng và động viên tôi rất nhiều, đó là những khoảnh khắc tôi nhớ mãi. Tấm huy chương vàng SEA Games cũng là một cột mốc đặc biệt, ghi nhận nỗ lực của cả tập thể và là động lực lớn cho cá nhân tôi", anh nói.

Nhớ lại buổi tối U22 Việt Nam lội ngược dòng trước U22 Thái Lan, Nhật Minh nói những tiếng cổ vũ hùng hồn trên khán đài đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho anh và toàn đội. Đặc biệt, trong hàng nghìn cổ động viên nhuộm đỏ một góc sân Rajamangala có 12 thành viên gia đình nam hậu vệ, gấp rút bay từ Việt Nam sang tiếp lửa.

"Sau khi trận đấu kết thúc và trở về khách sạn, tôi có ít phút gặp gỡ bố mẹ, người thân. Mọi người ai cũng xúc động, ôm tôi chúc mừng", anh kể.

Gia đình Nhật Minh sang Thái Lan cổ vũ anh và đồng đội.

Trước vòng chung kết U23 châu Á, Nhật Minh đánh giá tất cả đội góp mặt đều là những cái tên mạnh của khu vực. Anh bày tỏ sẽ cùng đồng đội nỗ lực trong từng trận đấu, hướng đến thành tích cao nhất.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam góp mặt sau khi vượt qua vòng loại với tư cách đội nhất bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore và Yemen cùng tỷ số 1-0. Đội nằm ở bảng A cùng chủ nhà Arab Saudi, Jordan và Kyrgyzstan.

Sẵn sàng ăn mừng "hoành tráng" gấp đôi

Cũng đã trở lại nhịp sống thường nhật được ít ngày song bà Minh Thu (sinh năm 1974), mẹ Nhật Minh, vẫn không giấu nổi nụ cười mỗi khi nói về chiến thắng nghẹt thở của con trai và bà đồng đội trước U22 Thái Lan trong đêm chung kết SEA Games 33.

Là một trong những thành viên trực tiếp sang Thái Lan cổ vũ, bà kể có thời điểm đã nhắm chặt mắt, không dám theo dõi diễn biến kịch tính trên sân. Phải đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, bà và chồng cùng hàng nghìn cổ động viên Việt Nam trên khán đài mới vỡ òa, thực sự tin rằng các "chiến binh sao vàng" đã giành chiến thắng.

"Tối hôm đó, 12 người đoàn chúng tôi hòa vào nhóm cổ động viên Việt Nam ở Bangkok và cùng các gia đình cầu thủ khác ăn mừng đến 3h sáng. Tất cả sự lo lắng dồn nén trước đó được giải tỏa bằng những câu hát, reo hò phấn khích", bà kể.

Gia đình thường xuyên đến sân cổ vũ Nhật Minh trong các giải đấu.

Đặc biệt, bố Nhật Minh dù đang mất sức vì di chuyển nhiều và không hợp đồ ăn Thái Lan, nhưng khi U22 Việt Nam dành chiến thắng, ông như được "lắp thêm pin", hò reo ăn mừng không thấy mệt.

Sau đêm chung kết, bà Thu và một số họ hàng vốn dự định ở lại du lịch Thái Lan thêm ít ngày trước khi về Việt Nam. Song khi nghe tin Nhật Minh chỉ có 2 ngày nghỉ phép trước khi tiếp tục hội quân cùng đội tuyển, cả đoàn quyết định đổi vé, về luôn trong ngày 20/12 để kịp tổ chức tiệc mừng.

"Hải Phòng là một trong những thành phố có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt. Vì vậy khi Nhật Minh trở về cùng chiếc huy chương vàng giành được cùng đồng đội, nhiều cổ động viên đã tới chung vui, khích lệ con", bà chia sẻ.

Bà Minh Thu cũng không giấu được vẻ tự hào khi chỉ trong năm nay, Nhật Minh đã hai lần cùng đồng đội giành thành tích cao nhất của một giải đấu. Hồi tháng 7, anh đã cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á.

"Ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, chồng tôi sẽ sang Saudi Arabia để đồng hành cùng Minh và đồng đội còn tôi sẽ tiếp sức từ quê nhà. Nếu các con tiếp tục giành thành tích cao, chúng tôi sẵn sàng bữa tiệc nữa ăn mừng, có thể là hoành tráng gấp đôi lần này", bà bày tỏ.