Vợ Quang Hải phản ứng với tin đồn mang bầu lần 2

Xuất hiện trong một video với vòng hai có phần nhô lên, Chu Thanh Huyền được nhiều người đồn đoán đang mang thai. Tuy nhiên, bà xã Quang Hải phủ nhận thông tin này.

Chu Thanh Huyền liên tục dính tin đồn mang thai. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 18/12, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Quang Hải, chia sẻ đoạn video ghi lại tình huống dạy dỗ con trai, bé Lido và nhanh chóng hút 7,5 triệu lượt xem. Trong clip, nàng WAG diện áo dài, vừa bế con trai vừa nói chuyện.

Nhiều người xem để ý phần bụng của Chu Thanh Huyền hơi nhô lên dù bộ trang phục dáng suông không ôm sát cơ thể. Vì vậy, không ít người đoán rằng có thể bà xã Quang Hải đã mang thai lần hai.

"Lido sắp có em rồi", "Chị mang bầu nữa rồi hả" hay "Nhìn mẹ Huyền trông giống như có thêm em bé nữa rồi" là các bình luận dưới video.

Tuy nhiên, nàng WAG 25 tuổi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Trả lời một số bình luận, cô khẳng định bản thân chưa mang bầu, hình ảnh bụng nhô lên chỉ là do tư thế bế con, khiến bụng có phần ưỡn ra.

Chu Thanh Huyền phủ nhận việc mang bầu lần hai. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Sau đó, cô cũng đăng tải một bộ ảnh chụp với bộ áo dài trong video, cho thấy vóc dáng cô không có gì khác biệt.

Trước đó vào tháng 5, Chu Thanh Huyền cũng từng khiến nhiều người tò mò, đồn đoán mang thai khi thường diện các trang phục rộng rãi, đặc biệt là váy dáng chữ A khi xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, cô cũng nhanh chóng phủ nhận tin đồn.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền về chung một nhà vào đầu năm 2024 sau 3 năm hẹn hò kín tiếng. Con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời vào tháng 7 cùng năm.

Cặp cầu thủ - WAG đầu tư nhiều vào việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Tháng 7 vừa qua, sinh nhật tròn 1 tuổi của Lido được tổ chức linh đình ở Hà Nội. Ngoài không gian được bố trí sang trọng, các món ăn phục vụ khách mời cũng cao cấp như súp hải sâm Lý Sơn nấu cùng dò điệp và nấm hương, tôm hùm Nha Trang chiên muối đỏ, gà trống hoa cuộn hấp sốt nấm rừng, cá vược phi lê nướng muối tiêu ăn kèm rau thơm, bò Úc om nấm thượng hạng...

Để con phát triển khoẻ mạnh, vợ chồng nam tiền vệ cũng mạnh tay chi tiền cho các dịch vụ như bảo mẫu, massage. Chu Thanh Huyền cũng từng gây chý ý khi chia sẻ mức lương thuê bảo mẫu cho Lido là 20 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng.