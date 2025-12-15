Hôn nhân của tiền đạo U22 Việt Nam và vợ hot girl

Tại SEA Games năm nay, Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ sớm nhận sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "hot boy sân cỏ". Anh cũng gây bất ngờ khi là một trong những cầu thủ U22 Việt Nam đã lập gia đình. Bà xã của chân sút Tây Ninh là Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004). Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.