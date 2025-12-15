Hôn nhân của tiền đạo U22 Việt Nam và vợ hot girl

|
Chiều 15/12, U22 Việt Nam giành quyền vào chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33 sau khi đánh bại Philippines ở bán kết. Nguyễn Thanh Nhàn (phải, sinh năm 2003) là cái tên ấn định chiến thắng 2-0 bằng một cú đá phạt hiểm hóc. Hình ảnh, thông tin về anh cũng được nhiều người hâm mộ chia sẻ sau trận đấu. Ảnh: Minh Chiến.
|
Tại SEA Games năm nay, Thanh Nhàn là một trong những cầu thủ sớm nhận sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, được nhiều dân mạng ưu ái gọi là "hot boy sân cỏ". Anh cũng gây bất ngờ khi là một trong những cầu thủ U22 Việt Nam đã lập gia đình. Bà xã của chân sút Tây Ninh là Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 2004). Ảnh: Nguyễn Thanh Nhàn/Facebook.
|
Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Thời gian đầu, Thanh Nhàn khá kín tiếng, chỉ chia sẻ những bức ảnh giấu mặt hoặc chụp góc nghiêng của nửa kia. Đến năm 2023, nhân dịp sinh nhật Ngọc Lan, nam tiền đạo mới công khai hẹn hò bằng bức ảnh ăn tối lãng mạn và tag (gắn thẻ) bạn gái. "Happy birthday my angle. Love you so much" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật thiên thần của anh. Anh yêu em rất nhiều), anh chú thích bức hình. Ảnh: @ntnhan_28/Instagram.
Nàng WAG sinh năm 2004 gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính. Cô hiện kinh doanh online và là hậu phương vững chắc cho tiền đạo Tây Ninh. Ảnh: NT NL/Facebook.
Tháng 10/2024, cặp đôi quyết định về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò. Loạt ảnh cưới của cặp cầu thủ - WAG được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều lời khen bởi vẻ xứng đôi, lãng mạn. Ảnh: @ntnhan_28/Instagram.
|
Không lâu sau, Ngọc Lan thông báo tin vui bằng bộ ảnh bầu trên trang cá nhân. Cô hạ sinh con gái đầu lòng, bé Sunny, vào đầu năm nay. Ảnh: @shinmeowmeoww/Instagram.
|
Từ khi yêu tới kết hôn, có con, "hot boy sân cỏ" luôn thể hiện tình cảm mặn nồng với bà xã. Anh thường đăng ảnh vợ con trên trang cá nhân, luôn là một trong những người bình luận đầu tiên dưới các bức ảnh của bà xã với lời có cánh. Cặp đôi cũng thường chia sẻ các khoảnh khắc thường ngày như đi du lịch, chăm sóc con nhỏ đến người theo dõi. Ảnh: @shinmeowmeoww/Instagram.
