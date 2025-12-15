Sắc vóc 'hot girl đấu kiếm' 3 lần dự SEA Games

|
Ngày 14/12, "hot girl đấu kiếm" Lê Minh Hằng cùng các đồng đội có mặt tại Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng bước vào các nội dung thi đấu của SEA Games 33. Trên trang cá nhân, nữ VĐV sinh năm 1998 chia sẻ hình ảnh check-in kèm dòng trạng thái thể hiện sự tự tin trước ngày tranh tài. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt yêu thích và lời chúc may mắn từ người hâm mộ.
|
Trước đó, tại kỳ SEA Games 32 diễn ra năm 2023 ở Campuchia, cô cũng giành HCV nội dung kiếm chém đồng đội nữ. Đặc biệt, Minh Hằng còn được Ban tổ chức nước chủ nhà tổ chức sinh nhật chung cho các VĐV có ngày sinh trong tháng 5.
|
Nữ VĐV đến từ Hà Nội từng giành HCB kiếm chém tại SEA Games 30 (năm 2019), HCV Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018 và HCĐ giải U23 châu Á. Gia nhập môn đấu kiếm từ năm 14 tuổi, Minh Hằng sớm bộc lộ tố chất và nhanh chóng trở thành trụ cột ở nội dung kiếm chém nữ.
|
Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Minh Hằng lập gia đình vào cuối năm 2020. Cô cho biết dù chồng mình không tham gia lĩnh vực thể thao nhưng anh rất ủng hộ đam mê của vợ. Tháng 5/2021, cô đón con trai đầu lòng và chỉ nửa năm sau đã quay lại tập luyện, tiếp tục gắn bó với sàn đấu.
|
Bên cạnh thành tích chuyên môn, Lê Minh Hằng còn gây chú ý nhờ nhan sắc đời thường nổi bật. Nữ tuyển thủ sở hữu chiều cao 1,65 m, vóc dáng thon gọn, làn da trắng cùng phong cách thời trang nữ tính, hiện đại.
|
Ngoài sân đấu, Minh Hằng thường xuất hiện với mái tóc đen dài quen thuộc, cách phối đồ trẻ trung, khéo léo khoe lợi thế hình thể.
|
Trên trang Facebook cá nhân với hơn 34.000 người theo dõi, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống như du lịch, gặp gỡ bạn bè hay sinh hoạt đời thường. Hình ảnh tươi tắn, gần gũi của "hot girl đấu kiếm" luôn nhận được lượng tương tác đáng kể từ cộng đồng mạng.
