Sắc vóc 'hot girl đấu kiếm' 3 lần dự SEA Games

Đang trên đà phát triển sự nghiệp, Minh Hằng lập gia đình vào cuối năm 2020. Cô cho biết dù chồng mình không tham gia lĩnh vực thể thao nhưng anh rất ủng hộ đam mê của vợ. Tháng 5/2021, cô đón con trai đầu lòng và chỉ nửa năm sau đã quay lại tập luyện, tiếp tục gắn bó với sàn đấu.