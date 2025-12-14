Vợ chồng cậu út nhà tỷ phú giàu nhất châu Á sau 1 năm cưới

|
Đầu tháng 12, Anant Ambani - con trai út của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani - được Global Humane Society trao Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu vì Phúc lợi Động vật. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn và phúc lợi động vật. Anant Ambani trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay, đồng thời là người châu Á đầu tiên nhận được vinh dự này. Ảnh: Khaosoenglish.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng các hoạt động xã hội, Anant Ambani còn thu hút sự chú ý của công chúng với cuộc sống hôn nhân cùng vợ là Radhika Merchant. Ngày 12/7/2024, cặp đôi kết hôn tại Mumbai (Ấn Độ). Radhika Merchant là doanh nhân, con gái của ông Viren Merchant - CEO kỳ cựu của Encore Healthcare, một công ty dược tư nhân. Hiện, Radhika là thành viên hội đồng quản trị của Encore Healthcare. Ảnh: Epic Stories.
Chuỗi sự kiện cưới kéo dài trong nhiều ngày, khép lại bằng bữa tiệc chiêu đãi hoành tráng vào ngày 14/7/2024, quy tụ hàng loạt khách mời nổi tiếng toàn cầu như John Cena, Kim Kardashian, Bill Gates cùng nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác. Kỷ niệm một năm ngày cưới, Anant Ambani và Radhika Merchant có chuyến nghỉ dưỡng tại Thụy Sĩ. Ảnh: Hindustan Times.
Hiện tại, vợ chồng Anant Ambani đang chung sống cùng bố mẹ anh là ông Mukesh Ambani và bà Nita Ambani. Lối sống của gia đình Ambani gắn liền với thời trang cao cấp, trang sức thiết kế riêng và những chuyến du lịch quốc tế. Tòa nhà Antilia - nơi ở của đại gia đình Ambani - được vận hành bởi hơn 600 nhân sự, bao gồm đầu bếp, tài xế, nhân viên phục vụ và đội ngũ an ninh, nhiều người trong số đó được đào tạo chuyên biệt. Ảnh: @loveleen_makeupandhair/Instagram.
Trong một cuộc phỏng vấn với India Today, Anant Ambani từng bày tỏ người luôn ở bên anh trong những giai đoạn khó khăn nhất là Radhika Merchant. Theo Anant, vợ anh là chỗ dựa tinh thần lớn, đặc biệt trong thời gian anh đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Ảnh: CNN.
Anant cho biết từng có thời điểm anh nghĩ mình sẽ không lập gia đình, bởi dành phần lớn tâm huyết cho việc chăm sóc và bảo vệ động vật. Tuy nhiên, khi gặp Radhika, anh nhận ra cả hai có chung hệ giá trị sống, đặc biệt là tình yêu và sự quan tâm dành cho những sinh linh yếu thế. Với Anant, Radhika không chỉ là bạn đời mà còn là nguồn động viên giúp anh vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống. Ảnh: Greg Swales.
Trước đó, cậu út nhà tỷ phú từng đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như hen suyễn và béo phì từ nhỏ. Anh gây chú ý khi giảm thành công 108 kg trong vòng 18 tháng. Dù từng phải hứng chịu không ít lời chỉ trích về ngoại hình, Anant luôn nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ảnh: @anantambanifc/Instagram.
Theo DNA India, tài sản ròng của Anant Ambani (sinh năm 1995) ước tính gần 40 tỷ USD. Trong khi đó, ông Mukesh Ambani - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Reliance Industries - hiện sở hữu khối tài sản khoảng 106,7 tỷ USD theo Forbes, còn Bloomberg Billionaires Index ước tính con số này ở mức khoảng 103 tỷ USD. Từ ngày 1/5, Anant Ambani đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành tại Reliance Industries Limited. Ảnh: Reliance Industries.
