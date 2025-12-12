'Nữ thẩm phán quyến rũ nhất thế giới' bị xét xử vì mặc gợi cảm

Nữ thẩm phán Marianela Cabrera Mosquera đang bị đưa ra xét xử kỷ luật vì các video bị cho là "không phù hợp", làm dấy lên tranh cãi về định kiến giới trong ngành tư pháp.

Marienela Cabrera Mosquera bị 2 người khiếu nại cho rằng trang phục của bà "ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành tư pháp".

Ủy ban Kỷ luật Tư pháp bang Caquetá (Colombia) vừa mở phiên xét xử kỷ luật đối với thẩm phán Marienela Cabrera Mosquera, sau khi 2 công dân gửi đơn khiếu nại cho rằng một số video bà đăng trên TikTok "không phù hợp" với vị trí công tác.

Theo đơn tố cáo, nữ thẩm phán 47 tuổi bị cho là đăng các clip có tư thế "gợi cảm" hoặc mặc trang phục mà người khiếu nại cho rằng "không tương xứng với phẩm giá nghề nghiệp". Trước khi quyết định đưa vụ việc ra xét xử, Ủy ban đã rà soát 658 video trên tài khoản của bà, theo El PAÍS.

Ngày 11/12, bà Cabrera Mosquera lên tiếng bảo vệ mình, cho rằng hướng điều tra mang tính phân biệt giới. Bà viết: "Tôi không sợ chủ nghĩa trọng nam, dù nó có quyền lực đến đâu. Tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng để bảo vệ danh tính của mình".

Trong suốt quá trình, bà khẳng định mình đang bị xét xử vì định kiến về cách phụ nữ thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Tranh cãi leo thang khi cơ quan cấp quốc gia cũng tham gia xem xét 48 video trọng điểm. Thẩm phán phụ trách vụ việc cho rằng một số động tác, góc quay hay cảnh cận trong các clip có thể mang tính "gợi cảm".

Các đồng nghiệp cho biết chưa bao giờ thấy bà Cabrera quay video trong giờ làm hoặc trong phòng xử án.

Đáp lại, bà Cabrera phản bác mạnh mẽ, cho rằng cáo buộc dựa trên "đạo đức chủ quan" và định kiến về cách một nữ thẩm phán nên cư xử. Bà đặt câu hỏi: "Tôi muốn biết các video của tôi có thể 'khơi gợi' gì ở một người đàn ông gần 70 tuổi? Vì sao lại gọi là 'vô đạo đức'?".

Bà Cabrera còn chỉ trích cách làm việc của vị thẩm phán điều tra: "Thay vì điều tra, có vẻ như ông ấy đang 'săn lùng' tôi. Một thẩm phán cấp tòa án kiếm hơn 40 triệu peso (gần 677.000 USD ) mỗi tháng, vậy mà dành thời gian tải và xem 658 video TikTok của tôi chỉ để tìm cái nào đáng chê trách, cái nào khiến ông ấy 'nghĩ bậy'".

Dù dư luận chú ý tới nội dung video, tài liệu kỷ luật khẳng định vấn đề chính không phải là các động tác hay trang phục, mà là nghi vấn một số clip được quay bên trong trụ sở tòa án.

Theo đánh giá ban đầu, một vài cảnh quay trông như được thực hiện tại phòng làm việc của Tòa Hình sự số 01 hoặc Tòa Hình sự vị thành niên ở thành phố Florencia. Tuy nhiên, người làm việc tại đây nói họ chưa bao giờ thấy bà Cabrera quay video trong giờ làm hoặc trong phòng xử án, nên cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh.

Hồ sơ kỷ luật hiện đã được chuyển sang giai đoạn xét xử. Tại đây, nữ thẩm phán sẽ phải giải trình toàn bộ cáo buộc và Ủy ban sẽ quyết định liệu những video TikTok của bà có cấu thành vi phạm kỷ luật hay không.

Hiện bà có hơn 687.000 người theo dõi trên TikTok, nơi bà chia sẻ các video về đời sống cá nhân. Nhiều người hâm mộ còn gọi bà là "nữ thẩm phán quyến rũ nhất thế giới".