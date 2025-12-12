Hé lộ nguyên nhân cộng sự của 'Vua hổ' bị hổ tấn công đến chết

Sau 3 tháng kể từ khi người huấn luyện Ryan Easley bị con hổ do chính ông chăm sóc tấn công đến chết, nguyên nhân vụ việc đã được hé lộ.

Cộng sự "Vua hổ" Ryan Easley bị hổ tấn công đến chết cách đây gần 3 tháng. Ảnh: Growler Pines Tiger Preserve.

Theo thông báo từ nhà chức, nguyên nhân cái chết của Ryan Easley - huấn luyện viên từng là cộng sự của "Vua hổ" Joe Exotic, ngôi sao của bộ phim Tiger King - đã được xác nhận.

Cụ thể, theo kết quả khám nghiệm tử thi mà People thu được hôm 11/12, Giám đốc Y tế pháp y tại Tulsa (Oklahoma, Mỹ) cho biết Ryan Easley đã tử vong do các chấn thương dập, cào và nghiền nát gây ra bởi vụ tấn công của hổ.

Cái chết của Easley được kết luận là do tai nạn.

Easley đã bị con hổ mà ông chăm sóc tại Khu bảo tồn hổ Growler Pines ở Hugo, Oklahoma, giết chết vào ngày 20/9, theo tuyên bố trên trang Facebook của khu bảo tồn động vật hoang dã này vào thời điểm đó.

"Chúng tôi rất đau buồn khi xác nhận sự mất mát thương tâm của Ryan Easley, người đã thiệt mạng trong một tai nạn liên quan đến một con hổ dưới sự chăm sóc của anh ấy tại Khu bảo tồn Hổ Growler Pines", khu bảo tồn cho biết.

Thảm kịch của người huấn luyện hổ là lời nhắc nhở đau lòng về sự khó lường của thế giới tự nhiên. Ảnh: Ryan Easley.

Easley đang biểu diễn tiết mục với con hổ thì "có chuyện không hay xảy ra" và anh ta bị tấn công, Cảnh sát trưởng hạt Choctaw, Terry Park, nói. Nạn nhân đã ngừng thở khi cảnh sát đến.

"Thảm kịch này là lời nhắc nhở đau lòng về cả vẻ đẹp và sự khó lường của thế giới tự nhiên. Ryan hiểu rõ những rủi ro đó - không phải vì liều lĩnh mà vì tình yêu thương", Khu bảo tồn Hổ Growler Pines cho biết thêm trong tuyên bố của mình.

Ngay sau cái chết của Easley, khu bảo tồn động vật hoang dã đã hủy bỏ tất cả các tour tham quan cho đến khi có thông báo mới.

Khu bảo tồn hổ Growler Pines mô tả Easley là một "người ủng hộ nhiệt thành cho việc bảo tồn động vật hoang dã" và "đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc bảo vệ và chăm sóc những loài động vật tuyệt vời này".

Một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe cũng được lập ra để giúp đỡ gia đình Easley sau cái chết của anh.

"Tầm ảnh hưởng của Ryan là không thể nào nói quá.. Sự tận tâm, hy sinh và tình yêu dành cho công việc của anh ấy là vô song. Bất cứ ai gặp anh ấy đều có thể cảm nhận được niềm đam mê của anh ấy, không chỉ dành cho động vật và công việc mà hơn thế nữa là dành cho gia đình", người khởi xướng viết.